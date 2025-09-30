Meghökkentő történetek a miskolci női taxistól - videóval

A miskolci taxisnő Kis-Radványi Zsófia egy nem mindennapi hölgy, délutánonként, hétvégén éjszakánként taxisofőrként találkozhatunk vele. Nappal könyvtáros, területi referens munkakörben tevékenykedik.

A miskolci taxisnő munkájáról beszél

Fotó: Vajda János

Mindezeken túl pedig szerelmese a zenének olyannyira, hogy a világot bejárta basszusgitárosként és énekesként. Neki az sem okoz problémát ha állatokat kell szállítania és kiválóan eltársalog angolul is utasával. Zsófit kikérdeztük, majd be is pattantunk mellé egy körre.

A miskolci taxisnő főállás mellett taxizik

Honnan jött az elhatározásod, hogy taxis leszel?

Három éve jött a gondolat és másfél év volt a családomat is meggyőzni. Nem örültek neki, féltettek, nehéznek gondolták, először csak az édesanyám és a lányom bízott bennem. A legfontosabb motivációm az volt, hogy átszervezések miatt úgy tűnt a főállásom megszűnik, ugyanis a munkakörömet megszüntetik. Nagyon szerettem ezt az állást egy jövős-menős menedzselős munkakörről van szó, sok szervezéssel, országjárással. Ekkor elsirattam ezt a munkát és muszáj volt lépni. A csavar most jön. Mégsem szűnt meg.

Ennek ellenére maradtál az elképzelésednél?

Igen. Annyira erős volt az elhatározásom, hogy a szkeptikus vélemények ellenére, úgy döntöttem, hogy nem beszélek többet róla hanem megcsinálom. A PÁV II-es vizsgám száz százalékosra sikerült, majd a taxis tanfolyamot is elvégeztem. 2024-ben májusában kezdtem el a tevékenységet, immár a férjemet is meggyőzve. A taxis autómat már azzal a tudattal vásároltam meg, hogy a legmegfelelőbb, a legkényelmesebb legyen az utasaim számára is.

A kezdetektől sok a pozitív visszajelzés

Milyen volt az első alkalom?

Az első utasomra nem emlékszem, de az első napokra élesen, hiszen Miskolc egyik legnagyobb rendezvényén az Avasi Borangoláson debütáltam. Mélyvíz volt, nappal dolgoztam így éjszakára jöttem ki este 17 órától hajnalig, reggelig taxiztam aznap. Egy csapat lány beült hozzám és nagy derültséget okozott számukra - mikor rákérdeztek mióta taxizom - hogy ez az első napom. Nagyon jó hangulatú kezdet volt, csupa pozitív élmény.