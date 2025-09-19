szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

18°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen történetek

1 órája

Ezen még a sokat látott személyzet is ledöbben: húzós szobatitkok az elegáns miskolci szállodából

Címkék#vicces#talált tárgyak#miskolci#szálloda#történetek#lopás

A személyzet szerint minden vendég távozása után kíváncsian nézik meg, mi hiányzik épp az adott szobából. A miskolci szálloda falai között néha egészen úgy tűnik, mintha egy titkos gyűjtőklub működne.

Bahor-Juhász Ágnes
Ezen még a sokat látott személyzet is ledöbben: húzós szobatitkok az elegáns miskolci szállodából

Néha a sokat látott személyzetet is sikerül meglepni a miskolci szállodában

Forrás: MW

Fotó: Török János

Ha azt gondolnánk, hogy a hotelben dolgozók már mindent láttak, nagyot tévedünk. Egy patinás miskolci szálloda személyzete elárulta, miket felejtenek ott leggyakrabban a vendégek – és mik azok, amiket bizony nem lenne szabad, mégis hazacsomagolják. A lista egyszerre mulatságos és megdöbbentő.

miskolci szálloda
Az elegáns miskolci szálloda eleganciájában a Ritz Hotelhez hasonlít: ezért is furcsa miket visz el néhány vendég Forrás: The Ritz London

Mi tűnik el leggyakrabban a miskolci szálloda szobáiból?

A hotel etikett szerint a törölköző nem ajándék, a WC-kefe pedig pláne nem! Ennek ellenére a miskolci hotelben rendre előfordul, hogy bizonyos tárgyaknak titokzatos módon lába kél. A bizalmasan megosztott információ szerint, ami garantáltan a személyzettől érkezett, a legnépszerűbb „szuvenírek” a következők:

  • WC-kefe, tartóval együtt – ezt még Columbo sem nyomozná ki, mire kell otthon.
  • Díszpárna és ágyvégre tett díszsál – talán valaki a lakásfelújítást szerette volna ezzel megoldani.
  • Kávéscsészék – a reggeli kávé másképp nem is esne olyan jól.
  • Törölközők – a klasszikus szállodai „emlék”, amely sosem megy ki a divatból.
  • Tusfürdő, komplett adagolóval – nem aprózzák el, falastul viszik.

Mit hagynak hátra a feledékeny vendégek?

A talált tárgyak listája sem mindennapi, sőt, talán még furcsább, mint amit eltüntetnek. Az elegáns, komoly hírnévvel rendelkező miskolci szállodában dolgozók hosszasan tudnának mesélni, de íme néhány gyöngyszem:

  • Autókulcs – azóta is rejtély, hogyan hajtott el a vendég.
  • Inzulinadagoló csomag – komoly feledékenység, ami akár veszélyes is lehet.
  • Ruhadarabok és ékszerek – a klasszikus kategória, ami mindig visszatér.
  • IKEA kártya – amit a vendég az áramhoz használt kártyahelyre dugott, és úgy távozott.
  • Pendrive-ok – gyakran titokzatos tartalommal.
  • Béres csepp a minibárban – mert az egészség mindenek felett.

A legendás kekszes történet

A hotel történetei közül talán a legemlékezetesebb az volt, amikor valaki három csomag gluténmentes kekszet felejtett a hűtőben. A szálloda szabályzata szerint minden tárgyat elpostáznak, ha a tulajdonos kifizeti a postaköltséget. A kekszek gazdája viszont felháborodott: mi az, hogy neki még fizetni kellene? Inkább elküldte miskolci ismerőseit, hogy hozzák el helyette a nasit. A dolgozók pedig hoppon maradtak: fel sem merült, hogy esetleg fogyasszák el egészséggel, még egy falat sem jutott nekik. Mindez annak a tükrében elgondolkodtató, hogy egy olyan hotelről beszélünk, ahol a szobák díja éjszakánként a felsőbb árkategóriába tartozik. Londonban mondjuk a Ritz Hotel lehet hasonlóan elegáns.

És, hogy mi a tanulság?

A szállodai élet sosem unalmas. Egyesek mindent hazavisznek, amit csak tudnak, mások a legfontosabb dolgokat is ott hagyják. A miskolci szálloda dolgozói mindezt humorral kezelik – és persze jegyzik a „legkülönlegesebb leletek” listáját. Aki tehát legközelebb hotelbe megy, gondoljon rá: a törölköző nem ajándék, a kekszet pedig ne felejtse a hűtőben!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu