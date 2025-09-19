Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés

Szeptember 19. és 21. között újra megrendezik a Miskolci Piknik rendezvénysorozatot, amely a város egyik legnagyobb közösségi és kulturális eseménye. A belváros számos helyszíne megtelik koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel, családi programokkal és szabadtéri élményekkel. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a programokról, a forgalmi változásokról és a tömegközlekedésről.

A Miskolci Piknik idén nagyobbat durran, mint valaha Forrás: MW

Programok a Miskolci Pikniken – Koncertek, látványfőzés és családi élmények

A fesztivál többnapos kínálata minden korosztály számára tartogat élményeket. A hivatalos programbontás szerint pénteken például a következő események várják az érdeklődőket:

Pénteki kiemelt események

Koncertek a belvárosi színpadokon, helyi és országosan ismert előadókkal

Látványfőzés és gasztronómiai bemutatók a főtéren

Kézműves vásár és utcai árusítás, ahol helyi termelők portékái kaphatók

Családi programok, játszóházak és interaktív gyermekfoglalkozások

Utcabál és táncház, ahol a látogatók együtt mulathatnak a helyi zenekarokkal

Szombati és vasárnapi programok

A hétvégi napokon a fesztivál folytatódik koncertekkel, családi játékokkal, gasztro-programokkal és kézműves bemutatókkal. A teljes napi bontás és további események megtalálhatók a rendezvény hivatalos oldalán: miskolcipiknik.hu.