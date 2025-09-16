23 perce
A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
Kerekasztal találkozót szerveztek szeptember 16-án kedden, a miskolci városháza Dísztermében. A program alkalmából miskolci nyugdíjasok és szervezeteik folytattak párbeszédet városvezetőkkel és önkormányzati képviselőkkel.
A miskolci nyugdíjas szervezetekkel kezdeményezett párbeszédet a város vezetése
Fotó: Vajda János
A miskolci nyugdíjasok szervezeteinek képviselői a „Párbeszédben a várossal-Nyugdíjas Civil Egyesületek Kerekasztal Találkozója” című rendezvényen 10-10 percet beszélgethettek önkormányzati képviselőkkel és a város vezetőivel.
A szimultán beszélgetéseken a rendezvény minden résztvevője találkozott és párbeszédet folytatott mindenkivel.
A rendezvény kezdete előtt Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, Matiscsák Éva fogadta a vendégeket, majd az esemény nyitányaként Tóth-Szántai József polgármester köszöntötte a vendégeket.
A miskolci nyugdíjasok építették fel a várost, alapozták meg a jövőt
Ez a mai rendezvény nagyon fontos, hiszen Önök azok, akik ezt a várost felépítették, erejüket, idejüket, tudásukat adták, itt nevelték fel gyermekeiket, unokáikat. Miskolc kiemelten fontosnak tartja – a város korábbi polgármestere, dr. Kriza Ákos által elindított – Salkaházi programot, ami sokunk számára példa értékű, hiszen nem csak arról szól, hogy támogatjuk a városban élő idősebb embereket. Ugyanis közösségformáló, közösséget építő szerepe, ereje is van ennek a programnak, mert a hasonló életkorú, hasonló élethelyzetben lévő korosztály tagjait fogják össze ezek a rendezvények
– hangsúlyozta a polgármester.
Szintet lép a Salkaházi Program
Tóth-Szántai József polgármester az is kiemelte, hogy szeretnének a Salkaházi Programban szintet lépni, ennek jegyében már a Csengey-kertbe is szerveztek összejövetelt. A jövőben is igyekezni fognak olyan programokat összeállítani, amelyben figyelembe veszik a miskolci nyugdíjasok véleményét.
Erejükön felül teljesítettek
Hollósy András alpolgármester szavaiból is kitűnt a nyugdíjasok felé érzett hála. Saját történetét osztotta meg a hallgatósággal, miszerint a nagyszüleivel a Szentpáli utcában éltek annak idején, és mivel sokat beszélgetett velük, így tudta meg, hogy mit jelentett a háború idején sorban állni élelmiszerért, hogy milyen erő kellett a gyermekneveléshez.
Párbeszédben a várossal-Nyugdíjas Civil Egyesületek Kerekasztal TalálkozójaFotók: Vajda János
Mindenki beszélgetett mindenkivel
A megnyitóbeszédek után a rendezvényen megjelent önkormányzati képviselők – Bajusz Gábor, Barta Gábor, Berencsi Máté, Czinkné Sztán Anikó, Kavecsánszki Erzsébet, Kozma Istvánné, Bodor Márk, Klinga Dániel – valamint a két alpolgármester, Matiscsák Éva és Hollósy András, a kihelyezett tíz asztalnál helyet foglalt a nyugdíjas-szervezetek képviselőivel.
A párbeszédre meghívott szervezetek
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége
- B.-A.-Z. vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
- Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület
- Postás Nyugdíjas Klub
- Avas Nyugdíjas Egyesület
- Mosoly Országa Kulturális Egyesület
- Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezet
- Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete
- Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány
- Új Bányamécs Baráti Kör Egyesület
- Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
- Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület
- Miskolci Szív Egyesület
- Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Alapítvány
- Reumás Betegek Egyesülete
- Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület
- Cukorbetegek Miskolci Egyesülete
- Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub
- Nótaszerzők és Nótaénekesek Megyei Szövetsége
- Miskolci Indián Nyár Értelmiségi Körlet
