23 perce

A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon

Kerekasztal találkozót szerveztek szeptember 16-án kedden, a miskolci városháza Dísztermében. A program alkalmából miskolci nyugdíjasok és szervezeteik folytattak párbeszédet városvezetőkkel és önkormányzati képviselőkkel.

Boon.hu
A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon

A miskolci nyugdíjas szervezetekkel kezdeményezett párbeszédet a város vezetése

Fotó: Vajda János

A miskolci nyugdíjasok szervezeteinek képviselői a „Párbeszédben a várossal-Nyugdíjas Civil Egyesületek Kerekasztal Találkozója” című rendezvényen 10-10 percet beszélgethettek önkormányzati képviselőkkel és a város vezetőivel. 

miskolci nyugdíjasok
A miskolci nyugdíjasok kerekasztal-beszélgetéseket folytathattak 
Fotó: Vajda János

A szimultán beszélgetéseken a rendezvény minden résztvevője találkozott és párbeszédet folytatott mindenkivel.

A rendezvény kezdete előtt Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, Matiscsák Éva fogadta a vendégeket, majd az esemény nyitányaként Tóth-Szántai József polgármester köszöntötte a vendégeket.

A miskolci nyugdíjasok építették fel a várost, alapozták meg a jövőt

Ez a mai rendezvény nagyon fontos, hiszen Önök azok, akik ezt a várost felépítették, erejüket, idejüket, tudásukat adták, itt nevelték fel gyermekeiket, unokáikat. Miskolc kiemelten fontosnak tartja – a város korábbi polgármestere, dr. Kriza Ákos által elindított – Salkaházi programot, ami sokunk számára példa értékű, hiszen nem csak arról szól, hogy támogatjuk a városban élő idősebb embereket. Ugyanis közösségformáló, közösséget építő szerepe, ereje is van ennek a programnak, mert a hasonló életkorú, hasonló élethelyzetben lévő korosztály tagjait fogják össze ezek a rendezvények

 – hangsúlyozta a polgármester.

Szintet lép a Salkaházi Program

Tóth-Szántai József polgármester az is kiemelte, hogy szeretnének a Salkaházi Programban szintet lépni, ennek jegyében már a Csengey-kertbe is szerveztek összejövetelt. A jövőben is igyekezni fognak olyan programokat összeállítani, amelyben figyelembe veszik a miskolci nyugdíjasok véleményét.

Erejükön felül teljesítettek

Hollósy András alpolgármester szavaiból is kitűnt a nyugdíjasok felé érzett hála. Saját történetét osztotta meg a hallgatósággal, miszerint a nagyszüleivel a Szentpáli utcában éltek annak idején, és mivel sokat beszélgetett velük, így tudta meg, hogy mit jelentett a háború idején sorban állni élelmiszerért, hogy milyen erő kellett a gyermekneveléshez.

Párbeszédben a várossal-Nyugdíjas Civil Egyesületek Kerekasztal Találkozója

Fotók: Vajda János

Mindenki beszélgetett mindenkivel

A megnyitóbeszédek után a rendezvényen megjelent önkormányzati képviselők – Bajusz Gábor, Barta Gábor, Berencsi Máté, Czinkné Sztán Anikó, Kavecsánszki Erzsébet, Kozma Istvánné, Bodor Márk, Klinga Dániel – valamint a két alpolgármester, Matiscsák Éva és Hollósy András, a kihelyezett tíz asztalnál helyet foglalt a nyugdíjas-szervezetek képviselőivel.

A párbeszédre meghívott szervezetek

  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége
  • B.-A.-Z. vármegyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége
  • Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület
  • Postás Nyugdíjas Klub
  • Avas Nyugdíjas Egyesület
  • Mosoly Országa Kulturális Egyesület
  • Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezet
  • Közigazgatási Nyugdíjasok Egyesülete
  • Miskolci Családokért és Segítőkért Alapítvány
  • Új Bányamécs Baráti Kör Egyesület
  • Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
  • Városi Közlekedési Nyugdíjas Egyesület
  • Miskolci Szív Egyesület
  • Első Miskolci Repüléstörténeti és Repülő Ifjúságért Alapítvány
  • Reumás Betegek Egyesülete
  • Helyőrségi Hagyományőrző Egyesület
  • Cukorbetegek Miskolci Egyesülete
  • Martin-Kertvárosi Nyugdíjas Klub
  • Nótaszerzők és Nótaénekesek Megyei Szövetsége
  • Miskolci Indián Nyár Értelmiségi Körlet 

 

 

boon.hu video

