Új helyre költözik a miskolci OTP – ezt jobb, ha tudja!

Felújítás miatt ideiglenesen költözik Miskolc egyik legforgalmasabb bankfiókja? Információink szerint miskolci OTP ügyfeleit a Corvinon található új, ideiglenes helyszínre várják.

Boon.hu

A Uitz Béla utca 6. szám alatti, közismerten „nagy OTP”-ként emlegetett fiók pénztári szolgáltatásai jelenleg korlátozottan működnek a felújítás miatt. Friss információk szerint a miskolci OTP azonban az ügyfelek kényelme érdekében ideiglenes helyszínt nyit a Corvinon, az egykori használtruha-üzlet helyén. Az új telephelyen a megszokott szolgáltatások nagy része elérhető lesz, így az ügyfelek zavartalanul intézhetik pénzügyeiket.

miskolci otp, corvin, miskolc
Ideiglenesen ebbe az épületbe költözik a miskolci OTP egyik fiókja
Forrás: Facebook/Miskolc MOST!

Ideiglenes helyszínen működik a miskolci OTP

Egy miskolci Facebook-csoportban jelent meg a bejegyzés, melyben arról érdeklődnek, mi készül a Corvinon. A hozzászólásokból kiderült, hogy a felújítás idejére a bank úgy döntött, hogy a szolgáltatások egy részét átköltözteti. A volt használtruha-üzlet helyén valóban egy ügyfélteret alakítanak ki, így valósnak tűnik az információ, miszerint a bank a felújítás ideje alatt is zavartalanul szeretné biztosítani ügyfeleinek a szolgáltatásokat.

