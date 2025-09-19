szeptember 19., péntek

boon.hu video

1 órája

Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt

Elkezdődött a várva várt borsodi fesztivál. A Miskolci Pikniken már az első perctől kezdve rengetegen voltak, hát még a látványfőzésen.

Boon.hu
Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt

Megtelt élettel a város a Miskolci Pikniken

Fotó: Vajda János

Ahogyan azt már korábban beharangoztuk, szeptember 19. és 21. között rendezik meg a Miskolci Piknik elnevezésű rendezvénysorozatot. Az első nap el is kezdődött, a város megtelt élettel. A színpadokon a fellépők elkezdték a muzsikát, de más programok is várták a fesztiválozókat.

Megtelt élettel a város a Miskolci Pikniken
Megtelt élettel a város a Miskolci Pikniken
Fotó: Vajda János

 

Megérkeztek az első fellépők a Miskolci Piknik színpadaira

Szeptember 19-én, délután 4 órakor elkezdődött a fesztivál minden színpadon:

A Villanyrendőr nagyszínpadon a Kacsenyák Gábor Akusztik indította be a hangulatot, a Berze színpadon DJ Atti, a SOHO színpadon Graffy, a Hősök tere színpadon Markus Greg, az Erzsébet téri színpadon Sportprogramok by Decathlon, az Utcazene west színpadon pedig Sárbogár léptek fel elsőként.

Elkezdődött a Miskolci Piknik

Fotók: Vajda János

Nemcsak a zene volt a középpontban

Bizony az idei fesztivál tartogatott magában meglepetéseket is.

Látványfőzést rendeztek ugyanis több helyszínen, ahol a gasztronómia volt a középpontban.

Érkezésünkkor a Hősök tere színpadon épp mákos gubát és kacsamellet készítettek a legszakszerűbb módon. Közben beszélgetés folyt arról, hogy milyen is ma a gasztronómia Magyarországon, mik az aktuális trendek, hogyan fejlődik és mik a különböző régiók sajátosságai, valamint magáról a főzés gondolkodásmódjáról és a gasztronómia piacáról.

Nem a díj a fontos, hanem az, hogy jót adjunk az embereknek

 – hangzott el a színpadról.

A gasztronómia egyébként helyi szinten, tehát Miskolcon is nagyon erőssé vált, Miskolc éttermei adnak helyet annak, hogy a családok főzés nélkül is egy jót tudjanak enni 

– hangzott el.

Készülődnek a Miskolci Piknikre

Fotók: Galambos Eszter

 

 

