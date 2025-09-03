Ezek a patkányfészkek nagyon csúnyán megjárják most Miskolcon!

A nagyvárosok és települések kiemelkedő problémája nem csak a múltban, hanem a jelenben is a rágcsálók kártevők, patkányok, egerek jelenléte, károkozásuk és az általuk terjesztett betegségek. A kedvező környezeti feltételek, a folyamatos táplálékforrások és a környezetükben lévő fészkelőhelyek meglétével kiegészítve, szinte megállíthatatlan kártevő szaporodást eredményeznek Miskolcon is.

Miskolc egész területén zajlik a fontos akció Forrás: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

A főirtás két ütemben történik

Az utóbbi években tapasztalt enyhe időjárás így a fagyok hiánya nem segítette elő a kártevő állomány természetes csökkenését. Megkezdődött tehát az őszi rágcsálóirtás Miskolc közterületein 2025-ben a korábbi évekhez hasonlóan szeptember másodikával megkezdődött a rágcsálóirtás (kártevők, patkányok és egerek) őszi főirtása a város közterületein. A szaporodást figyelembe véve két évszak a kiemelkedő jelentőségű, a tavaszi és az őszi. A főirtás két ütemben történik. A folyamat a közterületek felmérésével kezdődik, melynek során a feltérképezett patkányfészkek kezelése, és ott a kártevők gyérítése valósul meg.