Na most jött medve, vagy nem jött medve?... De még jöhet

Sokan kattintottak rá, pedig a címből még nem is lehetett pontosan tudni: a miskolci medve „rejtélyéről” volna itt szó, immár az országos média szintjén is.

Korda Györgyék koncertje a hétvégén nem csak élő közönségsikert eredményezett Miskolcon, de a második legtöbb kattintást is a Borsod Online hírei között

A miskolci medve rejtélye a Híradóba is bekerült

A Boon.hu legolvasottabb írása arról szólt a napokban, hogy

Óvatosságra figyelmeztet a miskolci alpolgármester! A Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolc alpolgármestere a hirado.hu-nak hangsúlyozta, hogy a legutóbbi medveészlelés hivatalosan még nem lett megerősítve.

Hogy ezt követően mire figyelmezteti a városlakókat az alpolgármester, arról itt olvashatunk bővebben.

Jóval kevesebb veszélyt ígért az alábbi cikk, merthogy alapvetően kellemes élményről szólt. Olyanról, amit sok ezren átélhettek Miskolcon szombaton este. A Miskolci Pikniken történtek javát lehet felidézni az itt látható képek, videók segítségével.