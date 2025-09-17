2 órája
Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó
Tavaly még cirkusz működött a területen. Az idei őszre gomba módra nőtt ki a földből az új miskolci bevásárlóközpont.
Így épül az új miskolci bevásárlóközpont
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az, hogy új bevásárlóközpont épül Miskolcon, egy 2024. őszi Facebook-bejegyzésből vált nyilvánvalóvá. A miskolci Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának közösségi oldalán jelent meg a poszt, hogy a régészek újabb feladatot kaptak. Így fogalmaztak: "Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége..." Ekkor tudtuk meg, hogy új miskolci bevásárlóközpont épül. Azóta újra és újra új dolgokat fedezünk fel a komplexummal kapcsolatban.
A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának bejegyzése természetes, hiszen egy tervezett építkezés helyén általában előzetes régészeti feltárásokat végeznek, sőt majdhogynem kötelező ilyen építkezésekkor.
A humort sem mellőzte a régészeti osztály bejegyzése, hiszen "cirkusz végéről" ejtenek említést. Nem egy képzeletbeli cirkuszról van szó, hanem arról, hogy a ominózus építkezés egy olyan helyen kezdődött el, amely korábban a városba érkező vándorcirkuszoknak adott ideiglenes otthont.
Ez pedig nincs máshol, mint Miskolc déli bejáratánál, a Pesti út mentén, az EcoFamily (volt TTL) áruház tőszomszédságában, kvázi meghosszabbításában.
Így áll a Pesti úti bevásárlóközpont építkezéseFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Miért tárgyalt róla a miskolci közgyűlés?
Az új bevásárlóközpontról amúgy még a tavaly ősszel leköszönt miskolci közgyűlés is tárgyalt – számolt be róla a boon.hu. Jóváhagyta a Mi-Shopnak nevezett új üzletház telepítési tanulmánytervét és a településrendezési és tervezési szerződés előkészítését.
Mindezzel párhuzamosan - az engedélyeztetés folyamatának felgyorsítása érdekében kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánították a területet.
Nos, ezért kezdte meg a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya az úgynevezett megelőző feltárást.
Miskolci bevásárlóközpont: gyorsan kinőtt a földből
Aztán 2025 elején már arról számolhattunk be, hogy maga az építkezés is elkezdődött, azaz kinőtt a földből az építmény. Hétről hétre, hónapról hónapra egyre pofásabbá válik az építmény.
Már pofásodik Miskolc új bevásárlóközpontja: ilyenfajta boltok kaphatnak helyet benne - képek, videó
Azt is megtudtuk még a jövendőbeli miskolci bevásárlóközpont épületéről, hogy mintegy 400 négyzetméter alapterületű, amelyben boltok, üzletek kapnak majd helyet.
Mára már az első beköltöző bolt kiléte is kiderült: egy kisállatok tartásával kapcsolatos termékeket árusító kereskedelmi egységről van szó.
Így épül az új miskolci bevásárlóközpont:
boon.hu video
- „Helyezzék biztonságba a gyerekeket, kutyákat!” – már az utcára sem mernek kimenni a medve miatt Miskolcon - fotókkal, videóval!
- Szerelem a Baráthegyi Majorságban: Videón Károly és 225-ös első találkozása
- Lakhatási nehézségekkel küzdenek! Segítséget kér a hernádnémeti család - videóval
- A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
- Rémálom a nagy eső után: süllyed a miskolci üzem, veszélyben a munkahelyek is – fotókkal, videóval!