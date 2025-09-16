A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon

A miskolci nyugdíjasok szervezeteinek képviselői a „Párbeszédben a várossal-Nyugdíjas Civil Egyesületek Kerekasztal Találkozója” című rendezvényen 10-10 percet beszélgethettek önkormányzati képviselőkkel és a város vezetőivel.

A miskolci nyugdíjasok kerekasztal-beszélgetéseket folytathattak

Fotó: Vajda János

A szimultán beszélgetéseken a rendezvény minden résztvevője találkozott és párbeszédet folytatott mindenkivel.

A rendezvény kezdete előtt Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere, Matiscsák Éva fogadta a vendégeket, majd az esemény nyitányaként Tóth-Szántai József polgármester köszöntötte a vendégeket.

A miskolci nyugdíjasok építették fel a várost, alapozták meg a jövőt

Ez a mai rendezvény nagyon fontos, hiszen Önök azok, akik ezt a várost felépítették, erejüket, idejüket, tudásukat adták, itt nevelték fel gyermekeiket, unokáikat. Miskolc kiemelten fontosnak tartja – a város korábbi polgármestere, dr. Kriza Ákos által elindított – Salkaházi programot, ami sokunk számára példa értékű, hiszen nem csak arról szól, hogy támogatjuk a városban élő idősebb embereket. Ugyanis közösségformáló, közösséget építő szerepe, ereje is van ennek a programnak, mert a hasonló életkorú, hasonló élethelyzetben lévő korosztály tagjait fogják össze ezek a rendezvények

– hangsúlyozta a polgármester.

Szintet lép a Salkaházi Program

Tóth-Szántai József polgármester az is kiemelte, hogy szeretnének a Salkaházi Programban szintet lépni, ennek jegyében már a Csengey-kertbe is szerveztek összejövetelt. A jövőben is igyekezni fognak olyan programokat összeállítani, amelyben figyelembe veszik a miskolci nyugdíjasok véleményét.

Erejükön felül teljesítettek

Hollósy András alpolgármester szavaiból is kitűnt a nyugdíjasok felé érzett hála. Saját történetét osztotta meg a hallgatósággal, miszerint a nagyszüleivel a Szentpáli utcában éltek annak idején, és mivel sokat beszélgetett velük, így tudta meg, hogy mit jelentett a háború idején sorban állni élelmiszerért, hogy milyen erő kellett a gyermekneveléshez.