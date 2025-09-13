Edzőterem működik két miskolci villamoson is!

A bejegyzés írója ellátogatott egy telephelyre, ahol tudatosan kereste az egykor Miskolcon szolgáló 188-as, és 199-es pályaszámú SGP E1 villamosokat. Az előbbi utasforgalomban közlekedett, utóbbi egész karrierjét tanulóvillamosként töltötte. A történetben egy csavar is van, ugyanis aki maga is szemügyre venné ezeket az egykor miskolci villamosokat, annak Kisvárdára kell utazni értük.

Kisvárdán bukkantak fel a miskolci villamosok Forrás: Facebook/Trilex

A Trilex oldal beszámolója szerint a két villamos sínen áll és a felhasználásuk rendkívül egyedülálló, ugyanis edzőterem működik bennük, Bacsó Fitness néven. Futópadokkal, és egyéb edzőtermi felszerelésekkel vannak tele, leszőnyegezve, bár a helyszínen nem úgy tűnt, mint ami aktívan üzemelne, de működőképes, és használatban van az eredeti ajtómechanika is.