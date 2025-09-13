4 órája
Edzőterem működik két miskolci villamoson is!
A járművek eme különleges felhasználási módjára a Trilex nevű Facebook oldal hívta fel a figyelmet. A miskolci villamosok belsejében futópadok is vannak.
Miskolcon szolgált szerelvényeket alakítottak át futópadokkal
Fotó: MVK
A bejegyzés írója ellátogatott egy telephelyre, ahol tudatosan kereste az egykor Miskolcon szolgáló 188-as, és 199-es pályaszámú SGP E1 villamosokat. Az előbbi utasforgalomban közlekedett, utóbbi egész karrierjét tanulóvillamosként töltötte. A történetben egy csavar is van, ugyanis aki maga is szemügyre venné ezeket az egykor miskolci villamosokat, annak Kisvárdára kell utazni értük.
A Trilex oldal beszámolója szerint a két villamos sínen áll és a felhasználásuk rendkívül egyedülálló, ugyanis edzőterem működik bennük, Bacsó Fitness néven. Futópadokkal, és egyéb edzőtermi felszerelésekkel vannak tele, leszőnyegezve, bár a helyszínen nem úgy tűnt, mint ami aktívan üzemelne, de működőképes, és használatban van az eredeti ajtómechanika is.
Kellemetlen meglepetés az esőben: egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak
A miskolci villamosok közül több elkerült a városból
A miskolci E1-esek közül mára csupán 4 és fél példány maradt fenn.
- Az MVK 185-ös nosztalgiavillamosán kívül még
- a MaViTE állományába tartozó 182-es,
- a Kisvárdán álló 188-as és 199-es,
- valamint az egyik E1-es első fele létezik, fesztiváli árusítóhelyként.
A tiszalúci óvoda udvarában játszóházként funkcionáló 187-est 2019 májusában szétvágták (A Google utcakép pont megörökítette a szétvágott villamos roncsait az udvaron), a LÁEV-hez került 189-est, és 195-öst pedig 2021 novemberében semmisítették meg, amiről videó is készült – olvasható a bejegyzésben.
