szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Halálos baleset a síneken, máshogy jár egy miskolci vonat

Címkék#halálos baleset#menetrend#baleset#Miskolc#mávinform

Halálos balesettel indult a hét ami vármegyénkre is kihatással volt. Máshogy járnak a vonatok Miskolcon is.

Frissítés 8:04-kor: Befejezték a helyszínelést, már nincs korlátozás Pilis és Albertirsa között, a ceglédi vonalon fokozatosan áll helyre a menetrend délelőtt. 

Miskolcon sem indult időben a vonat
Miskolcon sem indult időben a vonat a halálos baleset miatt
(A kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
  • Kimarad a Nyugati pályaudvarról 8:35-kor Monorra induló S50-es vonat (2752).

Forgalmi változások a vonatközlekedésben Miskolcon is

Előzmény:

Hétfő reggel Pilis és Albertirsa között egy vágányon közlekednek a vonatok baleseti helyszínelés miatt. A ceglédi vonalon 15-30 perccel megnő a menetidő, a távolsági vonatok egy része a Nyugati pályaudvar és Cegléd között kimarad.

Forgalmi változások:

Budapest felé

  • A Kiskunfélegyházáról 4:10-kor Budapestre elindult sebesvonat (7029) csak Ceglédig közlekedik.
  • A Debrecenből 4:30-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6029) csak Ceglédig közlekedik.
  • A Szolnokról 5:55-kor induló Z50-es vonat (2669) megáll Vecsésen is.
  • A Nyíregyházáról 5:30-kor Budapestre induló Nyírség IC (IC 609) Ceglédtől a 7:48-kor induló Z50-es vonat (2817) menetrendje szerint közlekedik tovább. A Z50-es vonat mellett 7:48-kor közvetlen mentesítő buszok is indulnak Ceglédről Kőbánya-Kispestre, Ferihegyen megállnak.
  • A Lőkösházáról 4:46-kor a Nyugati pályaudvarra elindult sebesvonat (7509) Szolnoktól kerülő útvonalon, az újszászi vonalon közlekedik, nem érinti Ceglédet, Ferihegyet, Kőbánya-Kispestet, Zuglót. A ferihegyi leszállók számára megáll Rákoshegyen, ahonnan pótlóbusz indul Ferihegyre.
  • A Nyíregyházáról 4:40-kor elindult Cívis InterRégió (6129) csak Szolnokig közlekedik, onnan a főváros felé utasai a 7:21-kor továbbinduló Nyírség IC-vel (IC 609) utazhatnak, ami Abonyban is megáll.
  • A Kecskemétről 6:08-kor Budapestre elindult személyvonat (7049) Monortól az S50-es vonat megállási rendje szerint közlekedik tovább.

Cegléd, Szolnok, Debrecen felé

  • A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.
  • A Nyugati pályaudvarról 6:20-kor Debrecenbe induló Cívis InterRégió (6090) csak Ceglédtől közlekedik - várhatóan 20-30 perces késéssel.

A Nyugati pályaudvarról 8:20-kor Miskolcra induló Tokaj IC (IC 652) csak Ceglédtől közlekedik.

Utasai a Nyugati pályaudvarról 8:25-kor indulós Cívsis IR-rel (6072) utazhatnak, a csatlakozás biztosított Cegléden a Tokaj IC-re.

  • A Nyugati pályaudvarról 5:50-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7400) Ceglédig az 5:55-kor induló Z50-es vonat (2812) menetrendje szerint közlekedik, Ceglédtől várhatóan 30 perces késéssel indul tovább Békéscsaba felé, Abonyban is megáll.
  • A Nyugati pályaudvarról 6:55-kor Craiovába induló Traianus IC (IC 73) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.
  • A Nyugati pályaudvarról 7:55-kor Békéscsabára induló Békés IC (IC 7402) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet, Ceglédet.

S50-es vonatok változásai:

  • Kimarad a Nyugati pályaudvarról 5:30-kor és 8:35-kor Monorra és a Monorról 7:06-kor a Nyugati pályaudvarra induló S50-es vonat (2730, 2752, 2759)

Budapest és Szolnok között a ceglédi és az újszászi vonalon is minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető.


A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult S50-es vonat (2629) Albertirsán elütött egy embert, aki a balesetben meghalt. A vonat utasait a katasztrófavédelem a helyszínen átszállítja egy Budapestre tartó Z50-es vonatra (2839) - tette közzé a MÁVINFORM.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu