Egyéni- és csapatsportokban is fontos díjakat adtak át – itt a teljes lista! - képek, videó
Hazai és nemzetközi sporteseményen sikeres hallgatókat díjaztak. A Miskolci Egyetem elismeréseit több kategóriában vehették át az arra érdemesek.
A Miskolci Egyetem díjazottai boldogan vették át a sportolói díjakat
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az Európai Egyetemi Játékokon, valamint az országos, európai vagy világeseményeken az elmúlt tanévben sikereket elért hallgatóit sportolói díjjal ismerte el a Miskolci Egyetem. A díjátadón az eseményen résztvevő önkéntesek munkáját is megköszönték.
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket és adta át a 2025-ös sportolói díjakat a Zenepalotában, kedden.
Sportolói díjátadó a ZenepalotábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Íme a Miskolci Egyetem díjazottai idén:
Atlétika sportágban a májusban megrendezésre került MEFOB Fesztivál eseményen:
- aranyérmet szerző 4x100 méteres női csapat tagjai
- Bacsa Fanni
- Rőczei Gréta
- Tárkányi Abigél
- és Gál Nikolett, aki emellett 100 méteren ezüstérmet szerzett
- férfi 5000 méteres síkfutáson ezüstérmes Tóth Balázs Márton
A nagyszabású sporttalálkozó nem csak atlétika sportágban hozott kiemelkedő eredményeket, hiszen a kosárlabda csapat bronzéremmel zárta a két napos döntőt, tagjai:
- Bankó Zoltán Martin
- Szőke Gábor
- emellett Ragályi Levente, aki 3x3 kosárlabdában is bronzérmet szerezett a Miskolci Egyetemnek
A floorball csapat bronzéremmel tért haza az Óbudai Egyetemen rendezett tornáról, tagjai:
- Balogh Máté
- Deák Levente István
- Kurys Levente
- Nagy Bence
- Orosz Gergő
- és Paulik Soma Zalán
Sportolói díjátadó a ZenepalotábanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A 3x3 jégkorong csapat országos bajnoki címet szerző tagjai:
- György Róbert
- Szabóki Zénó Balázs
- és Szalay Boldizsár
Egyéni sportágakban is kiemelkedő eredmények születtek:
- Kiss Bence Máté a 2025. évi Birkózó MEFOB-on szabadfogású és kötöttfogású versenyszámban egyaránt a dobogó legfelső fokára állhatott.
Úszásban már sokadik alkalommal dobogós, idén is
- ezüstérmet szerzett Matula Fanni.
- súlyemelésben méltán állhatott fel a dobogó legfelső fokára Neil Dániel.
Elismerésben részesül a 2024/2025-es tanévben kiemelkedő sporteredményeiért:
- Bognár Nóra, aki az idei Sportmászó MEFOB-on három arany- és egy bronzérmet szerzett, emellett a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által rendezett Sportmászó világbajnokságon képviselte méltóképpen a Miskolci Egyetemet.
- A 2024-es a párizsi olimpiát követően, a budapesti Cselgáncs-világbajnokságon képviselte az intézményt Gercsák Szabina, aki aranypontig tartó hosszas küzdelem után a 7. helyen végzett.
- Gondos Gergely első sorban a karate sportágban mozog otthonosan, azonban az elmúlt években a kickbox-ban is kipróbálta magát, ahol idén is bronzérmet szerzett a Küzdősportok Európai Egyetemi Bajnokságain, emellett a Magyar Karate Szövetség magyar bajnokságán is a dobogó harmadik fokára állhatott.
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Tájfutó Bajnokságán aranyérmet szerző Jacsó Barnabás Lodz-ban képviselte az intézményt az Európai Egyetemi Tájfutó Bajnokságon.
Atlétika sportágban hétről hétre egyéni és országos rekordok születtek miskolci kötődésű sportolóknál, azonban elsősorban azok eredményeit emelték ki kedden, akik személyesen is részt tudtak venni eseményen.
Fedettpályás országos bajnoki eseményen ezüstérmet szerzett Monoki Benjamin László, aki ezzel tovább öregbítette az egyetem hírnevét.
Spiller Tiziana Kinga a 2024-es párizsi olimpiai részvételét követően, országos és egyéni csúcs mellett Norvégiában az U23-mas Európa-bajnokságon 7. helyezést, majd Németországban a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által rendezett Egyetemi Világjátékokon 13. helyezért ért el.
Dr. Váczi Péter, aki kiemelkedő szakmai tevékenységével kimagasló sporteredmények elérésében támogatta a Miskolci Egyetem hallgatóit a 2024/2025-ös tanévben.
