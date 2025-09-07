3 órája
Nagyvárosi pezsgés vasárnap Miskolcon - a megtelt táblát is kitehetnék (fotók, videó)
Szeptember első vasárnapján megtelt Miskolc belvárosa emberekkel. Ez nem véletlen, hiszen a Miskolci Régiségvásár és a CineFest egy időben és egy helyszínen zajlottak.
Megtelt a főutca emberekkel
Fotó: Takács József
A Miskolci Régiségvásár és a nemzetközi filmfesztivál jelenléte együtt egy jókedvű, zsibongó központtá változtatta Miskolc főutcáját.
A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjedt, ahol érdeklődők százai rótták az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezni az őszi napsütést, a találkozást rég nem látott ismerősökkel.
A Miskolci Régiségvásár különleges programot is kínált
Lassan kelt életre a város, hiszen a délelőtti órákban még kevés nézelődő volt, de dél tájban már ki lehetett tenni a belvárosra a megtelt táblát, annyian voltak kíváncsiak a város népszerű rendezvényére.
Az idei ősz első régiségvásáraFotók: Takács Joci
Szeptember 7-én vasárnap ráadásul még veterán motorokat, autókat sőt traktorokat is csodálhattak az érdeklődők. A gépcsodák 9 órakor gyülekeztek a Városház téren, majd felvonultak mindenki nagy örömére.
Régiségben sem volt hiány
Természetesen jelen voltak az antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek is a szeptemberi régiségvásáron.
A portékák között a régi mellett az új is jól megfért: lehetett kapni játékokat, könyveket, kézzel készített kézműves alkotásokat is.
