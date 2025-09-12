szeptember 12., péntek

Újra felszentelik

43 perce

Technikai kihívást jelentett a fontos miskolci restaurálás - képek, videó

Máger Ágnes restaurálta a napokban a Miskolc-mindszenti kálvária golgotacsoportját. Az alkotást a Miskolci Ars Sacra Fesztivál idején, a Kálvária búcsún szenteli fel Juhász Ferenc pasztorális helynök.

Megújult a Kálvária-domb: Máger Ágnes festőművész segített

Fotó: Takács Joci

A Kálvária búcsú minden évben a kicsúcsosodása a Városi zarándoklatnak, mely a seregszemle meghatározó programja. A város 40 templomát járják be a hívők szeptember 14-én, vasárnap. A kálvária golgotacsoportját Takács István festette, a kálvária-kápolnában található a Krisztus feltámadása freskója, és a mindszenti templomban is vannak alkotásai. A Miskolci Ars Sacra Fesztivál kiemelkedő programja a Városi zarándoklat, amelynek utolsó állomásán újra felszentelik az alkotást.

miskolci ars sacra
A Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében újra felszentelik a golgotát Fotó: TAKACS JOCI

Írott információ nincs ugyan arról, hogy hozzá kötődnek a golgota pléhfigurái, de a stílusjegyek, illetve ezen tények alapján ennek nagyon nagy a valószínűsége. Az alkotások megrongálódtak és a három, kereszt rombusz alakú kövekből összerakott talpkövei is elkezdtek szétcsúszni. Ezért volt szükség a restaurálásra, melyet Máger Ágnes festőművész vállalt és az eredeti alkotó iránti tisztelet miatt is nagy alázattal végzett el. Miskolc város Díszpolgára jótékony felajánlást tett, munkájával támogatja a nemrég teljes egészében felújított Kálvária szakrális együttesét és a hívők közösségét.

Nem szabad, hogy mindig a pénz legyen a fő szempont! Úgy gondolom, sok hívő örömére szolgál majd, nagyon sokan örülnek, hogy ez elkészül, visszakerül. És öröm nekem is, hogy adhatok, illetve maga ez a feladat megható számomra. Egy-egy ilyen egyházi jellegű alkotás mindig imádság is... Elálldogált volna még a helyén néhány évig ez a három figura, de ha már gyönyörűen felújították a kálváriát, az a golgotával lesz teljes. Örülök, hogy szolgálatommal ehhez hozzájárulhattam... 

– nyilatkozta az Új Missziónak a festőművész, akinek technikai kihívást jelentett az alkotási folyamat, hiszen nemcsak a művészi megvalósításra kellett ügyelnie, hanem a zománcfesték egyedi tulajdonságait is kiismerni.

miskolci ars sacra fesztivál
Máger Ágnes festőművész alkotás közben 
Fotó: Dobos Klára

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében újra felszentelik a golgotát

A golgota újrafelszentelését a Szent Kereszt Felmagasztalása búcsúi szentmisén tervezi Juhász Ferenc pasztorális helynök. Az évenkénti mozgalmas esemény az utolsó állomása, találkozópontja a szeptember 14-ére tervezett Városi zarándoklatnak is, mely egyedülálló esemény és a Miskolci Ars Sacra Fesztivál kiemelkedő programja. Négy útvonalon indulnak a hívők és 40 templomot látogatnak végig, mindenhol imádkozva, a helyek szellemét megérezve. 

Így néz ki a megújult miskolci Kálvária-domb

Fotók: Takács József

A menetekhez bárhol lehet csatlakozni, részletes terv mutatja, milyen időpontokban mely helyszíneken lesznek jelen a csoportok. Jelentkezni Horváthné Seres Zsuzsánál lehet a 36 70 4110515-ös telefonszámon.

