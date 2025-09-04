18 perce
Új hulladékgyűjtők Miskolcon: több mint száz modern edény a város tisztaságáért - fotók, videó!
Több mint száz modern szemetes segíti a rendezett utcákért folytatott munkát. Miskolc ezzel még élhetőbbé és rendezettebbé válik.
Modern hulladéktároló edények támogatják Miskolc köztisztaságát
Fotó: Vajda János
Miskolc városa a Mento Kft. és a MiReHu Nonprofit Kft. együttműködésével 150 új szemetest helyezett ki a város különböző pontjain. A kezdeményezés célja, hogy a köztisztaság fenntartásával még rendezettebb és élhetőbb legyen a város. A részleteket sajtótájékoztatón ismertette Miskolc vezetése.
Egy tiszta Miskolcért
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere hangsúlyozta, hogy 2024 októbere óta kiemelt figyelmet fordítanak a köztisztaságra:
Ígéretünkhöz híven az első pillanattól, 2024 október óta kiemelt figyelmet fordítunk a köztisztaságra. Elengedhetetlen, hogy a lakókörnyezetünk rendezett legyen, ami nem egyszerű feladat, folyamatos munkát és a lakosság együttműködését igényli.
A polgármester emlékeztetett a két nagy takarítási akcióra – a tavaly őszi és az idei tavaszi nagytakarításra –, amelyeket a jövőben is folytatni kívánnak. Kiemelte, hogy egyre több miskolci vállalkozás segíti a város szépítését, mint a Szinva terasznál az esernyős dekoráció, vagy a Deák Ferenc tér megújítása és a mostani, 150 hulladéktároló.
Nem elég az infrastruktúra, szemlélet is kell
Hercsik Dávid, a Mento Csoport cégvezetője arról beszélt, miért tartja fontosnak a társaság, hogy hozzájáruljon Miskolc mindennapjaihoz.
Miskolcnak erre szüksége volt, a Mento Kft. pedig Magyarország egyik legjelentősebb, hulladékgazdálkodással foglalkozó társasága. Más érzés, ha a város utcái rendben vannak. Abban bízom, hogy ezzel sikerül a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát fejleszteni. Fontos, hogy a hulladék a szemétbe kerüljön, ne az utcára. Ehhez nem elég az infrastruktúra, szemlélet is kell.
Hozzátette, hogy a helyi vállalkozások felelőssége, hogy ott segítsék a várost, ahol élnek és dolgoznak, és bízik abban, hogy ez példa lehet más cégek számára is.
Folytatják a megkezdett munkát
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere ismertette az elmúlt egy év két nagytakarításának hihetetlen eredményeit.
A 2024 őszi nagytakarítás során többek között:
- 2,2 millió négyzetméteren végeztek fűnyírást,
- 270 ezer négyzetmétert mostak le nagynyomású berendezéssel,
- 23 ezer virágot ültettek el,
- 800 köbméter szilárd, valamint 642 köbméter zöldhulladékot szállítottak el.
A 2025 tavaszi akció eredményei:
- 225 ezer négyzetméteren takarították a járdákat és utakat,
- 350 köbméter illegális hulladékot távolítottak el,
- 121 utcabútort, szobrot és emlékművet tisztítottak meg,
- 118 játszótéri elemet mostak le,
- 500 graffitit tüntettek el.
Komoly harcot folytatunk a belváros tisztaságáért, az elmúlt időszaknak látszik is az eredménye.
Hollósy András példaként említette, hogy több mint kétezer galambot fogtak be, ami hozzájárult a közterületek higiéniájához. Az MVK-val együttműködve pedig a tömegközlekedési eszközökön is folyamatosan figyelnek a tisztaság fenntartására.
Az alpolgármester bejelentette, hogy hamarosan elkezdődik az újabb őszi nagytakarítás.
Folyamatosan, lépésről lépésre mindent megteszünk, hogy még rendezettebbé, élhetőbbé és komfortosabbá váljon Miskolc.
A 150 új hulladéktároló edényből 100 darab, 80 literes közintézményekbe kerül, míg 50 darab, 70 literes a belvárosban segíti a tisztaságot. A modern edények a rendezett városképet is erősítik.
