Több parkolót lezárnak a belvárosban

A korlátozás érinti a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő:

· Bazártömb / Nagy Imre utca zúzalékos parkolót (Széchenyi utca – Szentpáli utca, valamint Régiposta utca – Kazinczy Ferenc utca közötti terület), · valamint az Arany János utcán található, a Szemere Bertalan utca felé eső parkolóöblöt.

A Nagy Imre területre kiadott kedvezményes lakossági bérletek ebben az időszakban a környező díjköteles parkolókban használhatók fel:

· Régiposta utca · Horváth Lajos utca · Palóczy László utca · Kelemen Didák utca · Dr. Antall József tér · Szűcs Sámuel utca

További részletek és programok elérhetők a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.

