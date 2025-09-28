2 órája
Ezt nem fogod elhinni a szemeddel! Kókány sufnyi tuning Miskolc utcáin (videóval)
Szokatlan jelenetet rögzítettek egy forgalmas kereszteződésben. A videó Miskolc város területén készült, és azonnal felrobbantotta a közösségi médiát – sokan a szabálytalanság súlyosságát vitatják.
Egy szemtanú által rögzített felvétel járta be a közösségi oldalt, amelyen az látható, ahogy egy teherautó hátulján több ember utazik – székeken ülve, biztonsági eszközök nélkül, forgalmas városi környezetben Miskolcon. Ez az a látvány, és az utasszállítás olyan formája, amit sosem gondoltunk volna, hogy látni fogunk.
Szabálytalan utasszállítás a köbön Miskolc belvárosában
A videón jól látszik, hogy a jármű nem egy munkaterületen közlekedik, hanem a nyílt úton, egy lakott területen hajt keresztül. A szokatlan látványt sokan megdöbbenve fogadták, és azonnal elkezdték találgatni, vajon miért szállítottak így embereket. A fő kérdés: történt-e szabálysértés?
Az eset újra rávilágít arra, hogy a közúti közlekedés biztonsága nem csupán a járművezetők, hanem az utasok felelőssége is. Ha valóban civil személyekről van szó, akkor a sofőr akár komoly bírságra is számíthat – feltéve, hogy az illetékes hatóságok vizsgálatot indítanak az ügyben.
Jah. De ha az OSB lap a zárt platón nincs le rögzítve repül a csekk 😃
- fejezte ki véleményét egy kommentelő a videó alatt.
Annak talán vicces aki nem itt él, de számunkra hányinger az egész
- akadt ki egy másik hozzászóló.
Íme az emlegetett videó:
