Legendás

2 órája

Az este, amikor a Miskolci Nemzeti Színház szórakoztatta az egész országot

Címkék#miskolci nemzeti színház#társulat#tévéműsor#előadás

Nem is akárhogy és nem is akárkikkel. Örök kedvencek, legendás színészek vállaltak szerepet a nemes feladatban. A Miskolci Nemzeti Színház sokaknak okozott felejthetetlen pillanatokat.

Boon.hu
Az este, amikor a Miskolci Nemzeti Színház szórakoztatta az egész országot

A tévénézők a képernyőre tapadtak országszerte amikor a Miskolci Nemzeti Színház társulata adott elő

Forrás: MNSZ

A Színházról Színházra című műsor miskolci állomása egy fordulatokkal teli, színházi műfajokban bővelkedő adás volt anno, Kerényi Imre műsorvezetésével. A fellépő művészek, megszólaló rendezők közül azóta sajnos már többen eltávoztak az élők sorából, köztük maga a sorozat műsorvezetője. Talán ettől még értékesebb a Miskolci Nemzeti Színház színpadán rögzített felvétel, amely a teljes adást rögzítette és a legnagyobb videómegosztó csatornán elérhetővé vált.

Miskolci nemzeti színház
A Miskolci Nemzeti Színház korszakos színészeire figyelt az egész ország Forrás: MW 

A Miskolci Nemzeti Színház e korszaka sokak szerint meghatározó volt

A teátrumot a felvétel idején Hegyi Árpád Jutocsa vezette, aki a műsor kapcsán ügyelt arra, hogy a színház sokszínűségét a kiválogatott jelenetek és az abban szerepet kapó művészek érzékeltessék. A komédia, az opera, operett mellett rövid jeleneteket drámai előadásokból is láthatunk. Aki régóta rajongója a Miskolci Nemzeti Színház társulatának, réginek, vagy újnak, bizonyára emlékszik jó néhány kikerülhetetlen névre 1996-ból.

Csak néhányat említünk, akikkel a felvételeken újra találkozhat:

  • Quintus Konrád,
  • Várkonyi Szilvi,
  • Matus György,
  • Horváth Zsuzsa,
  • Margitai Ági,
  • Dézsi-Szabó Gábor,
  • Kulcsár Imre,
  • Kuna Károly,
  • Molnár Anna,
  • Zborovszky Andrea,
  • Létay Dóra...és sokan mások.

Igaz, az szomorúságra adhat okot, hogy többen a felsoroltak közül már nem élnek, de nem lehet nem beszélni arról az örömről, hogy bizony művészeti szinten is maradandót alkottak életükben, örömöt okoztak a közönségnek estéről estére és a technikának köszönhetően újra és újra hallhatjuk jellegzetes hangjukat, vagy újraélhetjük azt a varázslatot, amit a színpadon véghez vittek.

Miskolc büszkeségei ők, akik a Színházról Színházra című tévésorozat aktuális állomásaként több mint kétórás műsorral szórakoztatták nem csak a miskolciakat, hanem az egész országot.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

