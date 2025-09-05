szeptember 5., péntek

1 órája

Átadták a Miskolci Egyetem kitüntetéseit az ünnepi szenátusülésen, íme a díjazottak listája! - fotókkal, videóval

A Miskolci Egyetem ünnepi szenátusülésen köszöntötte az elmúlt tanév kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatóit, kutatóit és munkatársait. A kitüntetésben részesülők között professzorok, kutatók, dolgozók és a közösség támogató partnerei egyaránt helyet kaptak.

Ünnepi szenátusülés volt a Miskolci Egyetemen

Fotó: Takács József

A Miskolci Egyetem díszaulája adott otthont annak az ünnepi szenátusülésnek, amely egyszerre szolgált a tanév hivatalos megnyitásaként és a kitüntetések átadásának ünnepi alkalmaként. Az eseményen az intézmény vezetése több kategóriában is elismerésben részesítette azokat, akik a tudományos, oktatói, kutatói, illetve közösségi munka területén kimagasló eredményt értek el, vagy éppen hosszú éveken átívelő elhivatottságukkal járultak hozzá az egyetem hírnevének erősítéséhez.

Fotó: Takács József

Több területről kaptak kitüntetést a Miskolci Egyetemtől

Az elismerések sorában átadták többek között a Miskolci Egyetem Díszpolgára címet, a Pro Universitate kitüntetést, a Miskolci Egyetemért Érdemérmet, valamint a Signum Aureum Universitatis díjat is. Elismerésben részesültek a „Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója” és a „Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója” díj kitüntetettjei, de díjazták a kiváló dolgozókat, a nemzetközi kapcsolatokért tevékenykedőket, valamint rektori dicséretben is több oktató és munkatárs részesült. Az egyetem partnerei közül többen „Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója” elismerést vehettek át.

Íme, a díjazottak listája

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

  • Prof. Dr. Kékesi Tamás

Pro Universitate kitüntetésben részesültek:

  • Prof. Dr. Baumli Péter
  • Dr. Tóth Kinga Dóra
  • Dr. Széplaki Zoltán
  • Prof. Dr. Jármai Károly
  • Gesztelyiné Prof. Dr. Darab Ágnes

Miskolci Egyetemért Érdemérem elismerést kaptak:

  • Dr. Mádai Ferenc
  • Dr. Kovács Helga
  • Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota
  • Márkus Zoltán
  • Boda Péter
  • Lehoczkyné Tóth Alexandra

Signum Aureum Universitatis kitüntetésben részesültek:

  • Dr. Szalontai Lajos
  • István Zsolt
  • Prof. Dr. Szőri Milán
  • Prof. Dr. Bányai Tamás
  • Dr. Leszkoven László
  • Prof. Dr. Farkas Ákos
  • Dr. Hornyák Zsófia
  • Prof. Dr. Jakab Nóra

Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetésben részesültek:

  • Dr. Vadászi Mariann
  • Dr. Bodnár István
  • Dr. Harangozó Zsolt
  • Dr. Molnár László
  • Szűcsné Dr. Markovics Klára
  • Dr. Bikics Gabriella
  • Dr. Faragó Ildikó
  • Magnuczné Dr. Godó Ágnes
  • Dr. Osváth Andrea
  • Dr. Beregi Erika
  • Dr. Kovács Mihály
  • Pászk Norbert

Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója kitüntetésben részesültek:

  • Dr. Nagy Sándor Márton
  • Dr. Havasi Virág
  • Dr. Furka Andrea
  • Ráskiné Dr. Lakatos Andrea
  • Dr. Dobó Zsolt
  • Dr. Porkoláb Tibor

Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek:

  • Kisfalusi Sándorné
  • Palotai Zsuzsa
  • Ökrösné Tóth Krisztina
  • Barna Anita
  • Kozákné Vinter Erika
  • Boda Sándor
  • Bene Szilárd Csaba
  • Molnár Réka
  • Csanálosi Ádámné

Nemzetközi Kapcsolatokért kitüntetésben részesültek:

  • Prof. Dr. Dobos Endre
  • Dr. Fiser Béla
  • Dr. Kriston Edit
  • Sáfrányné Dr. Gubik Andrea
  • Kiss-Kondás Dóra

Rektori Dicséret kitüntetésben részesültek:

  • Dr. Hudák Henrietta
  • Szabó Anikó
  • Gárdosi Edit
  • dr. Tóth Gergő József
  • dr. Marczisné dr. Czibrik Eszter
  • Dr. Orosz Dániel
  • Dr. Komjáthy Zsuzsanna
  • Losonczi Laura
  • Takács Eszter
  • Pribisán Máté

Miskolc Egyetem Kiemelt Támogatója elismerésben részesültek:

  • Jakubinyi László elnök, Szimbiózis Alapítvány
  • Manóvári Tanoda Szolgáltató Központ
  • Ózsvári Natália vezető gyógytornász, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Gyógytorna-Fizioterápia Központi Szolgálat
  • University Sportmarketing Kft.
  • Rakaczki Zoltán elnök, MEAFC

