Időben induljon el! Fennakadás várható több miskolci kereszteződésben

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték cseréje zajlik. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

Miskolcon közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alkotmány utca, Ady Endre utca, Árpád utca, Bacsinszky A. utca, Balaton utca – Takta utca kereszteződés, Balaton utca, Balassi utca, Bartók B. utca, Bartók Béla utca, Bartók Béla tér – Hunyadi utca kereszteződés, Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés, Bezerédi utca, Boldog utca, Csáby L. utca, Csermák A. utca, Csemete utca – Bródy S. utca kereszteződés, Csehov utca, Csokonai utca, Dália utca, Dózsa György utca, Endresz Gy. utca, Erdősor, Erkel F. utca, Erenyő utca, Fonoda utca, Fonoda utca – Szinva utca kereszteződés, Fogarasi utca – Koboz utca kereszteződés, Görömbölyi utca, Görögszőlő, Hóvirág utca – Baráthegyalja utca sarok, Isaszeg utca, Izsó Miklós utca, Jósva utca, József utca, József A. utca, Kapitány kürt, Klapka utca – Hajós utca kereszteződés, Koboz utca – Fogarasi utca kereszteződés, Kolozsvári utca, Klapka Gy. utca – Coop boltnál, Lehár Ferenc utca, Lonovics utca, Illyés Gy. utca, Maros utca, Majláth István utca, Mónus Illés utca, Nagy Lajos király utca, Nádas utca, Puskin utca, Réz utca, Salétrom utca – Bercsényi utca kereszteződés, Szántó K. J. utca, Selyemrét utca, Szentistványi utca, Szent István utca, Szendrei utca, Széchenyi utca – Centrum, térköves járda, Templom utca, Telepy Gy. utca, Tópart utca.

A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy:

figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

tartsák be a sebességkorlátozásokat,

és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ - közölte a Miskolci Városgazda kedd reggel.