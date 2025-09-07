Nagyvárosi pezsgés vasárnap Miskolcon - a megtelt táblát is kitehetnék (fotók, videó)

A Miskolci Régiségvásár és a nemzetközi filmfesztivál jelenléte együtt egy jókedvű, zsibongó központtá változtatta Miskolc főutcáját.

A szeptemberi Miskolci Régiségvásár vonzotta az embereket

Fotó: Takács József

A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjedt, ahol érdeklődők százai rótták az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezni az őszi napsütést, a találkozást rég nem látott ismerősökkel.

A Miskolci Régiségvásár különleges programot is kínált

Lassan kelt életre a város, hiszen a délelőtti órákban még kevés nézelődő volt, de dél tájban már ki lehetett tenni a belvárosra a megtelt táblát, annyian voltak kíváncsiak a város népszerű rendezvényére.