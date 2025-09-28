szeptember 28., vasárnap

Szezonális változások

2 órája

Fontos változás a Miskolci Állatkert nyitvatartásában – ezt jó, ha tudod, mielőtt indulsz

A Miskolci Állatkert október 1-től az őszi-téli időszakhoz igazítja nyitvatartási idejét. A látogatók három különböző idősávban tervezhetik az állatkerti kirándulásokat, egészen december végéig. A Bükk szélén elhelyezkedő, természeti környezetbe ágyazott park továbbra is számos élménnyel, 800 állattal és családbarát programokkal várja vendégeit minden korosztályból.

A Miskolci Állatkert nyitvatartási ideje október 1-től módosul, hogy alkalmazkodjon a rövidülő nappalokhoz az őszi-téli időszakban. A látogatók így három különböző időintervallumban tervezhetik meg az állatkerti sétáikat egészen december végéig. A Bükk kapujában elhelyezkedő, természetközeli Miskolci Állatkert továbbra is izgalmas programokkal, több mint 800 állattal és családbarát élményekkel várja az érdeklődőket – gyerekeket, felnőtteket és iskolai csoportokat egyaránt.

  • 2025. október 1. – 2025. október 31-ig: 9:00 órától 18:00 óráig tart nyitva. Pénztárzárás 17:00 órakor
  • 2025. november 1. – 2025. november 30-ig: 9:00 órától 17:00 óráig tart nyitva. Pénztárzárás 16:00 órakor
  • 2025. december 1. – 2025. december 31-ig: 9:00 órától 16:00 óráig tart nyitva. Pénztárzárás 15:00 órakor

 

A Miskolci Állatkert közel 120 állatfajnak több mint 800 egyedét mutatja be a világ minden pontjáról különleges erdei környezetben. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, így annak természetes növény- és állatvilágából is ízelítőt nyújtanak. Mindemellett egész évben számos programmal várja a családokat, óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportokat – tehát mindenkit, hiszen az állatkertben kortól függetlenül jól érezhetik magukat az ide látogatók - írja közleményében az üzemeltető Miskolci Városgazda.

A Miskolci Állatkert nyitvatartási ideje ősszel és télen minden hónapban változik, így érdemes előre tájékozódni az aktuális belépési időpontokról, mielőtt elindulunk egy családi kirándulásra a természetközeli parkba.

