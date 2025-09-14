Így szomszédolnak a miskolciak, bárki példát vehet róluk!

A hétvégén hangos volt Szirma. Miskolc egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében bográcsokban rotyogó ételek, gyerekzsivaj, vidámpark, zene és tánc várta a kilátogatókat. Már kora reggel sorra érkeztek a csapatok a főzőversenyre, miközben a színpadon és a tér különböző pontjain színes programok indultak.

Fergeteges volt a hangulat Miskolc Szirma városrészén

Forrás: Facebook/Csöbör Katalin

Miskolci művészek színesítették a programokat

Szeptember 13-án, szombat reggel kezdődött a főzőverseny, a csapatok bográcsaiból messze szállt a gulyás és pörkölt illata. Délelőtt a Csiribiri Együttes és interaktív mesejáték, délben a Szivárvány Kuckó műsora szórakoztatta a gyerekeket. Délután családi vetélkedők, kutyabemutató, zumba, a Galiba Társulat, az Arabesque Táncstúdió és Eperjesi Erika és Kriston Milán nosztalgiaműsora váltotta egymást a színpadon.

Egész nap arcfestés és vidámpark várta a legkisebbeket, és a street food standok sem maradtak üresen. És mivel is zárulhatna egy szomszédolás, ha nem utcabállal? A zenéről egészen éjfélig a Generátor együttes gondoskodott.

Mulatás után jöhet a búcsú

Egy nap, amikor jókedv, finom illatok és ízek, zene és gyerekzsivaj tölti be Szirmát

– számolt be a jó hangulatú családi napról Facebook-oldalán Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Szeptember 14.én, vasárnap a Fájdalmas Szűzanya templomban ünnepi szentmisét tartottak. Sajnos a vasárnapi esős időjárás nem kedvezett a nap további programjainak, a búcsúnak és a vidámparknak.