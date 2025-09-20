53 perce
Megkezdte 34. évadát a Miskolci Csodamalom Bábszínház
A 2025/2026-os évadban hat bemutatóra készül az intézmény. A Miskolci Csodamalom Bábszínház társulata új tagokkal is bővült.
Új tagok és előadások is várják az érdeklődőket ebben az évadban
Fotó: Galambos Eszter
A Miskolci Csodamalom Bábszínház az új évadban hat bemutatóra készül.
A társulati ülésen Temesvári Éva Rita az intézmény igazgatója kiemelte, hogy ettől az évadtól minden szombaton 10 óra 30 perctől játszanak a nagyközönségnek, minden hét csütörtökén és minden utolsó szombaton játszanak a legkisebbeknek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Kis kukacológiától, Huppancsig
Az igazgatónő ismertette, hogy decemberig a Kis kukacológia, avagy a kukacok titkos élete, Vitéz László utolsó kalandja és Mikulás időszakban a Huppancs című előadás kerül színpadra. Január és május között az Óriásfaló kisegér, a Halhatatlanságra vágyó királyfi lesz látható, a legkisebbeknek is kedveskednek az Évszakok babaelőadással. A Csodamalom Bábszínház tavaly bemutatott előadásait is repertoáron tartja.
Farsangi csodabál és télűzés lesz a bábszínházban, ajánlott életkor 0-99 éves korig
A Miskolci Csodamalom Bábszínház új tagokkal bővült
A társulat új tagokkal bővült, Mónus Szonja, Romhányi Réka és Sipos Áron bábszínészekkel valamint Szarka Norbert műszaki munkatárssal és a bábszínház marketinges feladatait Czomba Lívia Blanka látja el.
Csodamalom Bábszínház Évadnyitó Társulati Ülés 2025.09.19-énFotók: Galambos Eszter
Lesznek rendhagyó alkalmak is
Vendégelőadóként látható lesz a Zíránó Színház, Écsi Gyöngyi mesemondó, valamint a Láthatáron csoport tantervi előadása. Az évadnyitó családi fesztiválra (szeptember 27-28.) egy kiadvánnyal készülnek a nézők számára, melyből megismerhetik a bábszínház történetét.
Hat város tűzoltói igyekeztek a borsodi istállótűzhöz
Minden színpadon elstartolt a Miskolci Piknik – A látványfőzés is óriási volt