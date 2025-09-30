szeptember 30., kedd

Ünnep

3 órája

Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, még az alpolgármester is beszállt! - fotókkal, videóval

Szeptember utolsó napján több száz szépkorú töltötte meg a miskolci Vasgyári Közösségi Ház udvarát a Senior Fesztiválon. A mozgás, a közösség ereje és a derűs életigenlés volt a nap fő üzenete. A miskolci és környékbeli nyugdíjasok igazán aktívak.

Gárdonyi Edina
Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, még az alpolgármester is beszállt! - fotókkal, videóval

A mozgás és a közösség a kulcsa a tartalmas időskornak

Fotó: Vajda János

Szeptember 30-án rendezte meg a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetségének Borsod vármegyei szervezete a Senior Fesztivált Miskolcon, a Vasgyári Közösségi Ház udvarán. A programra mintegy kétszáz szépkorú érkezett, akiket színes kulturális és egészségmegőrző események vártak.

nyugdíjas, miskolc
Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, az alpolgármester is beszállt
Fotó: Vajda János

A miskolci nyugdíjasok életminőségének kulcsa is a mozgás és a közösség

A fesztivált Rauh Edit, az Életet az éveknek Országos Szövetség ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy a szervezet közel négy évtizede azon dolgozik, hogy az idősek aktívan, közösségben és jó hangulatban töltsék éveiket. Idén ötvenmillió forint támogatásból országszerte 250 programot szerveztek, többek között Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Ételkóstolóval egybekötött táplálkozási tanácsadást is tartottak, aminek részeként egy borsodi receptet is tartalmazó szakácskönyv készül.

A szövetségünk célja, hogy az idősek ne legyenek magányosak, tartozzanak egy közösséghez. A kor nem számít, az számít, mi van a lelkünkben.

A városvezetés is az idősek mellett áll

A fesztivál vendége volt Miskolc két alpolgármestere is. Matiscsák Éva tolmácsolta Tóth-Szántai József polgármester jókívánságait. Kiemelte, hogy minden életkorban fontos a mozgás, de idősebb korban kiemelt szerepe van az egészségmegőrzésben. Felidézett egy könyvet, mely arról szól, hogy hogyan legyünk boldogok, aminek egyik része a mozgás, a másik fontos boldogságfokozó faktor pedig, hogy legyen egy közösség, akikkel megoszthatjuk a gondolatainkat. Felhívta a figyelmet egy miskolci kezdeményezésre. 

Van egy mozgalom, minden hétfőn délelőtt kilenc órától a népkerti futókörön sétálnak körbe-körbe. Ezen a héten én is csatlakoztam, és örömmel látom most is az ismerős arcokat.

Mozgással az idősekért

Fotók: Vajda János

Jön a Salkaházi szilveszter

A mozgás minden életkorban fontos. Szakemberek szerint a gyaloglás vagy a séta legalább olyan jó hatású mint a kocogás

 – köszöntötte a megjelenteket Hollósy András. Az alpolgármester elmondta, hogy az idősek számíthatnak Miskolc vezetőségére, ahogyan ők is számítanak a tanácsaikra és az élettapasztalatukra. Bejelentette, hogy a Salkaházi program a pénzügyi támogatáson túl kulturális téren is szeretne adni Miskolc időskorú lakosainak, így lesz például Salkaházi szilveszter a miskolci nyugdíjasoknak sztárfellépővel.

Mozgással az idősekért

Fotók: Vajda János

Nemcsák Károly hazatért, hogy az idősekkel ünnepeljen

A Senior Fesztivál meglepetésvendége Nemcsák Károly színművész volt, aki megható szavakkal idézte fel borsodi gyökereit. 

A mai nap legnagyobb ereje a közösség. Furcsa világot élünk, ezért fontosak ezek az alkalmak, amikor beszélgetünk, és jobban megismerjük egymást 

– mondta, majd Szép Ernő Imádság című versével köszöntötte a résztvevőket.

Tánc, torna és séta az életöröm jegyében

A megnyitót követően mindenki részt vett az örömtáncban, amelyet Fekete Lászlóné vezetett. A Dallamok Szárnyán Nyugdíjas Művészeti Klub előadása, majd a gyógytorna és a Felsővadász Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub countrytánca gondoskodott a jó hangulatról. A nap zárásaként a résztvevők közösen sétáltak a Vasgyári Közösségi Háztól egészen a diósgyőri várig, szimbolikusan is megünnepelve a mozgás és a közösség megtartó erejét.

  • 1991 óta minden évben október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját, amelyet az ENSZ hirdetett meg azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a szépkorúak társadalmi szerepére és megbecsülésére. 
  • Az Idősek Világnapja arra emlékeztet, hogy az idősebb generáció tudása, tapasztalata és élettapasztalata pótolhatatlan értéket jelent.

