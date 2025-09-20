szeptember 20., szombat

Évadnyitó

7 órája

Megkezdte 34. évadát a Miskolci Csodamalom Bábszínház

A 2025/2026-os évadban hat bemutatóra készül az intézmény. A Miskolci Csodamalom Bábszínház társulata új tagokkal is bővült.

Megkezdte 34. évadát a Miskolci Csodamalom Bábszínház

Új tagok és előadások is várják az érdeklődőket ebben az évadban

Fotó: Galambos Eszter

A Miskolci Csodamalom Bábszínház az új évadban hat bemutatóra készül.

Miskolci Csodamalom Bábszínház
Új évadot nyitott a Miskolci Csodamalom Bábszínház 
Fotó: Galambos Eszter

A társulati ülésen Temesvári Éva Rita az intézmény  igazgatója kiemelte, hogy ettől az évadtól minden szombaton 10 óra 30 perctől játszanak a nagyközönségnek, minden hét csütörtökén és minden utolsó szombaton játszanak a legkisebbeknek.

A Kis kukacológiától, Huppancsig 

Az igazgatónő ismertette, hogy decemberig a Kis kukacológia, avagy a kukacok titkos élete, Vitéz László utolsó kalandja és Mikulás időszakban a Huppancs című előadás kerül színpadra. Január és május között az Óriásfaló kisegér, a Halhatatlanságra vágyó királyfi lesz látható, a legkisebbeknek is kedveskednek az Évszakok babaelőadással. A Csodamalom Bábszínház tavaly bemutatott előadásait  is repertoáron tartja. 

A Miskolci Csodamalom Bábszínház új tagokkal bővült

A társulat új tagokkal bővült, Mónus Szonja, Romhányi Réka és Sipos Áron bábszínészekkel valamint Szarka Norbert műszaki munkatárssal és a bábszínház marketinges feladatait Czomba Lívia Blanka látja el. 

Csodamalom Bábszínház Évadnyitó Társulati Ülés 2025.09.19-én

Fotók: Galambos Eszter

Lesznek rendhagyó alkalmak is

Vendégelőadóként látható lesz a Zíránó Színház, Écsi Gyöngyi mesemondó, valamint a Láthatáron csoport tantervi előadása. Az évadnyitó családi fesztiválra (szeptember 27-28.) egy kiadvánnyal készülnek a nézők számára, melyből megismerhetik a bábszínház történetét.

 

