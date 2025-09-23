szeptember 23., kedd

Dobban a szív

1 órája

A Miskolci Egyetemi Napok újabb fellépőjét jelentették be

Újra fergeteges bulihelyszín lesz Miskolc campusa. A Miskolci Egyetemi Napok, október 9 és 11 között szórakoztatja majd színes programjaival a látogatókat.

Boon.hu
A Miskolci Egyetemi Napok újabb fellépőjét jelentették be

Új fellépőre derült fény

Forrás: www.halottpenz.hu

A Miskolci Egyetemi Napok Északkelet-Magyarország legnagyobb hallgatói rendezvénye, amely a Miskolc városában és környékén élő emberek számára is nyitott. 

Miskolci Egyetemi Napok
A Halott Pénz is fellép szombaton a Miskolci Egyetemi Napok programjában 
Forrás: www.halottpenz.hu

Már 1977 óta szervezik meg ezt a programot nagy sikerrel és a rendezvény közösségi oldalán tájékozódhatunk, hogy kik lépnek majd színpadra októberben.

A Miskolci Egyetemi Napokon már biztosan fellép a Halott Pénz

Az idei, immár XXXVII. Miskolci Egyetemi Napok szervezői újabb fellépő kilétéről lebbentették fel a fátylat a napokban, akikről azt is megtudhattuk, hogy szombat este a nagyszínpadon lesznek hallhatóak. Dzsúdló után kiderült, hogy a Halott Pénz is ott lesz a buliban. 

Érdemes értük elindulni

A Halott Pénz 2004 óta működő, többszörös Fonogram-díjas, hiphopalapra épülő populáris és vegyes akusztikus stílusú dalokat előadó magyar könnyűzenei együttes. Eredetileg Marsalkó Dávid szólóprojektje volt, 2013-ban lett belőle hétfős – többnyire akusztikus – zenekar, többféle műfaj keveredésének stílusjegyeivel.

Az együttes tagjai: 

  • Marsalkó Dávid – zene, szöveg
  • Járai Márk – ének
  • Boros „Venom” Gábor – DJ
  • Prifer Barnabás – gitár, vokál
  • Papp Samu – billentyűk
  • Mihalovics "Ninja" Dávid – basszusgitár
  • Varga Mátyás – dob

 

