Ők lesznek az idei Miskolci Piknik sztárfellépői!

Idén szeptemberben Miskolc igazi fesztiválváros. Még tart a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztivál, ami a filmeken kívül változatos kísérőprogramokkal varázsol fesztiváli hangulatot Miskolcra. Szeptember 19. és 21. között pedig újra itt a Miskolci Piknik, ami idén is hatalmas durranás lesz. A legnagyobb újdonság, hogy a nagyszínpad idén a Villanyrendőrnél kap helyet, ahol három napon át igazi közönségkedvencek gondoskodnak a hangulatról.

A Miskolci Piknik tavaly is elképesztő tömeget vonzott

A Miskolci Piknik sztárjai

A sort a Punnany Massif nyitja, akik garantáltan elhozzák a nyár legnagyobb buliját. Geszti Péter energikus produkciója után a TNT slágerei repítenek vissza a ’90-es évekbe, míg Dánielfy és Krisz Rudi a popérzékeny közönséget célozzák meg. Az időtálló magyar könnyűzenei ikonok közül Korda György és Balázs Klári sem hiányozhatnak, akik rendre fergeteges hangulatot varázsolnak bármelyik színpadra.

Zenével telítik a belvárost

A nagyszínpad mellett több kisebb helyszín is életre kel. A Berze, a SOHO és a Hősök tere színpadain a helyi zenekarok, akusztikus előadók és DJ-k mutatják meg, mennyire sokszínű a miskolci és környékbeli zenei közeg. A nappali órákban lazább, piknikhangulatú szettek, az estékben pedig igazi bulihangulat várható.

A Miskolci Piknik idén is a gasztronómiaköré épül. Látványfőzések, kóstolók, sztárséfek és helyi kedvencek adják a fesztivál gerincét.

A Miskolci Piknik 2025 nagyszínpadának programjai

Szeptember 19. – Péntek

16:00 – Kacsenyák Gábor Akusztik 17:30 – KARÁM Bor & Gasztro látványfőzés 19:00 – Dánielfy 20:30 – DJ Atti 21:50 – Geszti 23:20 – Náksi

Szeptember 20. – Szombat

11:00 – Kiskalász Zenekar 12:00 – DJ Atti 13:30 – Végállomás Bistro & Wine látványfőzés 14:50 – Diósgyőri Jazz Tánc Klub 16:00 – Rácz Jenő 17:30 – Markus Greg 19:45 – Korda György és Balázs Klári 22:00 – TNT 23:30 – Helldance



Szeptember 21. – Vasárnap

11:00 – Farkasházi Réka és a Tintanyúl 12:00 – Markus Greg 13:00 – Limited Dance 14:00 – Street Kitchen 16:00 – Krisz Rudi Live 17:00 – DJ Atti 18:30 – Punnany Massif