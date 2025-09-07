szeptember 7., vasárnap

Nagyvárosi pezsgés vasárnap Miskolcon - a megtelt táblát is kitehetnék (fotók, videó)

Szeptember első vasárnapján megtelt Miskolc belvárosa emberekkel. Ez nem véletlen, hiszen a Miskolci Régiségvásár és a CineFest egy időben és egy helyszínen zajlottak.

Megtelt a főutca emberekkel

Fotó: Takács József

A Miskolci Régiségvásár és a nemzetközi filmfesztivál jelenléte együtt egy jókedvű, zsibongó központtá változtatta Miskolc főutcáját.

A szeptemberi Miskolci Régiségvásár vonzotta az embereket
Fotó: Takács József

 A Kazinczy és Déryné utcákat is érintő régiségvásár a Szent István tértől a Centrum áruházig terjedt, ahol érdeklődők százai rótták az utcákat valami ritkaság után kutatva, vagy csak élvezni az őszi napsütést, a találkozást rég nem látott ismerősökkel.

A Miskolci Régiségvásár különleges programot is kínált

Lassan kelt életre a város, hiszen a délelőtti órákban még kevés nézelődő volt, de dél tájban már ki lehetett tenni a belvárosra a megtelt táblát, annyian voltak kíváncsiak a város népszerű rendezvényére.

Az idei ősz első régiségvására

Fotók: Takács Joci

Szeptember 7-én vasárnap ráadásul még veterán motorokat, autókat sőt traktorokat is csodálhattak az érdeklődők. A gépcsodák 9 órakor gyülekeztek a Városház téren, majd felvonultak mindenki nagy örömére.

Régiségben sem volt hiány

Természetesen jelen voltak az antik kincsek, retró tárgyak, porcelánok és régiségek is a szeptemberi régiségvásáron. 

A régi és az új jól megférnek egymás mellett
Fotó: Takács József

A portékák között a régi mellett az új is jól megfért: lehetett kapni játékokat, könyveket, kézzel készített kézműves alkotásokat is.

 

