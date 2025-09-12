Technikai kihívást jelentett a fontos miskolci restaurálás - képek, videó

A Kálvária búcsú minden évben a kicsúcsosodása a Városi zarándoklatnak, mely a seregszemle meghatározó programja. A város 40 templomát járják be a hívők szeptember 14-én, vasárnap. A kálvária golgotacsoportját Takács István festette, a kálvária-kápolnában található a Krisztus feltámadása freskója, és a mindszenti templomban is vannak alkotásai. A Miskolci Ars Sacra Fesztivál kiemelkedő programja a Városi zarándoklat, amelynek utolsó állomásán újra felszentelik az alkotást.

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében újra felszentelik a golgotát Fotó: TAKACS JOCI

Írott információ nincs ugyan arról, hogy hozzá kötődnek a golgota pléhfigurái, de a stílusjegyek, illetve ezen tények alapján ennek nagyon nagy a valószínűsége. Az alkotások megrongálódtak és a három, kereszt rombusz alakú kövekből összerakott talpkövei is elkezdtek szétcsúszni. Ezért volt szükség a restaurálásra, melyet Máger Ágnes festőművész vállalt és az eredeti alkotó iránti tisztelet miatt is nagy alázattal végzett el. Miskolc város Díszpolgára jótékony felajánlást tett, munkájával támogatja a nemrég teljes egészében felújított Kálvária szakrális együttesét és a hívők közösségét.