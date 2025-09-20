szeptember 20., szombat

Hírösszefoglaló

1 órája

Döbbent mára eleget? Nehogy most hagyja abba!

Megpróbáljuk még egyszer megdöbbenteni erre a hétvégére... Olvassa el a miskolci szálloda esetéről szóló cikket a Boon.hu-n, ahogy már tegnap óta sokan megtették.

Boon.hu

De komolyan, lehet ma még megdöbbenteni az (online) újságolvasókat? ma, vagyis úgy érte, manapság. ha igen, talán épp ezzel a sztorival. A főszerepben egy miskolci szálloda. A negatív főszerepben.

miskolci szálloda
A történetben szereplő miskolci szálloda nem ez a hotel – de „hasonlít”
Forrás: The Ritz London

Miskolci szálloda, megdöbbentő megfigyelésekkel

Ha azt gondolnánk, hogy a hotelben dolgozók már mindent láttak, nagyot tévedünk. Egy patinás miskolci szálloda személyzete elárulta, miket felejtenek ott leggyakrabban a vendégek – és miket visznek „véletlenül” magukkal, mikor távoznak... Szeretné megtudni? Csak egy kattintás.

Véletlenül sem szállodai cuccok beszerzésére szerettük volna e hétvégén biztatni a kedves olvasókat! Ellenben arra igen, hogy ha kellemes időben falatozni vágynak, csatlakozzanak a Miskolci Piknik látogatói közönségéhez. Mutatjuk, mi végre.

Mellesleg akkor is lehet jót enni – már ha valaki kedveli az efféle étkeket –, ha a horgász fog valami finomat. Ehhez azonban több minden is szükségeltetik, nem elég a pecabot, és ha elmulaszt az ember valamit, engedélytől vizsgapapírig, akkor pórul járhat. Tudta, hogy több százezres bírság vagy börtönbüntetés is leesik olykor a rapsicoknak, megyénkben is?

Nota bene, pénzbüntetés vagy a sitt – semmi ahhoz képest, amit az ember egy szerencsétlen baleset révén elszenvedhet, elveszíthet! Igaz, amiről még pénteken délután írt a Boon.hu, abban a karambolban „csak” egy személyi sérülés történt (haláleset nem), tanulsággal így is járhat a sztori, ne hagyja ki.

 

