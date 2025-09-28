szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Ezt nem fogod elhinni a szemeddel! Kókány sufnyi tuning Miskolc utcáin (videóval)

Címkék#teherautó#Miskolc#Búza tér#szék#szabálytalanság#felvétel

Szokatlan jelenetet rögzítettek egy forgalmas kereszteződésben. A videó Miskolc város területén készült, és azonnal felrobbantotta a közösségi médiát – sokan a szabálytalanság súlyosságát vitatják.

Egy szemtanú által rögzített felvétel járta be a közösségi oldalt, amelyen az látható, ahogy egy teherautó hátulján több ember utazik – székeken ülve, biztonsági eszközök nélkül, forgalmas városi környezetben Miskolcon. Ez az a látvány, és az utasszállítás olyan formája, amit sosem gondoltunk volna, hogy látni fogunk.

Döbbenetes pillanatoknak lehettek tanúi a Búza tér környékén Miskolcon.
Döbbenetes pillanatoknak lehettek tanúi a Búza tér környékén Miskolcon.
(A kép illusztráció)
Fotó: Vajda János

Szabálytalan utasszállítás a köbön Miskolc belvárosában

A videón jól látszik, hogy a jármű nem egy munkaterületen közlekedik, hanem a nyílt úton, egy lakott területen hajt keresztül. A szokatlan látványt sokan megdöbbenve fogadták, és azonnal elkezdték találgatni, vajon miért szállítottak így embereket. A fő kérdés: történt-e szabálysértés?

Az eset újra rávilágít arra, hogy a közúti közlekedés biztonsága nem csupán a járművezetők, hanem az utasok felelőssége is. Ha valóban civil személyekről van szó, akkor a sofőr akár komoly bírságra is számíthat – feltéve, hogy az illetékes hatóságok vizsgálatot indítanak az ügyben.

Jah. De ha az OSB lap a zárt platón nincs le rögzítve repül a csekk 😃

- fejezte ki véleményét egy kommentelő a videó alatt.

Annak talán vicces aki nem itt él, de számunkra hányinger az egész

- akadt ki egy másik hozzászóló.

Íme az emlegetett videó:


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu