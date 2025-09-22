szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

3 órája

Intenzív takarítás a Miskolci Pikniken, tippelj, mennyi köbméter hulladék gyűlt össze!

Címkék#boon video#miskolci piknik#takarítás#Miskolci Városgazda#Miskolc

A rendezvény szeptember 19-21-ig zajlott a városban.

A Miskolci Piknik ideje alatt a Miskolci Városgazda munkatársai fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvény helyszíneinek tisztán tartásán. Osztott műszakban, napi 30 fő részvételével közel 90 m³ hulladékot gyűjtöttek össze, hozzájárulva a fesztivál rendezett és környezetbarát hangulatához.

Intenzíven takarítottak a Miskolci Piknik alatt
Intenzíven takarítottak a rendezvény alatt
Fotó: Vajda János

A faházak elbontását és elszállítását követően – az időjárástól függően – a rendezvény helyszínein lévő térkőfelületeket magasnyomású mosóval tisztítják majd meg. A felületi szennyeződések eltávolítása során a Társaságuk környezettudatos szemléletének megfelelően az elérhető leginkább környezetbarát technológiát alkalmazzák – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

A gasztronómia mellett koncertek színesítették a programot. Nézze meg felvételeinket is a rendezvényről!

Il Baffo látványfőzése a Miskolci Pikniken 09.21.

Fotók: Vajda János

Miskolci Piknik: Korda György és Balázs Klári koncert

Fotók: Vajda János

Rácz Jenő bundáskenyeret sütött a Villanyrendőrnél

Fotók: Balogh Attila

III. Miskolci Piknik (szombat)

Fotók: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Miskolci Piknik eseményeiről alábbi cikkeinkben is olvashat.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu