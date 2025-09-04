Megbénulhat a reggeli forgalom Miskolcon – mutatjuk a legrosszabb szakaszokat

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Közlekedési információk csütörtök reggel. Útlezárásokkal kell számolni Miskolc több pontján is

Fotó: TAKACS JOCI

Friss miskolci közlekedési információk

Miskolc több pontján zajlanak közmű- és karbantartási munkák, emiatt forgalomkorlátozásokra, lassabb haladásra kell számítani. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kéri az autósokat, hogy a kihelyezett jelzéseket figyelembe véve, fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Főbb helyszínek:

· Bajcsy-Zsilinszky utca (Szinvapark mellett): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. hibaelhárítása miatt.

· Corvin utca (Arany János utca – Centrum közötti szakasz): félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással, szintén a MIVÍZ Kft. munkálataihoz kapcsolódva.

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere miatt félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással. A Klapka György és Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

· Bajcsy-Zsilinszky utca (vasúti felüljáró alatt): szeptember 15-ig vízelvezető keresztrácsok karbantartása zajlik. A Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sáv lezárva, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

További munkálatok

A város számos más pontján is közterület-bontási és hibaelhárítási munkák zajlanak, többek között az Alkotmány utca, Árpád utca, Bacsinszky András utca, Balaton utca, Bartók Béla utca, Besenyői út, Bezerédi utca, Csermák Antal utca, Csokonai utca, Endresz György utca, Erkel Ferenc utca, Erenyő utca, Fonoda utca, Fogarasi utca, Görömbölyi utca, Görögszőlő utca, Izsó Miklós utca, József utca, Klapka György utca, Lehár Ferenc utca, Lonovics utca, Maros utca, Nagy Lajos király utca, Nádas utca, Puskin utca, Réz utca, Szántó Kálmán János utca, Selyemrét utca, Szentistványi utca, Szent István utca, Szendrei utca, Széchenyi utca, Templom utca, Telepy György utca, Tetemvár sor, Tópart utca és Vörösmarty utca érintett.

A munkavégzés ideje alatt kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljenek a kihelyezett forgalomtechnikai jelzésekre,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!



