Átadták a Miskolci Egyetem kitüntetéseit az ünnepi szenátusülésen, íme a díjazottak listája! - fotókkal, videóval

A Miskolci Egyetem díszaulája adott otthont annak az ünnepi szenátusülésnek, amely egyszerre szolgált a tanév hivatalos megnyitásaként és a kitüntetések átadásának ünnepi alkalmaként. Az eseményen az intézmény vezetése több kategóriában is elismerésben részesítette azokat, akik a tudományos, oktatói, kutatói, illetve közösségi munka területén kimagasló eredményt értek el, vagy éppen hosszú éveken átívelő elhivatottságukkal járultak hozzá az egyetem hírnevének erősítéséhez.

Fotó: Takács József

Több területről kaptak kitüntetést a Miskolci Egyetemtől

Az elismerések sorában átadták többek között a Miskolci Egyetem Díszpolgára címet, a Pro Universitate kitüntetést, a Miskolci Egyetemért Érdemérmet, valamint a Signum Aureum Universitatis díjat is. Elismerésben részesültek a „Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója” és a „Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója” díj kitüntetettjei, de díjazták a kiváló dolgozókat, a nemzetközi kapcsolatokért tevékenykedőket, valamint rektori dicséretben is több oktató és munkatárs részesült. Az egyetem partnerei közül többen „Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója” elismerést vehettek át.

Íme, a díjazottak listája

A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:

Prof. Dr. Kékesi Tamás

Pro Universitate kitüntetésben részesültek:

Prof. Dr. Baumli Péter

Dr. Tóth Kinga Dóra

Dr. Széplaki Zoltán

Prof. Dr. Jármai Károly

Gesztelyiné Prof. Dr. Darab Ágnes

Miskolci Egyetemért Érdemérem elismerést kaptak:

Dr. Mádai Ferenc

Dr. Kovács Helga

Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota

Márkus Zoltán

Boda Péter

Lehoczkyné Tóth Alexandra

Signum Aureum Universitatis kitüntetésben részesültek:

Dr. Szalontai Lajos

István Zsolt

Prof. Dr. Szőri Milán

Prof. Dr. Bányai Tamás

Dr. Leszkoven László

Prof. Dr. Farkas Ákos

Dr. Hornyák Zsófia

Prof. Dr. Jakab Nóra

Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetésben részesültek:

Dr. Vadászi Mariann

Dr. Bodnár István

Dr. Harangozó Zsolt

Dr. Molnár László

Szűcsné Dr. Markovics Klára

Dr. Bikics Gabriella

Dr. Faragó Ildikó

Magnuczné Dr. Godó Ágnes

Dr. Osváth Andrea

Dr. Beregi Erika

Dr. Kovács Mihály

Pászk Norbert

Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója kitüntetésben részesültek:

Dr. Nagy Sándor Márton

Dr. Havasi Virág

Dr. Furka Andrea

Ráskiné Dr. Lakatos Andrea

Dr. Dobó Zsolt

Dr. Porkoláb Tibor

Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek:

Kisfalusi Sándorné

Palotai Zsuzsa

Ökrösné Tóth Krisztina

Barna Anita

Kozákné Vinter Erika

Boda Sándor

Bene Szilárd Csaba

Molnár Réka

Csanálosi Ádámné

Nemzetközi Kapcsolatokért kitüntetésben részesültek:

Prof. Dr. Dobos Endre

Dr. Fiser Béla

Dr. Kriston Edit

Sáfrányné Dr. Gubik Andrea

Kiss-Kondás Dóra

Rektori Dicséret kitüntetésben részesültek:

Dr. Hudák Henrietta

Szabó Anikó

Gárdosi Edit

dr. Tóth Gergő József

dr. Marczisné dr. Czibrik Eszter

Dr. Orosz Dániel

Dr. Komjáthy Zsuzsanna

Losonczi Laura

Takács Eszter

Pribisán Máté

Miskolc Egyetem Kiemelt Támogatója elismerésben részesültek:

Jakubinyi László elnök, Szimbiózis Alapítvány

Manóvári Tanoda Szolgáltató Központ

Ózsvári Natália vezető gyógytornász, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Gyógytorna-Fizioterápia Központi Szolgálat

University Sportmarketing Kft.

Rakaczki Zoltán elnök, MEAFC

