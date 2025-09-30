Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, még az alpolgármester is beszállt! - fotókkal, videóval

Szeptember 30-án rendezte meg a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetségének Borsod vármegyei szervezete a Senior Fesztivált Miskolcon, a Vasgyári Közösségi Ház udvarán. A programra mintegy kétszáz szépkorú érkezett, akiket színes kulturális és egészségmegőrző események vártak.

Kétszáz nyugdíjas perdült táncra Miskolcon, az alpolgármester is beszállt

Fotó: Vajda János

A miskolci nyugdíjasok életminőségének kulcsa is a mozgás és a közösség

A fesztivált Rauh Edit, az Életet az éveknek Országos Szövetség ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy a szervezet közel négy évtizede azon dolgozik, hogy az idősek aktívan, közösségben és jó hangulatban töltsék éveiket. Idén ötvenmillió forint támogatásból országszerte 250 programot szerveztek, többek között Borsod-Abaúj-Zemplénben is. Ételkóstolóval egybekötött táplálkozási tanácsadást is tartottak, aminek részeként egy borsodi receptet is tartalmazó szakácskönyv készül.

A szövetségünk célja, hogy az idősek ne legyenek magányosak, tartozzanak egy közösséghez. A kor nem számít, az számít, mi van a lelkünkben.

A városvezetés is az idősek mellett áll

A fesztivál vendége volt Miskolc két alpolgármestere is. Matiscsák Éva tolmácsolta Tóth-Szántai József polgármester jókívánságait. Kiemelte, hogy minden életkorban fontos a mozgás, de idősebb korban kiemelt szerepe van az egészségmegőrzésben. Felidézett egy könyvet, mely arról szól, hogy hogyan legyünk boldogok, aminek egyik része a mozgás, a másik fontos boldogságfokozó faktor pedig, hogy legyen egy közösség, akikkel megoszthatjuk a gondolatainkat. Felhívta a figyelmet egy miskolci kezdeményezésre.