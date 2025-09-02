29 perce
Elindulnál Miskolcon? Jobb, ha előbb ezt megnézed – rengeteg lezárás és terelés lépett életbe!
Ezen a héten senki nem ússza meg a dugót. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 2-ján közlekedés terén a miskolci utakon.
Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!
Friss miskolci közlekedési információk
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy szeptember első napjaiban a város több pontján zajlanak közterület-bontási, hibaelhárítási és karbantartási munkálatok. A felújítások, vezetékcserék és javítások célja, hogy a miskolciak hosszú távon is biztonságosabb és rendezettebb környezetben közlekedhessenek, ugyanakkor a következő napokban forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra kell számítani.
A legfontosabb közlekedési változások:
- Bajcsy-Zsilinszky utca (Szinvapark mellett): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. hibaelhárítása miatt. A forgalom itt lassabban haladhat.
- Corvin utca – Centrum felé: félpályás útlezárás, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A MIVÍZ Kft. javítási munkái miatt torlódásra lehet számítani.
- Pattantyús, Klapka György és Mendikás utca: ivóvíz-fővezeték csere három ütemben. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává válnak.
- Bajcsy-Zsilinszky utca (vasúti felüljáró alatt): szeptember 15-ig tart a vízelvezető rácsok karbantartása. A Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sáv lezárva, a gépjárműveket ideiglenesen a villamospályára terelik.
Ezeken felül a város több tucat pontján zajlanak kisebb léptékű útbontási, javítási és karbantartási munkálatok (pl. Alkotmány utca, Bartók Béla utca, Görögszőlő, Izsó Miklós utca, Selyemrét utca, Széchenyi utca – Centrum környéke). A részletes lista elérhető a Városgazda honlapján.
A Városgazda arra kéri a miskolci autósokat, hogy a munkaterületeket fokozott figyelemmel közelítsék meg, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat és jelzéseket, és ügyeljenek a munkát végzők, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára. A most zajló munkák rövid távon némi kényelmetlenséget okozhatnak, hosszabb távon azonban elengedhetetlenek a város infrastruktúrájának fenntartása és javítása érdekében.
A mai napon közúti közlekedési balesetről nincs információnk. A Miskolci Városgazda köszöni a lakosság türelmét és megértését.
Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
