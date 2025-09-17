26 perce
Több parkolót lezárnak a belvárosban
A Miskolci Piknik rendezvénysorozat ideje alatt, 2025. szeptember 17–22. között ideiglenes parkolólezárások lesznek érvényben a belvárosban.
A korlátozás érinti a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő:
· Bazártömb / Nagy Imre utca zúzalékos parkolót (Széchenyi utca – Szentpáli utca, valamint Régiposta utca – Kazinczy Ferenc utca közötti terület),
· valamint az Arany János utcán található, a Szemere Bertalan utca felé eső parkolóöblöt.
A Nagy Imre területre kiadott kedvezményes lakossági bérletek ebben az időszakban a környező díjköteles parkolókban használhatók fel:
· Régiposta utca
· Horváth Lajos utca
· Palóczy László utca
· Kelemen Didák utca
· Dr. Antall József tér
· Szűcs Sámuel utca
További részletek és programok elérhetők a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.
