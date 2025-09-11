MÁV
1 órája
Kellemetlen meglepetés az esőben: egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak
Később indult egy miskolci személyvonat csütörtök reggel.
Egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak csütörtök reggel.
Miskolci személyvonat késett
A Nyíregyházáról Füzesabonyba tartó, Miskolcról 7:20-kor továbbinduló vonat (5139) 30 perces késéssel közlekedett Miskolctól.
Az utasoknak egy másik szerelvénybe kell átszállni járműhiba miatt - közölte a MÁVINFORM.
Még több hír a boon.hu oldalán:
Ezt ne hagyja ki!
Tegnap, 9:30
Teljes útlezárás jön két borsodi település között – több busz is késik csütörtökön!
Ezt ne hagyja ki!
2025.09.09. 12:00
Már pont beért az állomásra a vonat, amikor kiugrott a kisfiú Taktaharkányban - megszólalt a család a tragédiával kapcsolatban (videó)
Ezt ne hagyja ki!Megrázó
2025.09.08. 17:00
Fontos új részletek a mozgó vonat ablakán kiugró gyermek ügyében! - A MÁV nyilatkozott a körülményekről
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre