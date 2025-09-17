szeptember 17., szerda

2 órája

Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó

Tavaly még cirkusz működött a területen. Az idei őszre gomba módra nőtt ki a földből az új miskolci bevásárlóközpont.

Szaniszló Bálint
Így épül az új miskolci bevásárlóközpont

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az, hogy új bevásárlóközpont épül Miskolcon, egy 2024. őszi Facebook-bejegyzésből vált nyilvánvalóvá. A miskolci Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának közösségi oldalán jelent meg a poszt, hogy a régészek újabb feladatot kaptak. Így fogalmaztak: "Felfestették az új játékterünket. A cirkusznak vége..." Ekkor tudtuk meg, hogy új miskolci bevásárlóközpont épül. Azóta újra és újra új dolgokat fedezünk fel a komplexummal kapcsolatban.

Épül az új miskolci bevásárlóközpont
Az új miskolci bevásárlóközpont első beköltözője
Fotó: Mogyorósi  Zsolt Pipó

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályának bejegyzése természetes, hiszen egy tervezett építkezés helyén általában előzetes régészeti feltárásokat végeznek, sőt majdhogynem kötelező ilyen építkezésekkor. 

A humort sem mellőzte a régészeti osztály bejegyzése, hiszen "cirkusz végéről" ejtenek említést. Nem egy képzeletbeli cirkuszról van szó, hanem arról, hogy a ominózus építkezés egy olyan helyen kezdődött el, amely korábban a városba érkező vándorcirkuszoknak adott ideiglenes otthont. 

Ez pedig nincs máshol, mint Miskolc déli bejáratánál, a Pesti út mentén, az EcoFamily (volt TTL) áruház tőszomszédságában, kvázi meghosszabbításában. 

Így áll a Pesti úti bevásárlóközpont építkezése

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Miért tárgyalt róla a miskolci közgyűlés?

Az új bevásárlóközpontról amúgy még a tavaly ősszel leköszönt miskolci közgyűlés is tárgyalt – számolt be róla a boon.hu. Jóváhagyta a Mi-Shopnak nevezett új üzletház telepítési tanulmánytervét és a településrendezési és tervezési szerződés előkészítését.  

Mindezzel párhuzamosan - az engedélyeztetés folyamatának felgyorsítása érdekében kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánították a területet. 

Nos, ezért kezdte meg a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya az úgynevezett megelőző feltárást.

Miskolci bevásárlóközpont: gyorsan kinőtt a földből

Aztán 2025 elején már arról számolhattunk be, hogy maga az építkezés is elkezdődött, azaz kinőtt a földből az építmény. Hétről hétre, hónapról hónapra egyre pofásabbá válik az építmény. 

Azt is megtudtuk még a jövendőbeli miskolci bevásárlóközpont épületéről, hogy mintegy 400 négyzetméter alapterületű, amelyben boltok, üzletek kapnak majd helyet. 
Mára már az első beköltöző bolt kiléte is kiderült: egy kisállatok tartásával kapcsolatos termékeket árusító kereskedelmi egységről van szó. 

Így épül az új miskolci bevásárlóközpont:

boon.hu video

