Új korszak kezdődött a miskolci idegsebészeten! (videó)
Már kedden délután beállítják az idegsebészeti műtéthez az új készüléket. A miskolci intézmény speciális ultrahang berendezéssel gazdagodott.
Dr. Demeter Béla szerint hiánypótló és sok műtétnél elengedhetetlen az új készülék
Fotó: Takács Joci
A Pro Filii Alapítvány egy speciális ultrahang berendezést adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Idegsebészeti Osztályának. Dr. Zsákai Zsolt, a miskolci intézmény főigazgatója elmondta, hogy az eszköz 10 millió forint értékű és egy speciális idegsebészeti ultrahangkészülékről van szó.
Ez nem pusztán egy új eszköz, hanem minőségi ugrás a gyógyításban is. A gyakorlatban ez sok területen fejlődést hoz a mindennapi orvoslásban, hiszen az intraoperatív eszköz (vagyis műtét közben is használható):
- valós idejű képet ad az agyi struktúrákról
- segítségével pontosabban meghatározható egy adott daganat határa
- térfogatmérés végezhető vele
- érstátusz ellenőrzés hajtható végre
- csökkenthető a műtéti kockázat és az altatási idő
- gyermekeknél is alkalmazható
A miskolci fejlesztés modern technikát biztosít a jövő szakembereinek is
Az új berendezés a betegbiztonság mellett a szakmai utánpótlást is segíti és lehetővé teszi, hogy a legmodernebb technikán tanuljanak a jövő szakemberei Miskolcon és a vármegyében. A főigazgató a jövő beruházásának nevezte az adományt, ami segít megtartani és idevonzani a felkészült szakembereket. Egy ötletből eszköz lett, az eszközből pedig jó eséllyel gyógyulás.
Dr. Demeter Béla, az Idegsebészeti Osztály osztályvezető főorvosa hiánypótlónak nevezte a készülék gyakorlatba állítását. A korábbi eszköz közel 18 esztendős, ezért már elavultnak mondható. A gyerekeknél és felnőtteknél a műtét közbeni tájékozódáshoz egy ilyen eszköz sokszor elengedhetetlen, nem csak koponya-, hanem gerincműtéteknél is. A berendezés egy óriási ugrás mind minőségben, mint technikailag a főorvos szerint. A rezidensek kisebb kutatásokhoz is tudják majd használni. Dr. Demeter Béla azt is elárulta, hogy a speciális idegsebészeti ultrahang készülék kedden délután már egy műtétnél munkába áll.
Új speciális ultrahanggép az idegsebészetenFotók: Takács József
A szakember úgy véli, hogy a berendezés könnyen kezelhető, könnyen megtanulható, egyénre és operatőrre szabható egyéni beállításokkal. Az egészségügyi intézmény vezetése hálás a Pro Filii Alapítvány segítségéért és felajánlásáért, aminek a képviselői csak azért nem lehettek jelen az ünnepélyes átadón, mert jelenleg is három különböző vidéki város kórházában telepítik ezt az eszközt.
