Ha nem evett ma még jót, megmutatjuk, mire kap gusztust mindjárt! - képekkel, videóval

Ez egyelőre nem a DJ-k napja

Magas volt a hajdúsági reprezentáció: láttunk kiírva „debreceni krumplilángost” és „Debreczeni Sört” is. A Hősök terénél a professzionális vendéglátásból ismert márkanevek köszöntek ránk a cégjelzésekről: Rossita és Hell, A leves és a Végállomás, a Karám, az Édes Mádkám. A levegőt egyelőre az átható illatok helyett a hangszórók felől áradó „tüc-tüc” muzsika töltötte meg. Három nagyobb színpad környékét is végigjártuk a Villanyrendőrtől a SOHO-ig (azaz a Bazár-tömbig), mindenhol áll már a színpad és dj-k játszanak rajta – de a kora délutáni órákban még a műsorukra kíváncsi nézősereg összlétszáma nem érte el az egy főt. Később ez biztos kikerekedik majd.

A Bazár-tömb már ebben a kora időszakban is tartogatott érdekes látnivalókat. A vidámparki volumenben megjelenő dodzsemes szolgáltatását ottjártunkkor ugyancsak egyetlen kocsi erejéig vették igénybe, egy apuka a kisgyermekével, ám ők „Ninja” feliratú járgányban száguldozhattak fel-alá a nyitott placcon. A további vurstli-kínálat látványosságain a felfestett sztárok stilizált arcképében – Marylin Monroe-tól Marty McFly-ig, lord Brett Sinclairtől Madonnáig – gyönyörködhettek az erre fogékonyak.

„Szinte alig lesznek felhők”

De ha valaki horgászatra vágyik, sem kell elhagyni a megyeszékhelyet és nyílt vízre szállnia valahol vidéken: várja a Bazár-tömbben felállított „Horgászat és Céllövölde” kibővített, ám könnyen beazonosítható szolgáltatása. Visszaérkezve ebből az irányból a főutcára, ismét a termelői vásáros fíling került előtérbe: ízesített mézek, sajtkülönlegességek, amellett churros és más efféle gasztronómiai egzotikumok sorakoztak a Széchenyi utca mentén felállított standokon. Akadt még fa hűtőmágnes is (olyan mintákkal-formákkal, mint Micimackó és Yoda), aztán látványosan nagy kitelepüléssel véteti észre magát például a BMW Group cégcsoport népes stábja a Miskolci Pikniken.

Ilyen időnk lesz a Miskolci Piknik második napján: Derült idő várható, szinte alig lesznek felhők. Nyárias meleg,25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg

– vetítette előre a rendezvény hétvégi kilátásaira nézve a Boon.hu szombat reggeli meteorológiai jelentése.