3 órája

Ha nem evett ma még jót, megmutatjuk, mire kap gusztust mindjárt! - képekkel, videóval

Címkék#boon video#miskolci piknik#villanyrendőr#programajánlat#fesztivál#Széchenyi utca#krumplilángos#gasztronómia#vásár#miskolci belváros

Szombaton kora délutánra már tényleg beindult a móka. A Miskolci Piknik második napján körülnéztünk a vásári forgatagban, a lángosok és dídzsék között mi érdekeset találhatunk még.

Boon.hu
Ha nem evett ma még jót, megmutatjuk, mire kap gusztust mindjárt! - képekkel, videóval

Ennivaló a Miskolci Pikniken

Fotó: Vajda János

A belváros rendezvényhelyszínnek kiszemelt szeglete a déli órákon túllépve immár megtelt élettel és zeneszóval a Miskolci Pikniknek betudhatóan. Láttunk churrost és dodzsemet, Karámot és krumplilángost, nádkunyhókat és fabódékat, valamint több (egyelőre csendes) színpadot is a belváros jórészét betöltő fesztivál-kavalkádban.

Miskolci Piknik
A Miskolci Piknik finomságokat is kínál
Fotó: Vajda János

A Miskolci Piknik a második napon is finomságokkal várt

A Miskolci Piknik harmadik éve színesíti a szeptemberi programkínálatot a régióban. A városi önkormányzat égisze alatt kitalált és életre hívott popkulturális és vásári felvonulást 2023 óta tartják, rendre ezen a nyári idényt záró hétvégén. A mostani kínálatban is akadnak bőven zenész-sztárok, akiknek fellépését a miskolci és az ideérkező közönség díjmentesen élvezheti három napon át, főleg esténként. Napközben pedig, mint ahogy azt a szombat eddig eltelt részében a Boon.hu riporterstábja is tapasztalta, nagyjából a havonkénti termelői vásár és a Kocsonyafesztivál metszetébe illeszthető kínálatban lelhették-lelhetik örömüket a belvárosi járókelők.

Nos, miből lehetett válogatni, ha az embernek falatozni támadt kedve a Széchenyi utca – Villanyrendőr – Kazinczy utca – Hősök tere „négyszögben” kalandozva? Végigjártuk a kínálatot (noha megkóstolni nem volt alkalmunk, egy privát sütésű sajtos stangli kivételével, ami isteni volt), hogy szóban és képben megmutathassuk az olvasóknak.

III. Miskolci Piknik (szombat)

Fotók: Vajda János

Odaérkeztünkkor a főutca tűnt kevésbé, és a Kazinczy inkább népszerűnek a sétálók számarányát tekintve; betudható ez talán az árnyékos és napos utcaszakaszok közti(ilyenkor szezonzáráskor felértékelődő)  különbségnek. A Földes gimnázium felé elindulva a központtól (Villanyrendőr) találtunk „Régies és Újságos” feliratú kereskedőt, aki nem napilapokat kínált, hanem: lepcsánkát, azaz tócsnit, vagy harmadikfajta írásmóddal tölcsnit. Aztán jött a gumicukor és törökméz, majd a sör, burger, grillkolbász, sőt, töltött káposzta mindenhol bevált receptje. Ha édességre vágyik valaki: waffle és gofri, pancake és palacsinta. A Hősök teréig húzódnak a nádkunyhók, fabódék és műanyagsátrak sorai két oldalt. Szemre megítélve a legnagyobb érdeklődés a rendszeres miskolci vásárokból ismerős kumplilángosos terméke iránt mutatkozott riportlátogatásunk idején.

Ez egyelőre nem a DJ-k napja

Magas volt a hajdúsági reprezentáció: láttunk kiírva „debreceni krumplilángost” és „Debreczeni Sört” is. A Hősök terénél a professzionális vendéglátásból ismert márkanevek köszöntek ránk a cégjelzésekről: Rossita és Hell, A leves és a Végállomás, a Karám, az Édes Mádkám. A levegőt egyelőre az átható illatok helyett a hangszórók felől áradó „tüc-tüc” muzsika töltötte meg. Három nagyobb színpad környékét is végigjártuk a Villanyrendőrtől a SOHO-ig (azaz a Bazár-tömbig), mindenhol áll már a színpad és dj-k játszanak rajta – de a kora délutáni órákban még a műsorukra kíváncsi nézősereg összlétszáma nem érte el az egy főt. Később ez biztos kikerekedik majd.

A Bazár-tömb már ebben a kora időszakban is tartogatott érdekes látnivalókat. A vidámparki volumenben megjelenő dodzsemes szolgáltatását ottjártunkkor ugyancsak egyetlen kocsi erejéig vették igénybe, egy apuka a kisgyermekével, ám ők „Ninja” feliratú járgányban száguldozhattak fel-alá a nyitott placcon. A további vurstli-kínálat látványosságain a felfestett sztárok stilizált arcképében – Marylin Monroe-tól Marty McFly-ig, lord Brett Sinclairtől Madonnáig – gyönyörködhettek az erre fogékonyak.

„Szinte alig lesznek felhők”

De ha valaki horgászatra vágyik, sem kell elhagyni a megyeszékhelyet és nyílt vízre szállnia valahol vidéken: várja a Bazár-tömbben felállított „Horgászat és Céllövölde” kibővített, ám könnyen beazonosítható szolgáltatása. Visszaérkezve ebből az irányból a főutcára, ismét a termelői vásáros fíling került előtérbe: ízesített mézek, sajtkülönlegességek, amellett churros és más efféle gasztronómiai egzotikumok sorakoztak a Széchenyi utca mentén felállított standokon. Akadt még fa hűtőmágnes is (olyan mintákkal-formákkal, mint Micimackó és Yoda), aztán látványosan nagy kitelepüléssel véteti észre magát például a BMW Group cégcsoport népes stábja a Miskolci Pikniken.

Ilyen időnk lesz a Miskolci Piknik második napján:

Derült idő várható, szinte alig lesznek felhők. Nyárias meleg,25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg

vetítette előre a rendezvény hétvégi kilátásaira nézve a Boon.hu szombat reggeli meteorológiai jelentése.

A hétvégi program „sztárja” kétségkívül a tavalyelőtt kezdett sorozat folytatásaként idén szeptemberben is megtartandó Miskolci Piknik. A Facebook-on itt lehet utánanézni a pontos forgatókönyvnek, a saját honlap pedig ezen a linken található. A helyszínek sora, pénteken 4 órától vasárnap késő estig: villanyrendőri nagyszínpad, a Hősök tere, a nemrégiben megnyílt SOHO (a Bazár-tömbben), a Hősök tere, az Erzsébet tér, és általában a belváros, a főutca. A fellépők, szereplők, közreműködők felsorolására itt nem is lenne elég hely – a weboldalon lehet tájékozódni. Csak a legeslegismertebb neveket tudjuk kiemelni: Geszti Péter (péntek), Korda György és Balázs Klári, a TNT, Gerendás Péter, a Punnany Massif. Így foglalta össze a lényeget a Borsod Online egy másik hétvégi beharangozója.

A Miskolci Piknik szombati programajánlója
Forrás:  Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

