3 órája
Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, még az alpolgármester is beszállt! - fotókkal, videóval
Szeptember utolsó napján több száz szépkorú töltötte meg a miskolci Vasgyári Közösségi Ház udvarát a Senior Fesztiválon. A mozgás, a közösség ereje és a derűs életigenlés volt a nap fő üzenete. A miskolci és környékbeli nyugdíjasok igazán aktívak.
A mozgás és a közösség a kulcsa a tartalmas időskornak
Fotó: Vajda János
Szeptember 30-án rendezte meg a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetségének Borsod vármegyei szervezete a Senior Fesztivált Miskolcon, a Vasgyári Közösségi Ház udvarán. A programra mintegy kétszáz szépkorú érkezett, akiket színes kulturális és egészségmegőrző események vártak.
A miskolci nyugdíjasok életminőségének kulcsa is a mozgás és a közösség
A fesztivált Rauh Edit, az Életet az éveknek Országos Szövetség ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy a szervezet közel négy évtizede azon dolgozik, hogy az idősek aktívan, közösségben és jó hangulatban töltsék éveiket. Idén ötvenmillió forint támogatásból országszerte 250 programot szerveztek, többek között Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Ételkóstolóval egybekötött táplálkozási tanácsadást is tartottak, aminek részeként egy borsodi receptet is tartalmazó szakácskönyv készül.
A szövetségünk célja, hogy az idősek ne legyenek magányosak, tartozzanak egy közösséghez. A kor nem számít, az számít, mi van a lelkünkben.
A városvezetés is az idősek mellett áll
A fesztivál vendége volt Miskolc két alpolgármestere is. Matiscsák Éva tolmácsolta Tóth-Szántai József polgármester jókívánságait. Kiemelte, hogy minden életkorban fontos a mozgás, de idősebb korban kiemelt szerepe van az egészségmegőrzésben. Felidézett egy könyvet, mely arról szól, hogy hogyan legyünk boldogok, aminek egyik része a mozgás, a másik fontos boldogságfokozó faktor pedig, hogy legyen egy közösség, akikkel megoszthatjuk a gondolatainkat. Felhívta a figyelmet egy miskolci kezdeményezésre.
Van egy mozgalom, minden hétfőn délelőtt kilenc órától a népkerti futókörön sétálnak körbe-körbe. Ezen a héten én is csatlakoztam, és örömmel látom most is az ismerős arcokat.
Mozgással az idősekértFotók: Vajda János
Jön a Salkaházi szilveszter
A mozgás minden életkorban fontos. Szakemberek szerint a gyaloglás vagy a séta legalább olyan jó hatású mint a kocogás
– köszöntötte a megjelenteket Hollósy András. Az alpolgármester elmondta, hogy az idősek számíthatnak Miskolc vezetőségére, ahogyan ők is számítanak a tanácsaikra és az élettapasztalatukra. Bejelentette, hogy a Salkaházi program a pénzügyi támogatáson túl kulturális téren is szeretne adni Miskolc időskorú lakosainak, így lesz például Salkaházi szilveszter a miskolci nyugdíjasoknak sztárfellépővel.
Mozgással az idősekértFotók: Vajda János
Nemcsák Károly hazatért, hogy az idősekkel ünnepeljen
A Senior Fesztivál meglepetésvendége Nemcsák Károly színművész volt, aki megható szavakkal idézte fel borsodi gyökereit.
A mai nap legnagyobb ereje a közösség. Furcsa világot élünk, ezért fontosak ezek az alkalmak, amikor beszélgetünk, és jobban megismerjük egymást
– mondta, majd Szép Ernő Imádság című versével köszöntötte a résztvevőket.
Tánc, torna és séta az életöröm jegyében
A megnyitót követően mindenki részt vett az örömtáncban, amelyet Fekete Lászlóné vezetett. A Dallamok Szárnyán Nyugdíjas Művészeti Klub előadása, majd a gyógytorna és a Felsővadász Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub countrytánca gondoskodott a jó hangulatról. A nap zárásaként a résztvevők közösen sétáltak a Vasgyári Közösségi Háztól egészen a diósgyőri várig, szimbolikusan is megünnepelve a mozgás és a közösség megtartó erejét.
- 1991 óta minden évben október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját, amelyet az ENSZ hirdetett meg azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a szépkorúak társadalmi szerepére és megbecsülésére.
- Az Idősek Világnapja arra emlékeztet, hogy az idősebb generáció tudása, tapasztalata és élettapasztalata pótolhatatlan értéket jelent.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is
Rejtélyes üzenetet hagytak egy miskolci szobornál – részletek a cikkben