Ezen még a sokat látott személyzet is ledöbben: húzós szobatitkok az elegáns miskolci szállodából

Ha azt gondolnánk, hogy a hotelben dolgozók már mindent láttak, nagyot tévedünk. Egy patinás miskolci szálloda személyzete elárulta, miket felejtenek ott leggyakrabban a vendégek – és mik azok, amiket bizony nem lenne szabad, mégis hazacsomagolják. A lista egyszerre mulatságos és megdöbbentő.

Az elegáns miskolci szálloda eleganciájában a Ritz Hotelhez hasonlít: ezért is furcsa miket visz el néhány vendég Forrás: The Ritz London

Mi tűnik el leggyakrabban a miskolci szálloda szobáiból?

A hotel etikett szerint a törölköző nem ajándék, a WC-kefe pedig pláne nem! Ennek ellenére a miskolci hotelben rendre előfordul, hogy bizonyos tárgyaknak titokzatos módon lába kél. A bizalmasan megosztott információ szerint, ami garantáltan a személyzettől érkezett, a legnépszerűbb „szuvenírek” a következők: