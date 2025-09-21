szeptember 22., hétfő

Hírösszefoglaló

4 órája

Na most jött medve, vagy nem jött medve?... De még jöhet

Címkék#medveészlelés#Korda György#Perecesen#Miskolci Pikniken#medveveszély#Izsófalva SE#Hollósy András#koncert#medve#híradó.hu

Még a tévéhíradóba is bekerült a borsodi megyeszékhelyen szóbeszéd tárgyát képező vadállat létezése. A miskolci medve vagy feltűnt már, vagy még csak tartani érdemes tőle – a kérdés mindenesetre az egyik legizgalmasabb sajtótéma volt a hétvégén.

Boon.hu

Sokan kattintottak rá, pedig a címből még nem is lehetett pontosan tudni: a miskolci medve „rejtélyéről” volna itt szó, immár az országos média szintjén is.

miskolci medve
Korda Györgyék koncertje a hétvégén nem csak élő közönségsikert eredményezett Miskolcon, de a második legtöbb kattintást is a Borsod Online hírei között

A miskolci medve rejtélye a Híradóba is bekerült

A Boon.hu legolvasottabb írása arról szólt a napokban, hogy 

Óvatosságra figyelmeztet a miskolci alpolgármester! A Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolc alpolgármestere a hirado.hu-nak hangsúlyozta, hogy a legutóbbi medveészlelés hivatalosan még nem lett megerősítve.

Hogy ezt követően mire figyelmezteti a városlakókat az alpolgármester, arról itt olvashatunk bővebben.

Jóval kevesebb veszélyt ígért az alábbi cikk, merthogy alapvetően kellemes élményről szólt. Olyanról, amit sok ezren átélhettek Miskolcon szombaton este. A Miskolci Pikniken történtek javát lehet felidézni az itt látható képek, videók segítségével.

Ilyen medvét láthattak a perecesiek vajon?
Forrás: BNPI

Kevésbé volt kellemes élményük a hétvégén az izsófalvai focistáknak... Az 1-3 nem hangzik túl jól, az edzői nyilatkozat annál inkább – mindenesetre sok Borsod Online-látogató szívesen olvasta az tréneri szavakat.

A meccsvesztes labdarúgóknál nyilvánvalóan jobb a kedve azoknak, akik óriási gombát találtak – valahol Borsodban. Na de milyet is és mekkorát? Megmutatjuk:

 

