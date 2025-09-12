2 órája
Az este, amikor a Miskolci Nemzeti Színház szórakoztatta az egész országot
Nem is akárhogy és nem is akárkikkel. Örök kedvencek, legendás színészek vállaltak szerepet a nemes feladatban. A Miskolci Nemzeti Színház sokaknak okozott felejthetetlen pillanatokat.
A tévénézők a képernyőre tapadtak országszerte amikor a Miskolci Nemzeti Színház társulata adott elő
A Színházról Színházra című műsor miskolci állomása egy fordulatokkal teli, színházi műfajokban bővelkedő adás volt anno, Kerényi Imre műsorvezetésével. A fellépő művészek, megszólaló rendezők közül azóta sajnos már többen eltávoztak az élők sorából, köztük maga a sorozat műsorvezetője. Talán ettől még értékesebb a Miskolci Nemzeti Színház színpadán rögzített felvétel, amely a teljes adást rögzítette és a legnagyobb videómegosztó csatornán elérhetővé vált.
A Miskolci Nemzeti Színház e korszaka sokak szerint meghatározó volt
A teátrumot a felvétel idején Hegyi Árpád Jutocsa vezette, aki a műsor kapcsán ügyelt arra, hogy a színház sokszínűségét a kiválogatott jelenetek és az abban szerepet kapó művészek érzékeltessék. A komédia, az opera, operett mellett rövid jeleneteket drámai előadásokból is láthatunk. Aki régóta rajongója a Miskolci Nemzeti Színház társulatának, réginek, vagy újnak, bizonyára emlékszik jó néhány kikerülhetetlen névre 1996-ból.
Csak néhányat említünk, akikkel a felvételeken újra találkozhat:
- Quintus Konrád,
- Várkonyi Szilvi,
- Matus György,
- Horváth Zsuzsa,
- Margitai Ági,
- Dézsi-Szabó Gábor,
- Kulcsár Imre,
- Kuna Károly,
- Molnár Anna,
- Zborovszky Andrea,
- Létay Dóra...és sokan mások.
Igaz, az szomorúságra adhat okot, hogy többen a felsoroltak közül már nem élnek, de nem lehet nem beszélni arról az örömről, hogy bizony művészeti szinten is maradandót alkottak életükben, örömöt okoztak a közönségnek estéről estére és a technikának köszönhetően újra és újra hallhatjuk jellegzetes hangjukat, vagy újraélhetjük azt a varázslatot, amit a színpadon véghez vittek.
Miskolc büszkeségei ők, akik a Színházról Színházra című tévésorozat aktuális állomásaként több mint kétórás műsorral szórakoztatták nem csak a miskolciakat, hanem az egész országot.
