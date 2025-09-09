szeptember 9., kedd

Szép névsor

2 órája

Ők lesznek az idei Miskolci Piknik sztárfellépői!

Szeptemberben igazán lüktet Miskolc belvárosa. Most a CineFest tölti meg Miskolcot, szeptember 19. és 21. között pedig a Miskolci Piknik várja a közönséget. Idén is nagyszabású koncertekkel készülnek a szervezők. Punnany Massif vagy Korda György? Íme a teljes program!

A Miskolci Piknik tavaly is elképesztő tömeget vonzott

Forrás: Miskolci Piknik

Idén szeptemberben Miskolc igazi fesztiválváros. Még tart a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztivál, ami a filmeken kívül változatos kísérőprogramokkal varázsol fesztiváli hangulatot Miskolcra. Szeptember 19. és 21. között pedig újra itt a Miskolci Piknik, ami idén is hatalmas durranás lesz. A legnagyobb újdonság, hogy a nagyszínpad idén a Villanyrendőrnél kap helyet, ahol három napon át igazi közönségkedvencek gondoskodnak a hangulatról.

miskolci piknik
A Miskolci Piknik tavaly is elképesztő tömeget vonzott
Forrás: Miskolci Piknik

A Miskolci Piknik sztárjai

A sort a Punnany Massif nyitja, akik garantáltan elhozzák a nyár legnagyobb buliját. Geszti Péter energikus produkciója után a TNT slágerei repítenek vissza a ’90-es évekbe, míg Dánielfy és Krisz Rudi a popérzékeny közönséget célozzák meg. Az időtálló magyar könnyűzenei ikonok közül Korda György és Balázs Klári sem hiányozhatnak, akik rendre fergeteges hangulatot varázsolnak bármelyik színpadra.

Zenével telítik a belvárost

A nagyszínpad mellett több kisebb helyszín is életre kel. A Berze, a SOHO és a Hősök tere színpadain a helyi zenekarok, akusztikus előadók és DJ-k mutatják meg, mennyire sokszínű a miskolci és környékbeli zenei közeg. A nappali órákban lazább, piknikhangulatú szettek, az estékben pedig igazi bulihangulat várható.

A Miskolci Piknik idén is a gasztronómiaköré épül. Látványfőzések, kóstolók, sztárséfek és helyi kedvencek adják a fesztivál gerincét.

A Miskolci Piknik 2025 nagyszínpadának programjai

Szeptember 19. – Péntek

16:00 – Kacsenyák Gábor Akusztik

17:30 – KARÁM Bor & Gasztro látványfőzés

19:00 – Dánielfy

20:30 – DJ Atti

21:50 – Geszti

23:20 – Náksi

Szeptember 20. – Szombat

11:00 – Kiskalász Zenekar

12:00 – DJ Atti

13:30 – Végállomás Bistro & Wine látványfőzés

14:50 – Diósgyőri Jazz Tánc Klub

16:00 – Rácz Jenő

17:30 – Markus Greg

19:45 – Korda György és Balázs Klári

22:00 – TNT

23:30 – Helldance


 Szeptember 21. – Vasárnap

11:00 – Farkasházi Réka és a Tintanyúl

12:00 – Markus Greg

13:00 – Limited Dance

14:00 – Street Kitchen

16:00 – Krisz Rudi Live

17:00 – DJ Atti

18:30 – Punnany Massif

