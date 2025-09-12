Az este, amikor a Miskolci Nemzeti Színház szórakoztatta az egész országot

A Színházról Színházra című műsor miskolci állomása egy fordulatokkal teli, színházi műfajokban bővelkedő adás volt anno, Kerényi Imre műsorvezetésével. A fellépő művészek, megszólaló rendezők közül azóta sajnos már többen eltávoztak az élők sorából, köztük maga a sorozat műsorvezetője. Talán ettől még értékesebb a Miskolci Nemzeti Színház színpadán rögzített felvétel, amely a teljes adást rögzítette és a legnagyobb videómegosztó csatornán elérhetővé vált.

A Miskolci Nemzeti Színház e korszaka sokak szerint meghatározó volt

A teátrumot a felvétel idején Hegyi Árpád Jutocsa vezette, aki a műsor kapcsán ügyelt arra, hogy a színház sokszínűségét a kiválogatott jelenetek és az abban szerepet kapó művészek érzékeltessék. A komédia, az opera, operett mellett rövid jeleneteket drámai előadásokból is láthatunk. Aki régóta rajongója a Miskolci Nemzeti Színház társulatának, réginek, vagy újnak, bizonyára emlékszik jó néhány kikerülhetetlen névre 1996-ból.

Csak néhányat említünk, akikkel a felvételeken újra találkozhat:

Quintus Konrád,

Várkonyi Szilvi,

Matus György,

Horváth Zsuzsa,

Margitai Ági,

Dézsi-Szabó Gábor,

Kulcsár Imre,

Kuna Károly,

Molnár Anna,

Zborovszky Andrea,

Létay Dóra...és sokan mások.

Igaz, az szomorúságra adhat okot, hogy többen a felsoroltak közül már nem élnek, de nem lehet nem beszélni arról az örömről, hogy bizony művészeti szinten is maradandót alkottak életükben, örömöt okoztak a közönségnek estéről estére és a technikának köszönhetően újra és újra hallhatjuk jellegzetes hangjukat, vagy újraélhetjük azt a varázslatot, amit a színpadon véghez vittek.

Miskolc büszkeségei ők, akik a Színházról Színházra című tévésorozat aktuális állomásaként több mint kétórás műsorral szórakoztatták nem csak a miskolciakat, hanem az egész országot.

