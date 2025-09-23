A Miskolci Egyetemi Napok újabb fellépőjét jelentették be

A Miskolci Egyetemi Napok Északkelet-Magyarország legnagyobb hallgatói rendezvénye, amely a Miskolc városában és környékén élő emberek számára is nyitott.

A Halott Pénz is fellép szombaton a Miskolci Egyetemi Napok programjában

Forrás: www.halottpenz.hu

Már 1977 óta szervezik meg ezt a programot nagy sikerrel és a rendezvény közösségi oldalán tájékozódhatunk, hogy kik lépnek majd színpadra októberben.

Az idei, immár XXXVII. Miskolci Egyetemi Napok szervezői újabb fellépő kilétéről lebbentették fel a fátylat a napokban, akikről azt is megtudhattuk, hogy szombat este a nagyszínpadon lesznek hallhatóak. Dzsúdló után kiderült, hogy a Halott Pénz is ott lesz a buliban.