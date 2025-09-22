1 órája
Intenzív takarítás a Miskolci Pikniken, tippelj, mennyi köbméter hulladék gyűlt össze!
A rendezvény szeptember 19-21-ig zajlott a városban.
A Miskolci Piknik ideje alatt a Miskolci Városgazda munkatársai fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvény helyszíneinek tisztán tartásán. Osztott műszakban, napi 30 fő részvételével közel 90 m³ hulladékot gyűjtöttek össze, hozzájárulva a fesztivál rendezett és környezetbarát hangulatához.
A faházak elbontását és elszállítását követően – az időjárástól függően – a rendezvény helyszínein lévő térkőfelületeket magasnyomású mosóval tisztítják majd meg. A felületi szennyeződések eltávolítása során a Társaságuk környezettudatos szemléletének megfelelően az elérhető leginkább környezetbarát technológiát alkalmazzák – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.
A gasztronómia mellett koncertek színesítették a programot. Nézze meg felvételeinket is a rendezvényről!
Il Baffo látványfőzése a Miskolci Pikniken 09.21.Fotók: Vajda János
Miskolci Piknik: Korda György és Balázs Klári koncertFotók: Vajda János
Rácz Jenő bundáskenyeret sütött a VillanyrendőrnélFotók: Balogh Attila
III. Miskolci Piknik (szombat)Fotók: Vajda János
