Kellemetlen meglepetés az esőben: egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak

Egy miskolci személyvonatról kellett leszállniuk az utasoknak csütörtök reggel.

Miskolci személyvonat késett. A fotó illusztráció

Fotó: Takács Joci

A Nyíregyházáról Füzesabonyba tartó, Miskolcról 7:20-kor továbbinduló vonat (5139) 30 perces késéssel közlekedett Miskolctól.

Az utasoknak egy másik szerelvénybe kell átszállni járműhiba miatt - közölte a MÁVINFORM.

