4 órája
Na most jött medve, vagy nem jött medve?... De még jöhet
Még a tévéhíradóba is bekerült a borsodi megyeszékhelyen szóbeszéd tárgyát képező vadállat létezése. A miskolci medve vagy feltűnt már, vagy még csak tartani érdemes tőle – a kérdés mindenesetre az egyik legizgalmasabb sajtótéma volt a hétvégén.
Sokan kattintottak rá, pedig a címből még nem is lehetett pontosan tudni: a miskolci medve „rejtélyéről” volna itt szó, immár az országos média szintjén is.
A miskolci medve rejtélye a Híradóba is bekerült
A Boon.hu legolvasottabb írása arról szólt a napokban, hogy
Óvatosságra figyelmeztet a miskolci alpolgármester! A Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolc alpolgármestere a hirado.hu-nak hangsúlyozta, hogy a legutóbbi medveészlelés hivatalosan még nem lett megerősítve.
Hogy ezt követően mire figyelmezteti a városlakókat az alpolgármester, arról itt olvashatunk bővebben.
Jóval kevesebb veszélyt ígért az alábbi cikk, merthogy alapvetően kellemes élményről szólt. Olyanról, amit sok ezren átélhettek Miskolcon szombaton este. A Miskolci Pikniken történtek javát lehet felidézni az itt látható képek, videók segítségével.
Korda Györgynek nem kellett Balázs Klárira várnia a Villanyrendőrnél - képekkel, videóval
Kevésbé volt kellemes élményük a hétvégén az izsófalvai focistáknak... Az 1-3 nem hangzik túl jól, az edzői nyilatkozat annál inkább – mindenesetre sok Borsod Online-látogató szívesen olvasta az tréneri szavakat.
,,Felemeljük a kezünket és abbahagyjuk, mert ami itt megy, senkinek sem hiányzik"
A meccsvesztes labdarúgóknál nyilvánvalóan jobb a kedve azoknak, akik óriási gombát találtak – valahol Borsodban. Na de milyet is és mekkorát? Megmutatjuk:
Újabb óriási gombákat találtak Borsodban, ezt neked is látnod kell!