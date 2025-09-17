szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Helyi közélet

44 perce

Több parkolót lezárnak a belvárosban

Címkék#miskolci piknik#lezárás#parkoló

A Miskolci Piknik rendezvénysorozat ideje alatt, 2025. szeptember 17–22. között ideiglenes parkolólezárások lesznek érvényben a belvárosban.

Több parkolót lezárnak a belvárosban

Ideiglenesen lezárják a parkolókat Miskolcon

Forrás: MW

A korlátozás érinti a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő:

· Bazártömb / Nagy Imre utca zúzalékos parkolót (Széchenyi utca – Szentpáli utca, valamint Régiposta utca – Kazinczy Ferenc utca közötti terület),

· valamint az Arany János utcán található, a Szemere Bertalan utca felé eső parkolóöblöt.

A Nagy Imre területre kiadott kedvezményes lakossági bérletek ebben az időszakban a környező díjköteles parkolókban használhatók fel:

· Régiposta utca

· Horváth Lajos utca

· Palóczy László utca

· Kelemen Didák utca

· Dr. Antall József tér

· Szűcs Sámuel utca

További részletek és programok elérhetők a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.

