szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisokos

1 órája

Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés

Címkék#forgalomváltozás#kisokos#részletes program#miskolci piknik#parkolás

Tudj meg mindent a parkolási korlátozásokról, tömegközlekedési változásokról, és kövesd tippjeinket a zavartalan fesztiválozáshoz. Fedezd fel a Miskolci Piknik programjait, koncerteket, látványfőzést és családi élményeket Miskolc belvárosában.

Boon.hu
Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés

A Miskolci Piknik tavaly is nagy sikert aratott Fotó: Vajda János

Szeptember 19. és 21. között újra megrendezik a Miskolci Piknik rendezvénysorozatot, amely a város egyik legnagyobb közösségi és kulturális eseménye. A belváros számos helyszíne megtelik koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel, családi programokkal és szabadtéri élményekkel. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a programokról, a forgalmi változásokról és a tömegközlekedésről.

miskolci piknik
A Miskolci Piknik idén nagyobbat durran, mint valaha Forrás:  MW

Programok a Miskolci Pikniken – Koncertek, látványfőzés és családi élmények

A fesztivál többnapos kínálata minden korosztály számára tartogat élményeket. A hivatalos programbontás szerint pénteken például a következő események várják az érdeklődőket:

Pénteki kiemelt események

  • Koncertek a belvárosi színpadokon, helyi és országosan ismert előadókkal
  • Látványfőzés és gasztronómiai bemutatók a főtéren
  • Kézműves vásár és utcai árusítás, ahol helyi termelők portékái kaphatók
  • Családi programok, játszóházak és interaktív gyermekfoglalkozások
  • Utcabál és táncház, ahol a látogatók együtt mulathatnak a helyi zenekarokkal

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szombati és vasárnapi programok
A hétvégi napokon a fesztivál folytatódik koncertekkel, családi játékokkal, gasztro-programokkal és kézműves bemutatókkal. A teljes napi bontás és további események megtalálhatók a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.

Forgalmi és parkolási változások a Miskolci Piknik idején

A Miskolci Piknik idején ideiglenes forgalomkorlátozások és parkolólezárások lépnek életbe. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. közlése szerint lezárták:

  • a Bazártömb / Nagy Imre utcai zúzalékos parkolót
  • az Arany János utcai parkolóöböl
miskolci piknik
Térképen is követheti az idei Miskolci Piknik legfontosabb forgalmi változásait Forrás:  MW

Lezárt parkolók és alternatív parkolási lehetőségek

A Nagy Imre területre érvényes lakossági bérletek a környező díjköteles parkolókban használhatók fel:

  • Régiposta utca
  • Horváth Lajos utca
  • Palóczy László utca
  • Kelemen Didák utca
  • Dr. Antall József tér
  • Szűcs Sámuel utca

Lakossági bérletek használata a rendezvény idején

A fent említett parkolókban minden kedvezményes lakossági bérlet érvényes, így biztosítva a helyi lakosoknak a kényelmes parkolást a fesztivál ideje alatt.

Addig is fotókon a tavalyi hangulat és látványfőzés:

Látványfőzés a Miskolci Pikniken

Fotók: Vajda János

Tömegközlekedés és menetrendváltozások a Miskolci Piknik alatt

A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. (MVK) tájékoztatása szerint a rendezvény idején több autóbusz- és villamosjárat menetrendje módosul.

Ideiglenes megállóhelyek és kerülő útvonalak:

A Miskolci Piknik ideje alatt változások lépnek életbe a villamosközlekedésben. Pénteken 14 órától, szombaton és vasárnap pedig 11 órától villamospótló autóbuszok közlekednek a Tiszai pályaudvar és a Malomszög utca között, míg a Malomszög utca – Felső-Majláth szakaszon továbbra is villamosok közlekednek majd. A villamospótló autóbuszjáratok (VP) hajnalig nem a Régiségvásárok idején megszokott terelt útvonalon, hanem a Szemere utca és az Erzsébet tér megállóhely érintésével fognak közlekedni. A hajnali villamospótló járatok (1VP) eredeti útvonalukon és indulási időpontjaikban járnak. Pénteken a megszokottól eltérően, kék-fehér Volvo buszokkal is lehet találkozni, melyek igénybe vehetők a villamospótló vonalon.

 

Az útlezárás miatt az autóbuszok ideiglenesen a Villanyrendőr helyett a Centrum megállóhely felé terelt útvonalon közlekednek. Az érintett járatok a Villanyrendőrt nem érintik, helyette a Hősök tere ideiglenes megállót, valamint a Centrum és a Vörösmarty utca megállókban állnak meg. A késő esti és hajnali garantált csatlakozások is a Centrum megállóhelyen biztosítottak a Villanyrendőr helyett. A Miskolci Piknik programjaihoz kapcsolódóan pénteken és szombaton éjszaka többletjáratok indulnak, majd hétfőn üzemkezdettől minden villamosok és autóbuszok a megszokott menetrend szerint közlekednek.

 

Bizonyos vonalak kerülő útvonalon közlekednek, illetve ideiglenes megállóhelyeket is kijelölnek a forgalom biztosítása érdekében. A közlekedési változások részletesen megtalálhatók az MVK hivatalos honlapján, így érdemes előre tájékozódni a zavartalan közlekedés érdekében.

Hogyan élvezheted a Miskolci Pikniket gondtalanul

A Miskolci Piknik nemcsak a szórakozásról szól, hanem a közösségi élményről is. Érdemes előre tájékozódni a programokról, a forgalmi és közlekedési változásokról, hogy mindenki gondtalanul élvezhesse a fesztivál hangulatát. Aki biztosra akar menni, annak ajánlott a tömegközlekedést választani, hiszen így egyszerűbb és kényelmesebb eljutni a belvárosi eseményekhez.

Tippek és tanácsok a Miskolci Piknik látogatói számára:

  • Érkezz korán: A legnépszerűbb programok és koncertek gyorsan megtelnek, ezért érdemes időben érkezni.
  • Használd a tömegközlekedést: A parkolási korlátozások miatt kényelmesebb és gyorsabb a busz- és villamosjáratokat választani.
  • Kényelmes ruházat és lábbeli: A belvárosi séták és szabadtéri programok miatt praktikus a kényelmes cipő és réteges öltözködés.
  • Folyadékpótlás: A fesztivál területén több büfé és italpult található, de saját palackkal is érdemes készülni.
  • Programtervezés előre: A miskolcipiknik.hu oldalon elérhető teljes programbontás segít, hogy ne maradj le a kedvenc eseményeidről.
  • Kis készpénz nálad: Bár sok helyen van bankkártyás fizetési lehetőség, kisebb vásárlásoknál praktikus a készpénz.
  • Fotózás és élmények: Készülj fényképezővel vagy telefonnal, hogy megörökíthesd a fesztivál hangulatát, de figyelj a többi látogatóra is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu