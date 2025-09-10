Egyéni- és csapatsportokban is fontos díjakat adtak át – itt a teljes lista! - képek, videó

Atlétika sportágban hétről hétre egyéni és országos rekordok születtek miskolci kötődésű sportolóknál, azonban elsősorban azok eredményeit emelték ki kedden, akik személyesen is részt tudtak venni eseményen.

Fedettpályás országos bajnoki eseményen ezüstérmet szerzett Monoki Benjamin László, aki ezzel tovább öregbítette az egyetem hírnevét.

Spiller Tiziana Kinga a 2024-es párizsi olimpiai részvételét követően, országos és egyéni csúcs mellett Norvégiában az U23-mas Európa-bajnokságon 7. helyezést, majd Németországban a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség által rendezett Egyetemi Világjátékokon 13. helyezért ért el.

Dr. Váczi Péter, aki kiemelkedő szakmai tevékenységével kimagasló sporteredmények elérésében támogatta a Miskolci Egyetem hallgatóit a 2024/2025-ös tanévben.

