Ezt nem fogod elhinni a szemeddel! Kókány sufnyi tuning Miskolc utcáin (videóval)

Egy szemtanú által rögzített felvétel járta be a közösségi oldalt, amelyen az látható, ahogy egy teherautó hátulján több ember utazik – székeken ülve, biztonsági eszközök nélkül, forgalmas városi környezetben Miskolcon. Ez az a látvány, és az utasszállítás olyan formája, amit sosem gondoltunk volna, hogy látni fogunk.

Döbbenetes pillanatoknak lehettek tanúi a Búza tér környékén Miskolcon.

(A kép illusztráció)

Fotó: Vajda János

Szabálytalan utasszállítás a köbön Miskolc belvárosában

A videón jól látszik, hogy a jármű nem egy munkaterületen közlekedik, hanem a nyílt úton, egy lakott területen hajt keresztül. A szokatlan látványt sokan megdöbbenve fogadták, és azonnal elkezdték találgatni, vajon miért szállítottak így embereket. A fő kérdés: történt-e szabálysértés?

Az eset újra rávilágít arra, hogy a közúti közlekedés biztonsága nem csupán a járművezetők, hanem az utasok felelőssége is. Ha valóban civil személyekről van szó, akkor a sofőr akár komoly bírságra is számíthat – feltéve, hogy az illetékes hatóságok vizsgálatot indítanak az ügyben.

Jah. De ha az OSB lap a zárt platón nincs le rögzítve repül a csekk 😃

- fejezte ki véleményét egy kommentelő a videó alatt.

Annak talán vicces aki nem itt él, de számunkra hányinger az egész

- akadt ki egy másik hozzászóló.

Íme az emlegetett videó:



