Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt
Elkezdődött a várva várt borsodi fesztivál. A Miskolci Pikniken már az első perctől kezdve rengetegen voltak, hát még a látványfőzésen.
Megtelt élettel a város a Miskolci Pikniken
Fotó: Vajda János
Ahogyan azt már korábban beharangoztuk, szeptember 19. és 21. között rendezik meg a Miskolci Piknik elnevezésű rendezvénysorozatot. Az első nap el is kezdődött, a város megtelt élettel. A színpadokon a fellépők elkezdték a muzsikát, de más programok is várták a fesztiválozókat.
Minden egy helyen, amit a Miskolci Piknikről tudni kell: programok, forgalom, tömegközlekedés
Megérkeztek az első fellépők a Miskolci Piknik színpadaira
Szeptember 19-én, délután 4 órakor elkezdődött a fesztivál minden színpadon:
A Villanyrendőr nagyszínpadon a Kacsenyák Gábor Akusztik indította be a hangulatot, a Berze színpadon DJ Atti, a SOHO színpadon Graffy, a Hősök tere színpadon Markus Greg, az Erzsébet téri színpadon Sportprogramok by Decathlon, az Utcazene west színpadon pedig Sárbogár léptek fel elsőként.
Elkezdődött a Miskolci PiknikFotók: Vajda János
Nemcsak a zene volt a középpontban
Bizony az idei fesztivál tartogatott magában meglepetéseket is.
Látványfőzést rendeztek ugyanis több helyszínen, ahol a gasztronómia volt a középpontban.
Érkezésünkkor a Hősök tere színpadon épp mákos gubát és kacsamellet készítettek a legszakszerűbb módon. Közben beszélgetés folyt arról, hogy milyen is ma a gasztronómia Magyarországon, mik az aktuális trendek, hogyan fejlődik és mik a különböző régiók sajátosságai, valamint magáról a főzés gondolkodásmódjáról és a gasztronómia piacáról.
Nem a díj a fontos, hanem az, hogy jót adjunk az embereknek
– hangzott el a színpadról.
A gasztronómia egyébként helyi szinten, tehát Miskolcon is nagyon erőssé vált, Miskolc éttermei adnak helyet annak, hogy a családok főzés nélkül is egy jót tudjanak enni
– hangzott el.
Készülődnek a Miskolci PiknikreFotók: Galambos Eszter

