Miskolci közlekedési információk

2 órája

Útlezárásokkal indult a szeptember Miskolcon – mutatjuk a kritikus pontokat!

Lépésben haladhat a forgalom. Mutatjuk, mire számíthatnak szeptember 3-án közlekedés terén a miskolci utakon.

Közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. Mutatjuk, hol kell útlezárásokra, terelésekre számítania!

Közlekedési információk a reggeli órákban Miskolcon
Közlekedési információk a reggeli órákban Miskolcon. Több helyen számíthatunk lezárásokra a városban (A kép illusztráció)
Fotó: Takacs Jozsef

Friss miskolci közlekedési információk

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a város több pontján közterület-felbontási és hibaelhárítási munkák zajlanak, amelyek ideiglenes forgalomkorlátozással járnak.

Főbb munkaterületek:

· Bajcsy-Zsilinszky utca (Szinvapark mellett): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. hibaelhárítása miatt. A javítás idején a forgalom lassabban haladhat.

· Corvin utca (Szentpáli utca – Centrum között): félpályás útlezárás a MIVÍZ Kft. munkálatai miatt, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Torlódásra kell számítani.

· Pattantyús, Klapka György és Mendikás utca: ivóvíz-fővezeték csere zajlik. A Pattantyús utcán félpályás lezárás van, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A Klapka György és Leszih Andor utcák a munkálatok idejére zsákutcává váltak.

· Bajcsy-Zsilinszky utca (vasúti felüljáró alatt): szeptember 15-ig vízelvezető keresztrácsokat cserél a Városgazda. A Tiszai pályaudvar felé vezető sáv lezárva, a forgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

További helyszínek:

A reggeli órákban több városrészben is zajlanak útbontási és javítási munkák, többek között az alábbi címeken: Alkotmány utca 37., Árpád utca 55., Bacsinszky A. utca 43. és 83., Balaton utca 14–16., Bartók Béla utca 7. és 39., Besenyői út – Tömösi utca kereszteződés, Csermák A. utca 49., Csokonai utca 98–100., Endresz Gy. utca 10., Görömbölyi utca 28., Görögszőlő 24/A és 28., Izsó Miklós utca 31., József utca 27., Klapka György utca – Coop bolt környéke, Lonovics utca 5. és 9., Maros utca 28., Nagy Lajos király utca 3., Nádas utca 31., Réz utca 14., Széchenyi utca – Centrum térköves járda, Tetemvár felső sor 219., Tópart utca 24., Vörösmarty utca 17. (A munkálatok részletes listája elérhető a Városgazda honlapján.

Felhívás a közlekedőknek

Kérjük az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszíneit, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván a boon.hu!


