Rajt előtt

3 órája

Szombat délelőtt a Piknik két nagy napjára készült Miskolc - képek, videó

Címkék#miskolci önkormányzat#boon video#miskolci piknik#villanyrendőr#fesztivál#Széchenyi utca#koncert#miskolci belváros#programsorozat

Szombaton délelőtt még jobbára a készülődés volt a Villanyrendőr övezetében. Alighanem a déli, kora délutáni órákra ismét beindul a Miskolci Piknik programsorozata és a közönség áradata.

Boon.hu

Három (két és fél) napon át betölti a megyeszékhely belvárosát a Miskolci Piknik programsorozata. Már szombaton délelőtt megnéztük, hogyan alakulnak az első teljes nap előkészületei.

Miskolci Piknik
Miskolci Piknik: 11-ig még jár(t) a villamos, utána nem
Fotó: Vajda János

Miskolci Piknik: hamarosan beindul

A nyitónap estéjén arról tudósított a Boon.hu, hogy

már az első perctől kezdve rengetegen voltak, hát még a látványfőzésen.

Készülődés a Miskolci Piknikre (szombat)

Fotók: Vajda János

Várhatóan így lesz ez szombaton, majd vasárnap is; bár várhatón inkább csak a déli, kora délutáni óráktól kezdve. Délelőtt tíz körül még meglehetősen csendes volt a főutca környéken, a szokványos hétvégi rendben járókelők rótták az útvonalakat a városlakók, egyelőre kevés érdeklődést mutatva a Villanyrendőr „keresztjének három ágan” mentén sorakozó bódéknak. Igaz, a hétvége nyitó időszakában még alig egy-két árus volt nyitva, a többi kereskedő fedett pultja egyelőre zárva, esetenként körbefóliázva várt a valódi nyitásra. Délelőtt 11 óráig még a villamosvágány lezárása sem lépett életbe; utána már nem jár a tömegközlekedés a nap folyamán a Széchenyin, hogy ne akadályozza-veszélyeztesse a vásári forgatagot.

A Miskolci Piknik várható programjáról a következő két napra több cikkben is írt a Borsod Online. A hét utolsó napján éjfélig (vagy még tovább) féltucatnyi helyszínen követik majd egymást a koncertek, bemutatók, látványfőzések, előadások, árusítások.

piknik_keszulodes004
A Villanyrendőrtől háromfelé, északra-kelet-délre nyúlnak ki a fesztivál „csápjai”
Fotó: Vajda János

Tegnapi (pénteki), azaz nyitónapi videónk:

 

