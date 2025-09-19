Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt

Nemcsak a zene volt a középpontban

Bizony az idei fesztivál tartogatott magában meglepetéseket is.

Látványfőzést rendeztek ugyanis több helyszínen, ahol a gasztronómia volt a középpontban.

Érkezésünkkor a Hősök tere színpadon épp mákos gubát és kacsamellet készítettek a legszakszerűbb módon. Közben beszélgetés folyt arról, hogy milyen is ma a gasztronómia Magyarországon, mik az aktuális trendek, hogyan fejlődik és mik a különböző régiók sajátosságai, valamint magáról a főzés gondolkodásmódjáról és a gasztronómia piacáról.

Nem a díj a fontos, hanem az, hogy jót adjunk az embereknek

– hangzott el a színpadról.

A gasztronómia egyébként helyi szinten, tehát Miskolcon is nagyon erőssé vált, Miskolc éttermei adnak helyet annak, hogy a családok főzés nélkül is egy jót tudjanak enni

– hangzott el.