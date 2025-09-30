3 órája
Meghökkentő történetek a miskolci női taxistól - videóval
Három éve döntött úgy hogy kipróbálja ezt a szakmát. A miskolci taxisnő délutánonként útra kel. Célja, hogy a mindennapi mókuskerékben azt az öt-tíz percet vagy fél órát amit az utasaival tölt, a lehető legkényelmesebbé, legkellemesebb élménnyé varázsolja.
Kis-Radványi Zsófia
Fotó: Vajda János
A miskolci taxisnő Kis-Radványi Zsófia egy nem mindennapi hölgy, délutánonként, hétvégén éjszakánként taxisofőrként találkozhatunk vele. Nappal könyvtáros, területi referens munkakörben tevékenykedik.
Mindezeken túl pedig szerelmese a zenének olyannyira, hogy a világot bejárta basszusgitárosként és énekesként. Neki az sem okoz problémát ha állatokat kell szállítania és kiválóan eltársalog angolul is utasával. Zsófit kikérdeztük, majd be is pattantunk mellé egy körre.
A miskolci taxisnő főállás mellett taxizik
Honnan jött az elhatározásod, hogy taxis leszel?
Három éve jött a gondolat és másfél év volt a családomat is meggyőzni. Nem örültek neki, féltettek, nehéznek gondolták, először csak az édesanyám és a lányom bízott bennem. A legfontosabb motivációm az volt, hogy átszervezések miatt úgy tűnt a főállásom megszűnik, ugyanis a munkakörömet megszüntetik. Nagyon szerettem ezt az állást egy jövős-menős menedzselős munkakörről van szó, sok szervezéssel, országjárással. Ekkor elsirattam ezt a munkát és muszáj volt lépni. A csavar most jön. Mégsem szűnt meg.
Ennek ellenére maradtál az elképzelésednél?
Igen. Annyira erős volt az elhatározásom, hogy a szkeptikus vélemények ellenére, úgy döntöttem, hogy nem beszélek többet róla hanem megcsinálom. A PÁV II-es vizsgám száz százalékosra sikerült, majd a taxis tanfolyamot is elvégeztem. 2024-ben májusában kezdtem el a tevékenységet, immár a férjemet is meggyőzve. A taxis autómat már azzal a tudattal vásároltam meg, hogy a legmegfelelőbb, a legkényelmesebb legyen az utasaim számára is.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A kezdetektől sok a pozitív visszajelzés
Milyen volt az első alkalom?
Az első utasomra nem emlékszem, de az első napokra élesen, hiszen Miskolc egyik legnagyobb rendezvényén az Avasi Borangoláson debütáltam. Mélyvíz volt, nappal dolgoztam így éjszakára jöttem ki este 17 órától hajnalig, reggelig taxiztam aznap. Egy csapat lány beült hozzám és nagy derültséget okozott számukra - mikor rákérdeztek mióta taxizom - hogy ez az első napom. Nagyon jó hangulatú kezdet volt, csupa pozitív élmény.
Hogy fogadtak a férfi kollégák?
A férfi kollégáim nagyon segítőkészen fogadtak. Nagyon szerencsés vagyok, mert a város egyik legrégibb taxis társaságához kerültem, a nagy „öregektől” tanulhattam, akik befogadtak és tanácsokkal láttak el. Örülök, hogy a csapatuk része lehetek.
Meghökkentő élmények, megható pillanatok
Mi volt eddig a legfélelmetesebb élményed?
Még nagyon az elején voltam, egy úr és egy hölgy szálltak be az autómba és egy vidéki címet jelöltek meg. Mikor megérkeztünk ott is beszállt még két személy, szintén egy úr és egy hölgy és még egy további címre kérték, hogy vigyem őket. Egy még messzebbi településre az éjszaka közepén. A beszélgetésből kiderült számomra, hogy pénzbehajtási ügyről lehet szó. Úttalan utakon mentünk a sötétben az Isten háta mögött, lelki szemeimmel láttam, hogy ebből akár autós üldözés is kerekedhet, nem így történt.
Az egyik hölgy megérezhette bennem a félelmet és odasúgta a fülembe: „Nyugi, nyugi ők jók”!
A fiúk kiszálltak, negyed óra múlva visszaültek a kocsiba és szerencsésen visszaérkeztünk Miskolcra.
Van még emlékezetes történeted?
Volt egy nagyon megrendítő találkozásom is. A központ kiadott egy címet felvettem egy hölgyet és elindultunk egy Miskolc melletti kistelepülésre. Az utasom azt mesélte, hogy a barátnőjéhez tart, aki jobban van, egy nagyon súlyos betegség után.
Sajnos azonban még öt perce sem telt el amikor a beteg hölgy férje felhívta az utasomat, hogy ne menjen, mert bekövetkezett a legrosszabb. A hölgyet nagyon megrázta barátnője halála és zokogva bár de úgy döntött nem szakítja meg az utazást. Itt nekem is erősnek kellett lennem.
A bulizós fiatalokat is nagyon kedvelem, akik sokszor éjszaka utaznak velem. Én már túl vagyok ezen az időszakon, de még jól emlékszem milyen volt. Felkészülten fogadom őket zsebkendő, nedves törlőkendő mindig van nálam ha alkoholmámoros baleset történne ezek elhárításában már profi vagyok. Én a munkámat szolgáltatásként fogom fel, a célom, hogy mindenki a lehető legkényelmesebben utazzon velem és jól érezze magát.
Amennyiben kíváncsi Zsófi további izgalmas történeteire, tekintse meg az alábbi videót:
Olyan történt hajnalban ezen a borsodi településen, ami sehol máshol az országban
Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni
boon.hu video
- Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák
- Öten menekültek a lángoló házból Szikszón, odalett az otthonuk – helyszíni fotókkal, videóval
- Kidöntötték a villanyoszlopot az Avason – Így készült el a helyreállítás - fotókkal, videóval
- Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is
- Itt nemcsak gólok születtek, hanem barátságok is - képek, videó