boon.hu PODCAST

2 órája

Öt éve együtt Miskolc Utcáin

Kováts Ágoston és Reiman Zoltán idézett fel néhány kedves, kellemes, helyenként vicces vagy éppen meghökkentő emléket az elmúlt fél évtizedből. A Miskolc Utcáin online platformja ötéves lett, ennek kapcsán beszélgettünk a lokálpatrióta közösség két fontos tagjával.

Bahor-Juhász Ágnes
Szeretik megélni az emberek a közösséghez tartozást Miskolc utcáin

Forrás: MW

A helyi identitásra, önazonossági pontokra épülő Miskolc Utcáin egyik vezetője, Kováts Ágoston szerint, Miskolc esetében a lokálpatriotizmus mindent visz. Ez látható egyrészt abban, hogy sokan élnek más részében az országnak, a világnak úgy, hogy innen származnak és Miskolc ma is fontos nekik. De a Szinva-völgyében is úgy élik az emberek a mindennapjaikat, hogy nem nem csak úgy sétálnak utcáról utcára, hanem megélik mindennap, hogy ehhez a közösséghez tartoznak. A Reiman Zoltánnal és Kováts Ágostonnal készített podcast adásunkban kiderül, milyen különleges kéréseket, megkereséseket kapott a szervezet, működésének eddigi öt éve alatt.

Miskolc Utcáin
Öt éve együtt "Miskolc Utcáin": Kováts Ágoston és Reiman Zoltán Forrás: MW

Miskolc Utcáin Soltész Nagy Kálmánt is fókuszban tartják idén

A születésnap mellett egy másik fontos küldetésben is érintett a Miskolc Utcáin lokálpatrióta közösség. 2025-ben Soltész Nagy Kálmán emlékévet hirdettek, aminek számos eseménye és programja még előttünk áll, csak úgy, mint a „grand finálé”, vagyis az eseménysorozat legkiemelkedőbb állomása. A város életét és történelmét meghatározó egykori polgármester halálának évfordulóján tartanak majd egy konferenciát decemberben, ahol a Soltész Nagy Kálmán életéről szóló könyv is megjelenik.

További részletekért, a pontos programokért és a színes történetekért hallgassa meg aktuális stúdióbeszélgetésünket.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

boon.hu PODCAST

