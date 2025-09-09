2 órája
Ők lesznek az idei Miskolci Piknik sztárfellépői!
Szeptemberben igazán lüktet Miskolc belvárosa. Most a CineFest tölti meg Miskolcot, szeptember 19. és 21. között pedig a Miskolci Piknik várja a közönséget. Idén is nagyszabású koncertekkel készülnek a szervezők. Punnany Massif vagy Korda György? Íme a teljes program!
A Miskolci Piknik tavaly is elképesztő tömeget vonzott
Forrás: Miskolci Piknik
Idén szeptemberben Miskolc igazi fesztiválváros. Még tart a 21. CineFest Nemzetközi Filmfesztivál, ami a filmeken kívül változatos kísérőprogramokkal varázsol fesztiváli hangulatot Miskolcra. Szeptember 19. és 21. között pedig újra itt a Miskolci Piknik, ami idén is hatalmas durranás lesz. A legnagyobb újdonság, hogy a nagyszínpad idén a Villanyrendőrnél kap helyet, ahol három napon át igazi közönségkedvencek gondoskodnak a hangulatról.
A Miskolci Piknik sztárjai
A sort a Punnany Massif nyitja, akik garantáltan elhozzák a nyár legnagyobb buliját. Geszti Péter energikus produkciója után a TNT slágerei repítenek vissza a ’90-es évekbe, míg Dánielfy és Krisz Rudi a popérzékeny közönséget célozzák meg. Az időtálló magyar könnyűzenei ikonok közül Korda György és Balázs Klári sem hiányozhatnak, akik rendre fergeteges hangulatot varázsolnak bármelyik színpadra.
Zenével telítik a belvárost
A nagyszínpad mellett több kisebb helyszín is életre kel. A Berze, a SOHO és a Hősök tere színpadain a helyi zenekarok, akusztikus előadók és DJ-k mutatják meg, mennyire sokszínű a miskolci és környékbeli zenei közeg. A nappali órákban lazább, piknikhangulatú szettek, az estékben pedig igazi bulihangulat várható.
A Miskolci Piknik idén is a gasztronómiaköré épül. Látványfőzések, kóstolók, sztárséfek és helyi kedvencek adják a fesztivál gerincét.
A Miskolci Piknik 2025 nagyszínpadának programjai
Szeptember 19. – Péntek
16:00 – Kacsenyák Gábor Akusztik
17:30 – KARÁM Bor & Gasztro látványfőzés
19:00 – Dánielfy
20:30 – DJ Atti
21:50 – Geszti
23:20 – Náksi
Szeptember 20. – Szombat
11:00 – Kiskalász Zenekar
12:00 – DJ Atti
13:30 – Végállomás Bistro & Wine látványfőzés
14:50 – Diósgyőri Jazz Tánc Klub
16:00 – Rácz Jenő
17:30 – Markus Greg
19:45 – Korda György és Balázs Klári
22:00 – TNT
23:30 – Helldance
Szeptember 21. – Vasárnap
11:00 – Farkasházi Réka és a Tintanyúl
12:00 – Markus Greg
13:00 – Limited Dance
14:00 – Street Kitchen
16:00 – Krisz Rudi Live
17:00 – DJ Atti
18:30 – Punnany Massif
