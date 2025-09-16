Új korszak kezdődött a miskolci idegsebészeten! (videó)

A Pro Filii Alapítvány egy speciális ultrahang berendezést adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Idegsebészeti Osztályának. Dr. Zsákai Zsolt, a miskolci intézmény főigazgatója elmondta, hogy az eszköz 10 millió forint értékű és egy speciális idegsebészeti ultrahangkészülékről van szó.

A miskolci fejlesztés minőségi ugrás Dr. Demeter Béla főorvos és Dr. Zsákai Zsolt főigazgató szerint Fotó: Takács Joci

Ez nem pusztán egy új eszköz, hanem minőségi ugrás a gyógyításban is. A gyakorlatban ez sok területen fejlődést hoz a mindennapi orvoslásban, hiszen az intraoperatív eszköz (vagyis műtét közben is használható):

valós idejű képet ad az agyi struktúrákról

segítségével pontosabban meghatározható egy adott daganat határa

térfogatmérés végezhető vele

érstátusz ellenőrzés hajtható végre

csökkenthető a műtéti kockázat és az altatási idő

gyermekeknél is alkalmazható

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!