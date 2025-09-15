49 perce
Miskolc több pontján is munkálatok folynak hétfőn
Több útszakasz újul meg Miskolcon
Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Lezárások, terelések több helyen a városban.
Fotó: H.A.
Útlezárások és munkálatok Miskolcon
· Corvin utca (Arany János utca – Centrum közötti szakasz): félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással. Torlódás előfordulhat.
· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.
Egyéb munkálatok
A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az
Alkotmány u., Ady Endre u., Bacsinszky A. u., Balaton u. – Takta u. kereszteződés, Balassi u., Bartók B. u., Bartók Béla u., Bartók Béla tér – Hunyadi u. kereszteződés, Baráthegyalja u., Besenyői út – Tömösi u. kereszteződés, Bezerédi u., Boldog u., Csáby L. u., Csermák A. u., Csemete u. – Bródy S. u. kereszteződés, Csehov u., Csokonai u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Erkel F. u., Erenyő u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Görömbölyi u., Hóvirág u. – Baráthegyalja u. sarok, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár Ferenc u., Lonovics u., Maros u., Majláth István u., Mónus Illés u., Nagy Lajos király u., Nádas u., Nándorfehérvári u., Puskin u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Szántó K. J. u., Szentistványi u., Szent István u., Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u., Tópart u.
A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:
· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
· tartsák be a sebességkorlátozásokat,
· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.
A boon.hu balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek!