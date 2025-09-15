szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útinform

2 órája

Miskolc több pontján is munkálatok folynak hétfőn

Címkék#útinform#Miskolc#útfelújítás

Több útszakasz újul meg Miskolcon

Miskolc több pontján is munkálatok folynak hétfőn

Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Lezárások, terelések több helyen a városban.

Fotó: H.A.

Útlezárások és munkálatok Miskolcon

· Corvin utca (Arany János utca – Centrum közötti szakasz): félpályás útlezárás, jelzőlámpás irányítással. Torlódás előfordulhat.

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az 

Alkotmány u., Ady Endre u., Bacsinszky A. u., Balaton u. – Takta u. kereszteződés, Balassi u., Bartók B. u., Bartók Béla u., Bartók Béla tér – Hunyadi u. kereszteződés, Baráthegyalja u., Besenyői út – Tömösi u. kereszteződés, Bezerédi u., Boldog u., Csáby L. u., Csermák A. u., Csemete u. – Bródy S. u. kereszteződés, Csehov u., Csokonai u., Dália u., Denevér u., Dózsa György u., Erkel F. u., Erenyő u., Fonoda u., Fonoda u. – Szinva u. kereszteződés, Görömbölyi u., Hóvirág u. – Baráthegyalja u. sarok, Illyés Gy. u., Isaszeg u., Izsó Miklós u., Jósva u., Klapka u. – Hajós u. kereszteződés, Klapka Gy. u. – Coop boltnál, Lehár Ferenc u., Lonovics u., Maros u., Majláth István u., Mónus Illés u., Nagy Lajos király u., Nádas u., Nándorfehérvári u., Puskin u., Salétrom u. – Bercsényi u. kereszteződés, Szántó K. J. u., Szentistványi u., Szent István u., Széchenyi u. – Centrum, térköves járda, Templom u., Temetőalja u., Temesvári u., Tópart u.

 

A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

A boon.hu balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu