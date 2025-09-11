szeptember 11., csütörtök

MÁV

1 órája

Kellemetlen meglepetés az esőben: egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak

Címkék#Füzesabony#MÁVINFORM#járműhiba#miskolci személyvonat#Nyíregyháza

Később indult egy miskolci személyvonat csütörtök reggel.

Boon.hu

Egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak csütörtök reggel.

Miskolci személyvonat késett
Miskolci személyvonat késett. A fotó illusztráció
Fotó: Takács Joci

Miskolci személyvonat késett

A Nyíregyházáról Füzesabonyba tartó, Miskolcról 7:20-kor továbbinduló vonat (5139) 30 perces késéssel közlekedett Miskolctól.

Az utasoknak egy másik szerelvénybe kell átszállni járműhiba miatt - közölte a MÁVINFORM.

