Útlezárásokkal indult a szeptember Miskolcon – mutatjuk a kritikus pontokat!
Lépésben haladhat a forgalom. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 3-án közlekedés terén a miskolci utakon.
Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!
Friss miskolci közlekedési információk
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a város több pontján közterület-felbontási és hibaelhárítási munkák zajlanak, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozással járnak.
Főbb munkaterületek:
· Bajcsy-Zsilinszky utca (Szinvapark mellett): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. hibaelhárítása miatt. A javítás idején a forgalom lassabban haladhat.
· Corvin utca (Szentpáli utca – Centrum között): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. munkálatai miatt, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Torlódásra kell számítani.
· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utca: ivóvíz-fővezeték csere zajlik. A Pattantyús utcán félpályás lezárás van, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A Klapka György és Leszih Andor utcák a munkálatok idejére zsákutcává váltak.
· Bajcsy-Zsilinszky utca (vasúti felüljáró alatt): szeptember 15-ig vízelvezető keresztrácsokat cserél a Városgazda. A Tiszai pályaudvar felé vezető sáv lezárva, a forgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
További helyszínek:
A reggeli órákban több városrészben is zajlanak útbontási és javítási munkák, többek között az alábbi címeken: Alkotmány utca 37., Árpád utca 55., Bacsinszky A. utca 43. és 83., Balaton utca 14–16., Bartók Béla utca 7. és 39., Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés, Csermák A. utca 49., Csokonai utca 98–100., Endresz Gy. utca 10., Görömbölyi utca 28., Görögszőlő 24/A és 28., Izsó Miklós utca 31., József utca 27., Klapka György utca – Coop bolt környéke, Lonovics utca 5. és 9., Maros utca 28., Nagy Lajos király utca 3., Nádas utca 31., Réz utca 14., Széchenyi utca – Centrum térköves járda, Tetemvár felső sor 219., Tópart utca 24., Vörösmarty utca 17. (A munkálatok részletes listája elérhető a Városgazda honlapján.
Felhívás a közlekedőknek
Kérjük az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszíneit, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.
Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!
