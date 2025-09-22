Intenzív takarítás a Miskolci Pikniken, tippelj, mennyi köbméter hulladék gyűlt össze!

A Miskolci Piknik ideje alatt a Miskolci Városgazda munkatársai fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvény helyszíneinek tisztán tartásán. Osztott műszakban, napi 30 fő részvételével közel 90 m³ hulladékot gyűjtöttek össze, hozzájárulva a fesztivál rendezett és környezetbarát hangulatához.

Intenzíven takarítottak a rendezvény alatt

Fotó: Vajda János

A faházak elbontását és elszállítását követően – az időjárástól függően – a rendezvény helyszínein lévő térkőfelületeket magasnyomású mosóval tisztítják majd meg. A felületi szennyeződések eltávolítása során a Társaságuk környezettudatos szemléletének megfelelően az elérhető leginkább környezetbarát technológiát alkalmazzák – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.