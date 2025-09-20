Megkezdte 34. évadát a Miskolci Csodamalom Bábszínház

A Miskolci Csodamalom Bábszínház az új évadban hat bemutatóra készül.

Új évadot nyitott a Miskolci Csodamalom Bábszínház

Fotó: Galambos Eszter

A társulati ülésen Temesvári Éva Rita az intézmény igazgatója kiemelte, hogy ettől az évadtól minden szombaton 10 óra 30 perctől játszanak a nagyközönségnek, minden hét csütörtökén és minden utolsó szombaton játszanak a legkisebbeknek.

A Kis kukacológiától, Huppancsig

Az igazgatónő ismertette, hogy decemberig a Kis kukacológia, avagy a kukacok titkos élete, Vitéz László utolsó kalandja és Mikulás időszakban a Huppancs című előadás kerül színpadra. Január és május között az Óriásfaló kisegér, a Halhatatlanságra vágyó királyfi lesz látható, a legkisebbeknek is kedveskednek az Évszakok babaelőadással. A Csodamalom Bábszínház tavaly bemutatott előadásait is repertoáron tartja.