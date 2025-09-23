1 órája
A Miskolci Egyetemi Napok újabb fellépőjét jelentették be
Újra fergeteges bulihelyszín lesz Miskolc campusa. A Miskolci Egyetemi Napok, október 9 és 11 között szórakoztatja majd színes programjaival a látogatókat.
Új fellépőre derült fény
Forrás: www.halottpenz.hu
A Miskolci Egyetemi Napok Északkelet-Magyarország legnagyobb hallgatói rendezvénye, amely a Miskolc városában és környékén élő emberek számára is nyitott.
Már 1977 óta szervezik meg ezt a programot nagy sikerrel és a rendezvény közösségi oldalán tájékozódhatunk, hogy kik lépnek majd színpadra októberben.
A Miskolci Egyetemi Napokon már biztosan fellép a Halott Pénz
Az idei, immár XXXVII. Miskolci Egyetemi Napok szervezői újabb fellépő kilétéről lebbentették fel a fátylat a napokban, akikről azt is megtudhattuk, hogy szombat este a nagyszínpadon lesznek hallhatóak. Dzsúdló után kiderült, hogy a Halott Pénz is ott lesz a buliban.
Érdemes értük elindulni
A Halott Pénz 2004 óta működő, többszörös Fonogram-díjas, hiphopalapra épülő populáris és vegyes akusztikus stílusú dalokat előadó magyar könnyűzenei együttes. Eredetileg Marsalkó Dávid szólóprojektje volt, 2013-ban lett belőle hétfős – többnyire akusztikus – zenekar, többféle műfaj keveredésének stílusjegyeivel.
Az együttes tagjai:
- Marsalkó Dávid – zene, szöveg
- Járai Márk – ének
- Boros „Venom” Gábor – DJ
- Prifer Barnabás – gitár, vokál
- Papp Samu – billentyűk
- Mihalovics "Ninja" Dávid – basszusgitár
- Varga Mátyás – dob