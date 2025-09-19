1 órája
Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés
Tudj meg mindent a parkolási korlátozásokról, tömegközlekedési változásokról, és kövesd tippjeinket a zavartalan fesztiválozáshoz. Fedezd fel a Miskolci Piknik programjait, koncerteket, látványfőzést és családi élményeket Miskolc belvárosában.
A Miskolci Piknik tavaly is nagy sikert aratott Fotó: Vajda János
Szeptember 19. és 21. között újra megrendezik a Miskolci Piknik rendezvénysorozatot, amely a város egyik legnagyobb közösségi és kulturális eseménye. A belváros számos helyszíne megtelik koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel, családi programokkal és szabadtéri élményekkel. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a programokról, a forgalmi változásokról és a tömegközlekedésről.
Programok a Miskolci Pikniken – Koncertek, látványfőzés és családi élmények
A fesztivál többnapos kínálata minden korosztály számára tartogat élményeket. A hivatalos programbontás szerint pénteken például a következő események várják az érdeklődőket:
Pénteki kiemelt események
- Koncertek a belvárosi színpadokon, helyi és országosan ismert előadókkal
- Látványfőzés és gasztronómiai bemutatók a főtéren
- Kézműves vásár és utcai árusítás, ahol helyi termelők portékái kaphatók
- Családi programok, játszóházak és interaktív gyermekfoglalkozások
- Utcabál és táncház, ahol a látogatók együtt mulathatnak a helyi zenekarokkal
Szombati és vasárnapi programok
A hétvégi napokon a fesztivál folytatódik koncertekkel, családi játékokkal, gasztro-programokkal és kézműves bemutatókkal. A teljes napi bontás és további események megtalálhatók a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.
Forgalmi és parkolási változások a Miskolci Piknik idején
A Miskolci Piknik idején ideiglenes forgalomkorlátozások és parkolólezárások lépnek életbe. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közlése szerint lezárták:
- a Bazártömb / Nagy Imre utcai zúzalékos parkolót
- az Arany János utcai parkolóöböl
Lezárt parkolók és alternatív parkolási lehetőségek
A Nagy Imre területre érvényes lakossági bérletek a környező díjköteles parkolókban használhatók fel:
- Régiposta utca
- Horváth Lajos utca
- Palóczy László utca
- Kelemen Didák utca
- Dr. Antall József tér
- Szűcs Sámuel utca
Lakossági bérletek használata a rendezvény idején
A fent említett parkolókban minden kedvezményes lakossági bérlet érvényes, így biztosítva a helyi lakosoknak a kényelmes parkolást a fesztivál ideje alatt.
Addig is fotókon a tavalyi hangulat és látványfőzés:
Látványfőzés a Miskolci PiknikenFotók: Vajda János
Tömegközlekedés és menetrendváltozások a Miskolci Piknik alatt
A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. (MVK) tájékoztatása szerint a rendezvény idején több autóbusz- és villamosjárat menetrendje módosul.
Ideiglenes megállóhelyek és kerülő útvonalak:
A Miskolci Piknik ideje alatt változások lépnek életbe a villamosközlekedésben. Pénteken 14 órától, szombaton és vasárnap pedig 11 órától villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között, míg a Malomszög utca – Felső-Majláth szakaszon továbbra is villamosok közlekednek majd. A villamospótló autóbuszjáratok (VP) hajnalig nem a Régiségvásárok idején megszokott terelt útvonalon, hanem a Szemere utca és az Erzsébet tér megállóhely érintésével fognak közlekedni. A hajnali villamospótló járatok (1VP) eredeti útvonalukon és indulási időpontjaikban járnak. Pénteken a megszokottól eltérően, kék-fehér Volvo buszokkal is lehet találkozni, melyek igénybe vehetők a villamospótló vonalon.
Az útlezárás miatt az autóbuszok ideiglenesen a Villanyrendőr helyett a Centrum megállóhely felé terelt útvonalon közlekednek. Az érintett járatok a Villanyrendőrt nem érintik, helyette a Hősök tere ideiglenes megállót, valamint a Centrum és a Vörösmarty utca megállókban állnak meg. A késő esti és hajnali garantált csatlakozások is a Centrum megállóhelyen biztosítottak a Villanyrendőr helyett. A Miskolci Piknik programjaihoz kapcsolódóan pénteken és szombaton éjszaka többletjáratok indulnak, majd hétfőn üzemkezdettől minden villamosok és autóbuszok a megszokott menetrend szerint közlekednek.
Bizonyos vonalak kerülő útvonalon közlekednek, illetve ideiglenes megállóhelyeket is kijelölnek a forgalom biztosítása érdekében. A közlekedési változások részletesen megtalálhatók az MVK hivatalos honlapján, így érdemes előre tájékozódni a zavartalan közlekedés érdekében.
Hogyan élvezheted a Miskolci Pikniket gondtalanul
A Miskolci Piknik nemcsak a szórakozásról szól, hanem a közösségi élményről is. Érdemes előre tájékozódni a programokról, a forgalmi és közlekedési változásokról, hogy mindenki gondtalanul élvezhesse a fesztivál hangulatát. Aki biztosra akar menni, annak ajánlott a tömegközlekedést választani, hiszen így egyszerűbb és kényelmesebb eljutni a belvárosi eseményekhez.
Tippek és tanácsok a Miskolci Piknik látogatói számára:
- Érkezz korán: A legnépszerűbb programok és koncertek gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben érkezni.
- Használd a tömegközlekedést: A parkolási korlátozások miatt kényelmesebb és gyorsabb a busz- és villamosjáratokat választani.
- Kényelmes ruházat és lábbeli: A belvárosi séták és szabadtéri programok miatt praktikus a kényelmes cipő és réteges öltözködés.
- Folyadékpótlás: A fesztivál területén több büfé és italpult található, de saját palackkal is érdemes készülni.
- Programtervezés előre: A miskolcipiknik.hu oldalon elérhető teljes programbontás segít, hogy ne maradj le a kedvenc eseményeidről.
- Kis készpénz nálad: Bár sok helyen van bankkártyás fizetési lehetőség, kisebb vásárlásoknál praktikus a készpénz.
- Fotózás és élmények: Készülj fényképezővel vagy telefonnal, hogy megörökíthesd a fesztivál hangulatát, de figyelj a többi látogatóra is.
