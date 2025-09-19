1 órája
Ezen még a sokat látott személyzet is ledöbben: húzós szobatitkok az elegáns miskolci szállodából
A személyzet szerint minden vendég távozása után kíváncsian nézik meg, mi hiányzik épp az adott szobából. A miskolci szálloda falai között néha egészen úgy tűnik, mintha egy titkos gyűjtőklub működne.
Néha a sokat látott személyzetet is sikerül meglepni a miskolci szállodában
Ha azt gondolnánk, hogy a hotelben dolgozók már mindent láttak, nagyot tévedünk. Egy patinás miskolci szálloda személyzete elárulta, miket felejtenek ott leggyakrabban a vendégek – és mik azok, amiket bizony nem lenne szabad, mégis hazacsomagolják. A lista egyszerre mulatságos és megdöbbentő.
Mi tűnik el leggyakrabban a miskolci szálloda szobáiból?
A hotel etikett szerint a törölköző nem ajándék, a WC-kefe pedig pláne nem! Ennek ellenére a miskolci hotelben rendre előfordul, hogy bizonyos tárgyaknak titokzatos módon lába kél. A bizalmasan megosztott információ szerint, ami garantáltan a személyzettől érkezett, a legnépszerűbb „szuvenírek” a következők:
- WC-kefe, tartóval együtt – ezt még Columbo sem nyomozná ki, mire kell otthon.
- Díszpárna és ágyvégre tett díszsál – talán valaki a lakásfelújítást szerette volna ezzel megoldani.
- Kávéscsészék – a reggeli kávé másképp nem is esne olyan jól.
- Törölközők – a klasszikus szállodai „emlék”, amely sosem megy ki a divatból.
- Tusfürdő, komplett adagolóval – nem aprózzák el, falastul viszik.
Mit hagynak hátra a feledékeny vendégek?
A talált tárgyak listája sem mindennapi, sőt, talán még furcsább, mint amit eltüntetnek. Az elegáns, komoly hírnévvel rendelkező miskolci szállodában dolgozók hosszasan tudnának mesélni, de íme néhány gyöngyszem:
- Autókulcs – azóta is rejtély, hogyan hajtott el a vendég.
- Inzulinadagoló csomag – komoly feledékenység, ami akár veszélyes is lehet.
- Ruhadarabok és ékszerek – a klasszikus kategória, ami mindig visszatér.
- IKEA kártya – amit a vendég az áramhoz használt kártyahelyre dugott, és úgy távozott.
- Pendrive-ok – gyakran titokzatos tartalommal.
- Béres csepp a minibárban – mert az egészség mindenek felett.
A legendás kekszes történet
A hotel történetei közül talán a legemlékezetesebb az volt, amikor valaki három csomag gluténmentes kekszet felejtett a hűtőben. A szálloda szabályzata szerint minden tárgyat elpostáznak, ha a tulajdonos kifizeti a postaköltséget. A kekszek gazdája viszont felháborodott: mi az, hogy neki még fizetni kellene? Inkább elküldte miskolci ismerőseit, hogy hozzák el helyette a nasit. A dolgozók pedig hoppon maradtak: fel sem merült, hogy esetleg fogyasszák el egészséggel, még egy falat sem jutott nekik. Mindez annak a tükrében elgondolkodtató, hogy egy olyan hotelről beszélünk, ahol a szobák díja éjszakánként a felsőbb árkategóriába tartozik. Londonban mondjuk a Ritz Hotel lehet hasonlóan elegáns.
És, hogy mi a tanulság?
A szállodai élet sosem unalmas. Egyesek mindent hazavisznek, amit csak tudnak, mások a legfontosabb dolgokat is ott hagyják. A miskolci szálloda dolgozói mindezt humorral kezelik – és persze jegyzik a „legkülönlegesebb leletek” listáját. Aki tehát legközelebb hotelbe megy, gondoljon rá: a törölköző nem ajándék, a kekszet pedig ne felejtse a hűtőben!
