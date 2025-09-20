6 órája
Szombat délelőtt a Piknik két nagy napjára készült Miskolc - képek, videó
Szombaton délelőtt még jobbára a készülődés volt a Villanyrendőr övezetében. Alighanem a déli, kora délutáni órákra ismét beindul a Miskolci Piknik programsorozata és a közönség áradata.
Három (két és fél) napon át betölti a megyeszékhely belvárosát a Miskolci Piknik programsorozata. Már szombaton délelőtt megnéztük, hogyan alakulnak az első teljes nap előkészületei.
Miskolci Piknik: hamarosan beindul
A nyitónap estéjén arról tudósított a Boon.hu, hogy
már az első perctől kezdve rengetegen voltak, hát még a látványfőzésen.
Készülődés a Miskolci Piknikre (szombat)Fotók: Vajda János
Várhatóan így lesz ez szombaton, majd vasárnap is; bár várhatón inkább csak a déli, kora délutáni óráktól kezdve. Délelőtt tíz körül még meglehetősen csendes volt a főutca környéken, a szokványos hétvégi rendben járókelők rótták az útvonalakat a városlakók, egyelőre kevés érdeklődést mutatva a Villanyrendőr „keresztjének három ágan” mentén sorakozó bódéknak. Igaz, a hétvége nyitó időszakában még alig egy-két árus volt nyitva, a többi kereskedő fedett pultja egyelőre zárva, esetenként körbefóliázva várt a valódi nyitásra. Délelőtt 11 óráig még a villamosvágány lezárása sem lépett életbe; utána már nem jár a tömegközlekedés a nap folyamán a Széchenyin, hogy ne akadályozza-veszélyeztesse a vásári forgatagot.
Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt
A Miskolci Piknik várható programjáról a következő két napra több cikkben is írt a Borsod Online. A hét utolsó napján éjfélig (vagy még tovább) féltucatnyi helyszínen követik majd egymást a koncertek, bemutatók, látványfőzések, előadások, árusítások.
Tegnapi (pénteki), azaz nyitónapi videónk: