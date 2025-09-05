2 órája
Átadták a Miskolci Egyetem kitüntetéseit az ünnepi szenátusülésen, íme a díjazottak listája! - fotókkal, videóval
A Miskolci Egyetem ünnepi szenátusülésen köszöntötte az elmúlt tanév kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktatóit, kutatóit és munkatársait. A kitüntetésben részesülők között professzorok, kutatók, dolgozók és a közösség támogató partnerei egyaránt helyet kaptak.
Ünnepi szenátusülés volt a Miskolci Egyetemen
Fotó: Takács József
A Miskolci Egyetem díszaulája adott otthont annak az ünnepi szenátusülésnek, amely egyszerre szolgált a tanév hivatalos megnyitásaként és a kitüntetések átadásának ünnepi alkalmaként. Az eseményen az intézmény vezetése több kategóriában is elismerésben részesítette azokat, akik a tudományos, oktatói, kutatói, illetve közösségi munka területén kimagasló eredményt értek el, vagy éppen hosszú éveken átívelő elhivatottságukkal járultak hozzá az egyetem hírnevének erősítéséhez.
Több területről kaptak kitüntetést a Miskolci Egyetemtől
Az elismerések sorában átadták többek között a Miskolci Egyetem Díszpolgára címet, a Pro Universitate kitüntetést, a Miskolci Egyetemért Érdemérmet, valamint a Signum Aureum Universitatis díjat is. Elismerésben részesültek a „Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója” és a „Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója” díj kitüntetettjei, de díjazták a kiváló dolgozókat, a nemzetközi kapcsolatokért tevékenykedőket, valamint rektori dicséretben is több oktató és munkatárs részesült. Az egyetem partnerei közül többen „Miskolci Egyetem Kiemelt Támogatója” elismerést vehettek át.
Íme, a díjazottak listája
A Miskolci Egyetem Díszpolgára lett:
- Prof. Dr. Kékesi Tamás
Pro Universitate kitüntetésben részesültek:
- Prof. Dr. Baumli Péter
- Dr. Tóth Kinga Dóra
- Dr. Széplaki Zoltán
- Prof. Dr. Jármai Károly
- Gesztelyiné Prof. Dr. Darab Ágnes
Miskolci Egyetemért Érdemérem elismerést kaptak:
- Dr. Mádai Ferenc
- Dr. Kovács Helga
- Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota
- Márkus Zoltán
- Boda Péter
- Lehoczkyné Tóth Alexandra
Signum Aureum Universitatis kitüntetésben részesültek:
- Dr. Szalontai Lajos
- István Zsolt
- Prof. Dr. Szőri Milán
- Prof. Dr. Bányai Tamás
- Dr. Leszkoven László
- Prof. Dr. Farkas Ákos
- Dr. Hornyák Zsófia
- Prof. Dr. Jakab Nóra
Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetésben részesültek:
- Dr. Vadászi Mariann
- Dr. Bodnár István
- Dr. Harangozó Zsolt
- Dr. Molnár László
- Szűcsné Dr. Markovics Klára
- Dr. Bikics Gabriella
- Dr. Faragó Ildikó
- Magnuczné Dr. Godó Ágnes
- Dr. Osváth Andrea
- Dr. Beregi Erika
- Dr. Kovács Mihály
- Pászk Norbert
Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója kitüntetésben részesültek:
- Dr. Nagy Sándor Márton
- Dr. Havasi Virág
- Dr. Furka Andrea
- Ráskiné Dr. Lakatos Andrea
- Dr. Dobó Zsolt
- Dr. Porkoláb Tibor
Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetésben részesültek:
- Kisfalusi Sándorné
- Palotai Zsuzsa
- Ökrösné Tóth Krisztina
- Barna Anita
- Kozákné Vinter Erika
- Boda Sándor
- Bene Szilárd Csaba
- Molnár Réka
- Csanálosi Ádámné
Nemzetközi Kapcsolatokért kitüntetésben részesültek:
- Prof. Dr. Dobos Endre
- Dr. Fiser Béla
- Dr. Kriston Edit
- Sáfrányné Dr. Gubik Andrea
- Kiss-Kondás Dóra
Rektori Dicséret kitüntetésben részesültek:
- Dr. Hudák Henrietta
- Szabó Anikó
- Gárdosi Edit
- dr. Tóth Gergő József
- dr. Marczisné dr. Czibrik Eszter
- Dr. Orosz Dániel
- Dr. Komjáthy Zsuzsanna
- Losonczi Laura
- Takács Eszter
- Pribisán Máté
Miskolc Egyetem Kiemelt Támogatója elismerésben részesültek:
- Jakubinyi László elnök, Szimbiózis Alapítvány
- Manóvári Tanoda Szolgáltató Központ
- Ózsvári Natália vezető gyógytornász, Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Gyógytorna-Fizioterápia Központi Szolgálat
- University Sportmarketing Kft.
- Rakaczki Zoltán elnök, MEAFC
