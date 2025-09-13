szeptember 13., szombat

Kornél névnap

22°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen!

4 órája

Edzőterem működik két miskolci villamoson is!

Címkék#LÁEV Kisvasút#régi jármű#miskolci villamos#edzőterem

A járművek eme különleges felhasználási módjára a Trilex nevű Facebook oldal hívta fel a figyelmet. A miskolci villamosok belsejében futópadok is vannak.

Boon.hu
Edzőterem működik két miskolci villamoson is!

Miskolcon szolgált szerelvényeket alakítottak át futópadokkal

Fotó: MVK

A bejegyzés írója ellátogatott egy telephelyre, ahol tudatosan kereste az egykor Miskolcon szolgáló 188-as, és 199-es pályaszámú SGP E1 villamosokat. Az előbbi utasforgalomban közlekedett, utóbbi egész karrierjét tanulóvillamosként töltötte. A történetben egy csavar is van, ugyanis aki maga is szemügyre venné ezeket az egykor miskolci villamosokat, annak Kisvárdára kell utazni értük.

miskolci villamosok
Kisvárdán bukkantak fel a miskolci villamosok Forrás: Facebook/Trilex

A Trilex oldal beszámolója szerint a két villamos sínen áll és a felhasználásuk rendkívül egyedülálló, ugyanis edzőterem működik bennük, Bacsó Fitness néven. Futópadokkal, és egyéb edzőtermi felszerelésekkel vannak tele, leszőnyegezve, bár a helyszínen nem úgy tűnt, mint ami aktívan üzemelne, de működőképes, és használatban van az eredeti ajtómechanika is.

A miskolci villamosok közül több elkerült a városból

A miskolci E1-esek közül mára csupán 4 és fél példány maradt fenn.

  • Az MVK 185-ös nosztalgiavillamosán kívül még
  • a MaViTE állományába tartozó 182-es,
  • a Kisvárdán álló 188-as és 199-es,
  • valamint az egyik E1-es első fele létezik, fesztiváli árusítóhelyként.

A tiszalúci óvoda udvarában játszóházként funkcionáló 187-est 2019 májusában szétvágták (A Google utcakép pont megörökítette a szétvágott villamos roncsait az udvaron), a LÁEV-hez került 189-est, és 195-öst pedig 2021 novemberében semmisítették meg, amiről videó is készült – olvasható a bejegyzésben.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu