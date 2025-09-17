Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó

Az, hogy új bevásárlóközpont épül Miskolcon, egy 2024. őszi Facebook-bejegyzésből vált nyilvánvalóvá. A miskolci Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának közösségi oldalán jelent meg a poszt, hogy a régészek újabb feladatot kaptak. Így fogalmaztak: "Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége..." Ekkor tudtuk meg, hogy új miskolci bevásárlóközpont épül. Azóta újra és újra új dolgokat fedezünk fel a komplexummal kapcsolatban.

Az új miskolci bevásárlóközpont első beköltözője

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának bejegyzése természetes, hiszen egy tervezett építkezés helyén általában előzetes régészeti feltárásokat végeznek, sőt majdhogynem kötelező ilyen építkezésekkor.

A humort sem mellőzte a régészeti osztály bejegyzése, hiszen "cirkusz végéről" ejtenek említést. Nem egy képzeletbeli cirkuszról van szó, hanem arról, hogy a ominózus építkezés egy olyan helyen kezdődött el, amely korábban a városba érkező vándorcirkuszoknak adott ideiglenes otthont.

Ez pedig nincs máshol, mint Miskolc déli bejáratánál, a Pesti út mentén, az EcoFamily (volt TTL) áruház tőszomszédságában, kvázi meghosszabbításában.