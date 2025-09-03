2 órája
Ezek a patkányfészkek nagyon csúnyán megjárják most Miskolcon!
Kiemelkedő problémát kezelnek. Miskolc és általában a nagyvárosok gondjának megoldásában a lakosságnak is segítenie kell.
A nagyvárosok és települések kiemelkedő problémája nem csak a múltban, hanem a jelenben is a rágcsálók kártevők, patkányok, egerek jelenléte, károkozásuk és az általuk terjesztett betegségek. A kedvező környezeti feltételek, a folyamatos táplálékforrások és a környezetükben lévő fészkelőhelyek meglétével kiegészítve, szinte megállíthatatlan kártevő szaporodást eredményeznek Miskolcon is.
A főirtás két ütemben történik
Az utóbbi években tapasztalt enyhe időjárás így a fagyok hiánya nem segítette elő a kártevő állomány természetes csökkenését. Megkezdődött tehát az őszi rágcsálóirtás Miskolc közterületein 2025-ben a korábbi évekhez hasonlóan szeptember másodikával megkezdődött a rágcsálóirtás (kártevők, patkányok és egerek) őszi főirtása a város közterületein. A szaporodást figyelembe véve két évszak a kiemelkedő jelentőségű, a tavaszi és az őszi. A főirtás két ütemben történik. A folyamat a közterületek felmérésével kezdődik, melynek során a feltérképezett patkányfészkek kezelése, és ott a kártevők gyérítése valósul meg.
Az első ütemben, a belvárosban és a kiemelt idegenforgalmi területeken, mint
- Miskolctapolca,
- Lillafüred,
- Diósgyőri vár környéke
kezdődött meg a munkavégzés, amely – a korábbi felméréseket alapul véve – a patkányfertőzött gócpontok helyszínein folytatódik. Ezt követően a rágcsálóirtás a társasházas városrészek közterületein (Avas, Szentpéteri kapu, Győri kapu, Vasgyár, Kilián…) valamint patakok mederpartjain, azok környezetében kerül elvégzésre. Családi házas városrészek közterületein végzett irtószer kihelyezésével fejeződik be az első üteme. A második ütemében a kihelyezési helyszínek, pontok visszaellenőrzésre kerülnek. A visszaellenőrzés során a kártevők által történő fogyasztást figyelembe véve, ha indokolt, ismételten irtószer kerül kihelyezésre, valamint a kezelésbe bevont munkaterület is kibővítésre kerül.
A Miskolc Holdinghoz tartozó Városgazda bejelentéseket is fogad
Az őszi főirtás időtartama alatt, amely 2025. szeptember 1-től 2025. november 15-ig tart, a Városgazdához beérkezett bejelentések orvoslása és a szükséges rágcsálóirtások elvégzése is folyamatosan történik - áll a közleményben. A közterületeken jelentkező problémákat bejelenthetik a
- +36 (46) 412-611 telefonszámon,
- a [email protected] e-mail-címen,
- vagy a Városgazda honlapján.
A Miskolc Holding tagvállalataként működő Városgazdához érkezett bejelentések kivizsgálása során több alkalommal kiderült, hogy a rágcsálók elleni védekezés, irtás csak úgy lehet eredményes, ha a magántulajdonban vagy bérleményben lévő területeken is elvégzik a rágcsálóirtást. Ezeken a területeken a patkányfertőzöttség megfékezése a tulajdonos vagy bérlő kötelessége. A jogszabályok értelmében a hatóságok kötelezhetik a magánterület tulajdonosát vagy kezelőjét a szakszerű rágcsálóirtás elvégzésére. A szakvállalat munkatársainak megállapítása az, hogy jelentősen nő az irtás hatékonysága, amennyiben a nem közterületnek minősített területeken is megtörténik a kártevők irtása.
