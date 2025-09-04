Új hulladékgyűjtők Miskolcon: több mint száz modern edény a város tisztaságáért - fotók, videó!

Miskolc városa a Mento Kft. és a MiReHu Nonprofit Kft. együttműködésével 150 új szemetest helyezett ki a város különböző pontjain. A kezdeményezés célja, hogy a köztisztaság fenntartásával még rendezettebb és élhetőbb legyen a város. A részleteket sajtótájékoztatón ismertette Miskolc vezetése.

Szebb összkép és tisztább Miskolc

Fotó: Vajda János

Egy tiszta Miskolcért

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere hangsúlyozta, hogy 2024 októbere óta kiemelt figyelmet fordítanak a köztisztaságra:

Ígéretünkhöz híven az első pillanattól, 2024 október óta kiemelt figyelmet fordítunk a köztisztaságra. Elengedhetetlen, hogy a lakókörnyezetünk rendezett legyen, ami nem egyszerű feladat, folyamatos munkát és a lakosság együttműködését igényli.

A polgármester emlékeztetett a két nagy takarítási akcióra – a tavaly őszi és az idei tavaszi nagytakarításra –, amelyeket a jövőben is folytatni kívánnak. Kiemelte, hogy egyre több miskolci vállalkozás segíti a város szépítését, mint a Szinva terasznál az esernyős dekoráció, vagy a Deák Ferenc tér megújítása és a mostani, 150 hulladéktároló.

Nem elég az infrastruktúra, szemlélet is kell

Hercsik Dávid, a Mento Csoport cégvezetője arról beszélt, miért tartja fontosnak a társaság, hogy hozzájáruljon Miskolc mindennapjaihoz.

Miskolcnak erre szüksége volt, a Mento Kft. pedig Magyarország egyik legjelentősebb, hulladékgazdálkodással foglalkozó társasága. Más érzés, ha a város utcái rendben vannak. Abban bízom, hogy ezzel sikerül a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát fejleszteni. Fontos, hogy a hulladék a szemétbe kerüljön, ne az utcára. Ehhez nem elég az infrastruktúra, szemlélet is kell.

Hozzátette, hogy a helyi vállalkozások felelőssége, hogy ott segítsék a várost, ahol élnek és dolgoznak, és bízik abban, hogy ez példa lehet más cégek számára is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Folytatják a megkezdett munkát

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere ismertette az elmúlt egy év két nagytakarításának hihetetlen eredményeit.

A 2024 őszi nagytakarítás során többek között: