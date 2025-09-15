szeptember 15., hétfő

Ide költözhet Miskolcon a türelmi zóna - képek, videó

Ha miskolci közgyűlés rábólint, egy száz méteres járdaszakaszon kínálhatják bájaikat a prostituáltak Miskolcon. A miskolci türelmi zóna elköltözik jelenlegi - kihasználatlan - helyéről.

Szaniszló Bálint
Kulturáltabb körülmények között kínálhatjk bájaikat a miskolci prostiuáltak

Fotó: Shutterstock

A miskolci közgyűlés döntése értelmében 2021. július 1-jével jelöltek ki türelmi zónát a borsodi vármegyeszékhelyen. A miskolci türelmi zóna hamarosan új helyre költözik.

miskolci türelmi zóna
Itt lehet az új miskolci türelmi zóna
Fotó: Takács Joci

Az akkori, Veres Pál irányította városvezetés azt remélte, hogy a kijelölt területtel keretek közé szorítja a prostitúciót: a 26/2021. (VII. 5.) számú rendelet rendelet értelmében már csak a városnak azon a részén kínálhatják legálisan a bájaikat a szexmunkások.  

A türelmi zónát nem vitték messzire attól a helytől, ahol korábban már évtizedeken át űzték az ősi mesterséget. A hagyományos miskolci türelmi zóna ugyanis a Szinva utcában, a Fonoda utca és a Tiszai pályaudvar közötti részen működött, mégpedig az utca páratlan oldalán, ahol van autósforgalom. Az új helyi jogszabály a miskolci türelmi zóna területét a Szinva-patak másik oldalára, a páros oldalra helyezte át, a Szinva utca 2. számtól a Fonoda utcai Szinva-hídig.

Megbukott a régi türelmi zóna

A miskolci türelmi zóna számára kijelölt terület így egy zúzott köves útszakasz lett, ahol nincs elfogadható közvilágítás, vagy megállási lehetőség, lényegében semmiféle infastruktúra. Az örömlányok nem is használták bájaik kínálására a számukra kijelölt területet, inkább beköltöztek a selyemréti lakótelep környékére és a lakóépületek, oktatási intézmények tőszomszédságában végezték tevékenységüket. A rendőrség számára így folyamatosan munkát adnak a szabályokat megsértő prostituáltak. Eljárások sora indult az örömlányok ellen.

Újra elővették a miskolci türelmi zóna ügyét

A rendőrség visszajelzései - miszerint nem, vagy csak csekély mértékben használták a prostituáltak a nekik rendelettel kijelölt zónát - alapján a jelenlegi, Tóth-Szántai József vezette önkormányzat elővette a miskolci türelmi zóna ügyét. 

Az is újragondolásra késztette a jelenlegi városvezetést, hogy a jelenlegi türelmi zóna területén épül majd meg az Y-híd folytatásaként az újabb miskolci elkerülőút. 

Az alapos átgondolás eredményeként azt találták ki az illetékesek, hogy a türelmi zóna módosított helyszíne a Szinva utca - azaz a Szinva-patak - másik oldalán legyen: a Szondi György utca kereszteztődésétől a Fonoda utca irányába egy 100 méteres járdaszakasz. 

Így néz ki a tervezett új miskolci türelmi zóna: 

Új helyen a türelmi zóna Miskolcon

Fotók: Takács József

A javasolt új helyszín jól belátható, közvilágítással ellátott, nincs a közelben lakóház, vagy kereskedelmi egység bejárata. 

A 2025. szeptember 18-ai miskolci közgyűlési ülés napirendjén szereplő javaslat szerint a türelmi zóna kezdetét és végét a járdán felfestéssel is jelölni kell majd. Amennyiben a közgyűlés tagjainak többsége igennel szavaz, akkor a rendeletmódosítás kihirdetésének másnapján érvénybe lép a jogszabály és ezzel az új miskolci türelmi zóna. 

Ide helyezik át a miskolci türelmi zónát:

 

boon.hu video

